Как налоговая вычисляет серые зарплаты: последствия для бизнеса

Если в вашей компании все еще применяется такой способ оптимизации налогов, будьте готовы к негативным последствиям.

Налоговые доначисления и штрафы.

Если ФНС обнаружит, что сотрудникам производились неофициальные выплаты, придется доплатить в бюджет НДФЛ и страховые взносы. Кроме этого взыщут и штрафы — 20–40% от суммы неуплаченных налогов и пени за каждый день просрочки.

Трудовые споры с работниками.

При увольнении сотрудника выплатили ему только официальную часть расчета? Имейте в виду, что он может обратиться в суд и взыскать задолженность по «серой» зарплате.

Доказательством могут служить ведомости, где указаны реальные суммы оклада, расписки работников о получении наличных денег от компании, сообщения по email или в мессенджерах и т. д.

Если в суде удастся доказать скрытые от ФНС выплаты, работодатель также получит штрафы за несвоевременный расчет при увольнении (5.27 КоАП, п. 14 постановления Пленума ВС от 23.12.2021 № 45).

Проверки ФНС, трудовой инспекции и прокуратуры.

Желая сократить налоговую нагрузку, работодатель сам пилит сук, на котором сидит. Если у проверяющих органов возникнут сомнения (через жалобы обиженных сотрудников, банковские операции, расхождения в отчетности или иные «зацепки»), в отношении его будет назначена проверка.

Чем это обернется для предпринимателя, какие еще нарушения найдут госорганы при более тесном общении, остается только гадать. Здесь действует золотое правило: можете лишний раз не привлекать внимание контролеров — не привлекайте.

Репутационные риски.

Как мы уже говорили выше, серьезный бизнес стремится быть максимально прозрачным и честным — как для своих клиентов, так и партнеров, инвесторов, государства. Если схемы ухода от налогов всплывут, это может привести к негативным репутационным последствиям: к потере доверия потребителей, сложностям с кредитованием, проблемам с партнерами и инвесторами, упадку привлекательности работодателя на рынке квалифицированного труда.