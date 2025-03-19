Районные коэффициенты и северные надбавки: как считать НДФЛ с 2025 года

Районные коэффициенты и северные надбавки — это дополнительные выплаты, предназначенные для компенсации сложных климатических условий и повышенных расходов на жизнь в определенных регионах России. Они применяются к заработной плате работников, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Районный коэффициент — это установленный государством множитель, на который увеличивается заработная плата сотрудника. Он зависит от конкретного региона и его размер варьируется от 1,1 до 2. Например, в некоторых районах Крайнего Севера коэффициент может составлять 1,5, что означает увеличение зарплаты на 50%.
Северная надбавка — это дополнительный процент к заработной плате, который растет с увеличением стажа работы в северных регионах. Например, за первый год работы надбавка может составлять от 10% и постепенно растет до максимального значения, установленного законодательством. Максимальный размер северной надбавки зависит от региона и может достигать 100% для районов Крайнего Севера.
Как рассчитываются эти выплаты
Надбавки и районные коэффициенты считаются от суммы начисленной зарплаты, различных компенсаций и доплат к окладу, премий. Отметим, что климатические надбавки — самостоятельные выплаты, друг на друга они не начисляются.
Начисление зарплаты работникам северных регионов происходит по следующему алгоритму:
1. Определение «базовой» заработной платы — это сумма, начисленная работнику, состоящая из оклада, а также компенсаций и доплат, например за выслугу лет или вредные условия труда, и премий, выплачиваемых в соответствии с трудовым договором.
2. Применение районного коэффициента — «базовая» зарплата умножается на соответствующий коэффициент.
Например, если зарплата составляет 50 000 рублей, а районный коэффициент — 1,5, то скорректированная зарплата будет 50 000 * 1,5 = 75 000 рублей.
3. Добавление северной надбавки — рассчитывается процентная надбавка, зависящая от стажа.
Например, если северная надбавка составляет 30%, то ее сумма равна 50 000 * 0,3 = 15 000 рублей.
4. Рассчитывается итоговая сумма начислений — северная надбавка прибавляется к сумме зарплаты с учетом районного коэффициента.
В нашем примере: 75 000 + 15 000 = 90 000 рублей.
Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе
Налогообложение районных коэффициентов и северных надбавок
Со всей суммы заработной платы, включая районные коэффициенты и северные надбавки, удерживается НДФЛ. Ранее налог считался сразу со всей суммы начислений, включая районные коэффициенты и северные надбавки.
С 1 января 2025 года в России введена новая прогрессивная шкала НДФЛ. Эти изменения направлены на более справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом уровня доходов граждан.
Теперь ставки налога определяются размером общего годового дохода гражданина и распределяются следующим образом:
доход до 2,4 млн рублей в год облагается по ставке 13%;
при доходе свыше 2,4 млн и до достижения 5 млн рублей в год ставка составит 15%;
при доходе свыше 5 млн до достижения 20 млн рублей в год ставка равна 18%;
при доходе свыше 20 млн до достижения 50 млн рублей в год установлена ставка в размере 20%;
доход свыше 50 млн рублей в год облагается по ставке 22%.
Для надбавок за работу в сложных климатических условиях введены отдельные диапазоны дохода и ставки налога. Соответственно, теперь доходы, связанные с районными коэффициентами и северными надбавками, облагаются НДФЛ в отдельной налоговой базе:
при сумме доходов в виде надбавок до 5 млн рублей в год ставка составляет 13%;
при получении доходов свыше 5 млн рублей в год ставка поднимается до 15%.
Пример расчета НДФЛ с учетом районного коэффициента
Допустим, заместитель директора предприятия в Удмуртской Республике получает зарплату 500 000 рублей в месяц. С учетом районного коэффициента 1,15 его дополнительный доход составит 75 000 рублей в месяц.
Посчитаем налог за год.
Основной доход составит за год 6 000 000 рублей и будет облагаться по прогрессивной шкале:
2 400 000 * 13% = 312 000 рублей.
2 600 000 * 15% = 390 000 рублей.
1 000 000 * 18% = 180 000 рублей.
Итого налог с основной зарплаты составит 882 000 рублей.
Доход от районного коэффициента 900 000 рублей облагается отдельно по ставке 13%, так как не превышает 5 млн рублей.
Сумма налога с дополнительного дохода (надбавки): 900 000 * 13% = 117 000 рублей.
Таким образом, всего НДФЛ сотрудника за год составит 999 000 рублей.
Как заполнить уведомление
Об исчисленных суммах НДФЛ работодатели сообщают в налоговую, подавая уведомления по установленной форме. В связи с новшествами в расчете НДФЛ введены дополнительные КБК по каждой ставке прогрессивной шкалы, а также отдельные коды для каждой из ставок по климатическим надбавкам.
Налоговая разъяснила, что в уведомлениях суммы НДФЛ по каждой из налоговых баз нужно указывать отдельно: налог с основной зарплаты и налог с суммы надбавок за работу в сложных климатических условиях отражаются в разных строках уведомления.
Так, по работнику из примера выше, в уведомлении по начисленному НДФЛ за май 2025 года нужно будет указать три строки:
в отношении основного дохода в пределах 2,4 млн. рублей, облагаемого по ставке 13% — КБК 182 1 01 02010 01 1000 110;
в отношении основного дохода свыше 2,4 млн. рублей, облагаемого по ставке 15% — КБК 182 1 01 02080 01 1000 110;
в отношении дохода в виде районного коэффициента, облагаемого по ставке 13% — КБК 182 1 01 02210 01 1000 110.
Разобраться в налогах
Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей
Подведем итоги
В 2025 году доходы в виде северных надбавок и районных коэффициентов облагаются НДФЛ по отдельной налоговой базе.
Ставки налога для климатических выплат отличаются от основных: 13% и 15%, соответственно, для доходов в пределах 5 млн рублей и свыше этой суммы.
В уведомлениях о суммах начисленных налогов НДФЛ по климатическим надбавкам указывают отдельной строкой.
Хотите правильно начислять зарплатные налоги и оптимизировать расходы без риска? Обращайтесь в УКЦ «Разобраться в налогах»! Наши эксперты помогут вам: избежать «серых» схем, обеспечить соответствие всех расчетов требованиям законодательства, защитить ваш бизнес от проблем с проверяющими органами.
Читайте также:
Главные изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2025: памятка для бухгалтера.
Как налоговая вычисляет серые зарплаты: последствия для бизнеса.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFH9KQR6
Начать дискуссию