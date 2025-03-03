Как налоговая вычисляет серые зарплаты: последствия для бизнеса

Основные риски для работодателей
Если в вашей компании все еще применяется такой способ оптимизации налогов, будьте готовы к негативным последствиям.
Налоговые доначисления и штрафы.
Если ФНС обнаружит, что сотрудникам производились неофициальные выплаты, придется доплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Кроме этого взыщут и штрафы — 20–40% от суммы неуплаченных налогов и пени за каждый день просрочки.
Трудовые споры с работниками.
При увольнении сотрудника выплатили ему только официальную часть расчета? Имейте в виду, что он может обратиться в суд и взыскать задолженность по «серой» зарплате.
Доказательством могут служить ведомости, где указаны реальные суммы оклада, расписки работников о получении наличных денег от компании, сообщения по email или в мессенджерах и т. д.
Если в суде удастся доказать скрытые от ФНС выплаты, работодатель также получит штрафы за несвоевременный расчет при увольнении (5.27 КоАП, п. 14 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45).
Проверки ФНС, трудовой инспекции и прокуратуры.
Желая сократить налоговую нагрузку, работодатель сам пилит сук, на котором сидит. Если у проверяющих органов возникнут сомнения (через жалобы обиженных сотрудников, банковские операции, расхождения в отчетности или иные «зацепки»), в отношении его будет назначена проверка.
Чем это обернется для предпринимателя, какие еще нарушения найдут госорганы при более тесном общении, остается только гадать. Здесь действует золотое правило: можете лишний раз не привлекать внимание контролеров — не привлекайте.
Репутационные риски.
Как мы уже говорили выше, серьезный бизнес стремится быть максимально прозрачным и честным — как для своих клиентов, так и партнеров, инвесторов, государства. Если схемы ухода от налогов всплывут, это может привести к негативным репутационным последствиям: к потере доверия потребителей, сложностям с кредитованием, проблемам с партнерами и инвесторами, упадку привлекательности работодателя на рынке квалифицированного труда.
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Как налоговики вычисляют серые зарплаты
«Как они узнают? Если только сами сотрудники не пожалуются, других способов нет!» — одно из главных заблуждений работодателей. Способов раскрытия нелегальной оптимизации налогов у проверяющих органов гораздо больше, как и рычагов воздействия на нарушителей. Возьмем хотя бы для примера следующие.
Подозрительно низкий оклад по отрасли
«Дотянуть» уровень зарплаты до федерального и регионального МРОТ (ст. 133.1 ТК) — еще недостаточно, как думают многие. Налоговые органы анализируют зарплаты не только с точки зрения минимальных требований, но и в сравнении со средними показателями по отрасли. Например, если в регионе обычная зарплата специалиста металлургической промышленности составляет 100 000 руб., а компания выплачивает 30 000 руб., это может вызвать вопросы.
Вы также можете проверить соответствие зарплат в своей компании отраслевым нормам. Для этого достаточно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС.
Пример. Задаем параметры по отрасли:
Сервис показывает среднюю зарплату:
Средний уровень зарплат в отрасли упоминается в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333) и может стать основанием для проверки. То есть формально этот документ носит рекомендательный характер, а закон не обязывает работодателей устанавливать зарплаты выше среднеотраслевого уровня. Но на практике несоответствие этому параметру может стать поводом для проверки, требований ФНС и возможных доначислений налогов.
Расхождения в отчетности
ФНС автоматизировала процесс проверки отчетности и выявления несоответствий. Сопоставление показателей с контрольными соотношениями (см. письма ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981, от 05.03.2022 № БС-4-11/2740) проводится массово, с использованием специализированного программного обеспечения.
Эти программы анализируют данные, которые налогоплательщик подает в отчетах по НДФЛ и страховым взносам, и сверяют их с общедоступными сведениями. Если выявлены расхождения (а они почти всегда есть при серых выплатах), налоговая направляет работодателю требование пояснить ситуацию или подать уточненную отчетность. А игнорирование запросов с большой вероятностью приведет не только к штрафам по ст.129.1 НК, но и к выездной проверке.
ФНС может обратить внимание на следующие признаки:
Работники компании на время болезни предпочитают не брать больничный, а продолжают работать или уходят в неоплачиваемый отпуск.
Женщины при уходе в декрет, официально получают минимальные выплаты, несмотря на высокую реальную квалификацию.
Расходы на персонал низкие, при этом у компании нет проблем с наймом сотрудников.
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Неосторожность самого работодателя
Если у ГИТ или ФНС уже есть подозрения в отношении компании, и остается только собрать доказательную базу, в ход идут другие признаки, которые могут косвенно указать на искусственное занижение ФОТ.
Один из способов — анализ информации с рекрутинговых сайтов. Допустим, работодатель размещает вакансии на hh.ru с зарплатами выше, чем указаны в официальных документах, это может стать аргументом для проверяющих.
Еще один признак — справки «в свободной форме», которые сотрудники предоставляют в банки для получения ипотеки или потребительского кредита. В таких документах, как правило, прописан реальный доход. Налоговики используют их в том числе, когда стараются подтвердить нечестность компании (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2009 по делу № А82-12214/2007-27, Уральского округа от 13.01.2010 № Ф09-10761/09-С2, Поволжского округа от 09.06.2009 по делу № А72-6844/2008).
Жалобы обиженных сотрудников
На самом деле, слова работника в таких делах имеют большой вес. Верховный суд подтвердил, что свидетельские показания — полноценное доказательство наравне с платежными ведомостями, банковскими выписками и внутренними документами компании (определение ВС от 22.02.2018 № 305-ЭС17-19225).
Даже если работодатель не ведет «черную» бухгалтерию, а деньги передавались наличными в конверте, ФНС будет учитывать показания уволенных сотрудников, сообщения из корпоративных чатов, электронную переписку, где обсуждались реальные суммы выплат.
Раньше, если физлицо обращалось в ГИТ или налоговую с жалобой, ему могли доначислить НДФЛ с полученной «серой» зарплаты. Сейчас эта обязанность полностью лежит на работодателе, так что сотрудники при восстановлении справедливости ничем не рискуют.
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Какая ответственность грозит работодателю
Если применение нелегальной схемы занижения ФОТ вскроется, работодателю грозит налоговая, административная и уголовная ответственность.
Вид ответственности
Статья закона
Санкция
Налоговая
Штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если нарушение совершено умышленно — 40%
Административная
Штраф для должностного лица (директора) — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.
При повторном нарушении — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., дисквалификация на срок до 2 лет
Уголовная
ст. 199.1 УК, если неуплата налога в крупном размере
Штраф для директора — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо арест на 6 мес., либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет с дисквалификацией до 3 лет
Легальные способы сократить ФОТ
Вместо того, чтобы пытаться обойти закон и играть в опасные игры с налоговой, можно найти законные способы экономии на оплате персонала.
Перечислим некоторые из них.
Если дистанционный сотрудник использует для работы собственное оборудование (компьютер, телефон, интернет), работодатель может выплачивать компенсацию. В отличие от зарплаты, такая выплата не облагается страховыми взносами (ст. 422 НК). Главное — правильно оформить приказ и соглашение к трудовому договору и установить разумный размер компенсации (обычно 1–5% от зарплаты).
Некоторые рутинные процессы можно передать на аутсорсинг или заменить программными решениями. Например, многие компании вместо бухгалтера на первичку «нанимают на работу» программы автоматического распознавания документов.
Проанализируйте рабочие процессы. Вероятно, кого-то из работников можно перевести на гибкий график и почасовую оплату. Если функционал специалиста не требует жесткой организации, привлеките на эту позицию самозанятого или заключите договор с ИП. Только будьте предельно внимательны, чтобы не получилась подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.
Попробуйте заменить денежное премирование персонала льготами. ДМС и абонементы в фитнес-клуб для сотрудников можно оформить не как часть заработной платы, а как корпоративную программу — это снизит и налоги, и страховые взносы.
Легальная оптимизация ФОТ — это не только экономия денег, но и повышение эффективности бизнеса. Хотите избежать «серых» схем и никогда не иметь проблем с проверяющими органами? Рекомендуем воспользоваться помощью УКЦ «Разобраться в налогах». Эксперты предложат законные варианты бизнес-оптимизации и уберегут вас от опрометчивых решений.
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