Подарки сотрудникам и партнерам в 2025 году: как отражать в учете

Подарки могут быть как в денежной, так и в натуральной форме. Например, в виде подарочных сертификатов, наборов конфет, цветочных букетов.

В учете приобретение подарков можно отразить двумя способами: с использованием счетов учета активов (счет 10 «Материалы» или 41 «Товары») или без.

Первый вариант:

Дт 10 (41) Кт 60 — отражена стоимость подарков на основании документов поставщика.

Дт 19 Кт 60 — учтен НДС, предъявленный поставщиком.

Дт 91 Кт 10 (41) — стоимость подарков списана на прочие расходы.

Дт 68 Кт 19 — входящий НДС принят к вычету, при наличии счета-фактуры от поставщика.

Важно: плательщики НДС на УСН, которые выбрали ставку 5%, права на вычет входящего налога не имеют. В этом случае сумма НДС, предъявленная поставщиком, включается в стоимость приобретаемого имущества.

Второй вариант. Такой способ особенно актуален в случае приобретения «нематериальных» подарков — например, подарочных сертификатов:

Дт 91 Кт 60 — отражена стоимость подарков на основании документов поставщика.

Дт 19 Кт 60 — учтен НДС, предъявленный поставщиком.

В этом варианте движение подарков рекомендуем учитывать на забалансовом счете: по дебету — количество поступивших подарков, по кредиту — количество выданных подарков.

Дт 68 Кт 19 — входящий НДС принят к вычету, при наличии счета-фактуры от поставщика.

Оплата поставщикам за приобретаемые подарки может осуществляться как со счета компании, так и через подотчетных лиц. Во втором случае подарки принимают к учету на основании авансового отчета и подтверждающих документов. Расчеты будут отражаться с использованием счета 71.