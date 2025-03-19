Районные коэффициенты и северные надбавки: как считать НДФЛ с 2025 года

Районные коэффициенты и северные надбавки — это дополнительные выплаты, предназначенные для компенсации сложных климатических условий и повышенных расходов на жизнь в определенных регионах России. Они применяются к заработной плате работников, проживающих и работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Районный коэффициент — это установленный государством множитель, на который увеличивается заработная плата сотрудника. Он зависит от конкретного региона и его размер варьируется от 1,1 до 2. Например, в некоторых районах Крайнего Севера коэффициент может составлять 1,5, что означает увеличение зарплаты на 50%.

Северная надбавка — это дополнительный процент к заработной плате, который растет с увеличением стажа работы в северных регионах. Например, за первый год работы надбавка может составлять от 10% и постепенно растет до максимального значения, установленного законодательством. Максимальный размер северной надбавки зависит от региона и может достигать 100% для районов Крайнего Севера.