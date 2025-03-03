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Трудовое право

Как налоговая вычисляет серые зарплаты: последствия для бизнеса

Руководствуясь желанием сэкономить на ФОТ, некоторые работодатели прибегают к выплате «серой» зарплаты, то есть официально перечисляют минимальную часть, а остальную сумму выдают в конвертах. Разбираемся, чем грозит «теневая» занятость персонала, какие риски несет работодатель, и самое главное — как налоговики вычисляют нарушителей.

Основные риски для работодателей

Если в вашей компании все еще применяется такой способ оптимизации налогов, будьте готовы к негативным последствиям.

  • Налоговые доначисления и штрафы.

Если ФНС обнаружит, что сотрудникам производились неофициальные выплаты, придется доплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Кроме этого взыщут и штрафы — 20–40% от суммы неуплаченных налогов и пени за каждый день просрочки.

  • Трудовые споры с работниками.

При увольнении сотрудника выплатили ему только официальную часть расчета? Имейте в виду, что он может обратиться в суд и взыскать задолженность по «серой» зарплате.

Доказательством могут служить ведомости, где указаны реальные суммы оклада, расписки работников о получении наличных денег от компании, сообщения по email или в мессенджерах и т. д.

Если в суде удастся доказать скрытые от ФНС выплаты, работодатель также получит штрафы за несвоевременный расчет при увольнении (5.27 КоАП, п. 14 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45).

  • Проверки ФНС, трудовой инспекции и прокуратуры.

Желая сократить налоговую нагрузку, работодатель сам пилит сук, на котором сидит. Если у проверяющих органов возникнут сомнения (через жалобы обиженных сотрудников, банковские операции, расхождения в отчетности или иные «зацепки»), в отношении его будет назначена проверка.

Чем это обернется для предпринимателя, какие еще нарушения найдут госорганы при более тесном общении, остается только гадать. Здесь действует золотое правило: можете лишний раз не привлекать внимание контролеров — не привлекайте.

  • Репутационные риски.

Как мы уже говорили выше, серьезный бизнес стремится быть максимально прозрачным и честным — как для своих клиентов, так и партнеров, инвесторов, государства. Если схемы ухода от налогов всплывут, это может привести к негативным репутационным последствиям: к потере доверия потребителей, сложностям с кредитованием, проблемам с партнерами и инвесторами, упадку привлекательности работодателя на рынке квалифицированного труда.

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Как налоговики вычисляют серые зарплаты 

«Как они узнают? Если только сами сотрудники не пожалуются, других способов нет!»одно из главных заблуждений работодателей. Способов раскрытия нелегальной оптимизации налогов у проверяющих органов гораздо больше, как и рычагов воздействия на нарушителей. Возьмем хотя бы для примера следующие.

Подозрительно низкий оклад по отрасли

«Дотянуть» уровень зарплаты до федерального и регионального МРОТ (ст. 133.1 ТК) — еще недостаточно, как думают многие. Налоговые органы анализируют зарплаты не только с точки зрения минимальных требований, но и в сравнении со средними показателями по отрасли. Например, если в регионе обычная зарплата специалиста металлургической промышленности составляет 100 000 руб., а компания выплачивает 30 000 руб., это может вызвать вопросы.

Вы также можете проверить соответствие зарплат в своей компании отраслевым нормам. Для этого достаточно воспользоваться калькулятором на сайте ФНС.

Пример. Задаем параметры по отрасли:

Сервис показывает среднюю зарплату:

Средний уровень зарплат в отрасли упоминается в Концепции системы планирования выездных налоговых проверок (приказ ФНС от 30.05.2007 № ММ-3-06/333) и может стать основанием для проверки. То есть формально этот документ носит рекомендательный характер, а закон не обязывает работодателей устанавливать зарплаты выше среднеотраслевого уровня. Но на практике несоответствие этому параметру может стать поводом для проверки, требований ФНС и возможных доначислений налогов.

Расхождения в отчетности

ФНС автоматизировала процесс проверки отчетности и выявления несоответствий. Сопоставление показателей с контрольными соотношениями (см. письма ФНС от 18.02.2022 № БС-4-11/1981, от 05.03.2022 № БС-4-11/2740) проводится массово, с использованием специализированного программного обеспечения.

Эти программы анализируют данные, которые налогоплательщик подает в отчетах по НДФЛ и страховым взносам, и сверяют их с общедоступными сведениями. Если выявлены расхождения (а они почти всегда есть при серых выплатах), налоговая направляет работодателю требование пояснить ситуацию или подать уточненную отчетность. А игнорирование запросов с большой вероятностью приведет не только к штрафам по ст.129.1 НК, но и к выездной проверке.

ФНС может обратить внимание на следующие признаки:

  • Работники компании на время болезни предпочитают не брать больничный, а продолжают работать или уходят в неоплачиваемый отпуск.

  • Женщины при уходе в декрет, официально получают минимальные выплаты, несмотря на высокую реальную квалификацию.

  • Расходы на персонал низкие, при этом у компании нет проблем с наймом сотрудников.

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Неосторожность самого работодателя 

Если у ГИТ или ФНС уже есть подозрения в отношении компании, и остается только собрать доказательную базу, в ход идут другие признаки, которые могут косвенно указать на искусственное занижение ФОТ.

Один из способов — анализ информации с рекрутинговых сайтов. Допустим, работодатель размещает вакансии на hh.ru с зарплатами выше, чем указаны в официальных документах, это может стать аргументом для проверяющих. 

Еще один признак — справки «в свободной форме», которые сотрудники предоставляют в банки для получения ипотеки или потребительского кредита. В таких документах, как правило, прописан реальный доход. Налоговики используют их в том числе, когда стараются подтвердить нечестность компании (постановления ФАС Волго-Вятского округа от 17.04.2009 по делу № А82-12214/2007-27, Уральского округа от 13.01.2010 № Ф09-10761/09-С2, Поволжского округа от 09.06.2009 по делу № А72-6844/2008).

Жалобы обиженных сотрудников

На самом деле, слова работника в таких делах имеют большой вес. Верховный суд подтвердил, что свидетельские показания — полноценное доказательство наравне с платежными ведомостями, банковскими выписками и внутренними документами компании (определение ВС от 22.02.2018 № 305-ЭС17-19225). 

Даже если работодатель не ведет «черную» бухгалтерию, а деньги передавались наличными в конверте, ФНС будет учитывать показания уволенных сотрудников, сообщения из корпоративных чатов, электронную переписку, где обсуждались реальные суммы выплат.

Раньше, если физлицо обращалось в ГИТ или налоговую с жалобой, ему могли доначислить НДФЛ с полученной «серой» зарплаты. Сейчас эта обязанность полностью лежит на работодателе, так что сотрудники при восстановлении справедливости ничем не рискуют.

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Какая ответственность грозит работодателю 

Если применение нелегальной схемы занижения ФОТ вскроется, работодателю грозит налоговая, административная и уголовная ответственность. 

Вид ответственности

Статья закона

Санкция 

Налоговая 

ст. 122, 123 НК

Штраф — 20% от неуплаченной суммы, а если нарушение совершено умышленно — 40%

Административная

ст. 15.11 КоАП

Штраф для должностного лица (директора) — от 5 тыс. до 10 тыс. руб.

При повторном нарушении — штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб., дисквалификация на срок до 2 лет

Уголовная 

ст. 199.1 УК, если неуплата налога в крупном размере

Штраф для директора — от 100 тыс. до 300 тыс. руб., либо арест на 6 мес., либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет с дисквалификацией до 3 лет

Легальные способы сократить ФОТ 

Вместо того, чтобы пытаться обойти закон и играть в опасные игры с налоговой, можно найти законные способы экономии на оплате персонала.

Перечислим некоторые из них

  1. Если дистанционный сотрудник использует для работы собственное оборудование (компьютер, телефон, интернет), работодатель может выплачивать компенсацию. В отличие от зарплаты, такая выплата не облагается страховыми взносами (ст. 422 НК). Главное — правильно оформить приказ и соглашение к трудовому договору и установить разумный размер компенсации (обычно 1–5% от зарплаты).

  2. Некоторые рутинные процессы можно передать на аутсорсинг или заменить программными решениями. Например, многие компании вместо бухгалтера на первичку «нанимают на работу» программы автоматического распознавания документов.

  3. Проанализируйте рабочие процессы. Вероятно, кого-то из работников можно перевести на гибкий график и почасовую оплату. Если функционал специалиста не требует жесткой организации, привлеките на эту позицию самозанятого или заключите договор с ИП. Только будьте предельно внимательны, чтобы не получилась подмена трудовых отношений гражданско-правовыми.

  4. Попробуйте заменить денежное премирование персонала льготами. ДМС и абонементы в фитнес-клуб для сотрудников можно оформить не как часть заработной платы, а как корпоративную программу — это снизит и налоги, и страховые взносы.

Легальная оптимизация ФОТ — это не только экономия денег, но и повышение эффективности бизнеса. Хотите избежать «серых» схем и никогда не иметь проблем с проверяющими органами? Рекомендуем воспользоваться помощью УКЦ «Разобраться в налогах». Эксперты предложат законные варианты бизнес-оптимизации и уберегут вас от опрометчивых решений. 

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Разобраться в налогах

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