Подарки сотрудникам и партнерам в 2025 году: как отражать в учете

Как отразить приобретение подарков в бухгалтерском учете
Подарки могут быть как в денежной, так и в натуральной форме. Например, в виде подарочных сертификатов, наборов конфет, цветочных букетов.
В учете приобретение подарков можно отразить двумя способами: с использованием счетов учета активов (счет 10 «Материалы» или 41 «Товары») или без.
Первый вариант:
Дт 10 (41) Кт 60 — отражена стоимость подарков на основании документов поставщика.
Дт 19 Кт 60 — учтен НДС, предъявленный поставщиком.
Дт 91 Кт 10 (41) — стоимость подарков списана на прочие расходы.
Дт 68 Кт 19 — входящий НДС принят к вычету, при наличии счета-фактуры от поставщика.
Важно: плательщики НДС на УСН, которые выбрали ставку 5%, права на вычет входящего налога не имеют. В этом случае сумма НДС, предъявленная поставщиком, включается в стоимость приобретаемого имущества.
Второй вариант. Такой способ особенно актуален в случае приобретения «нематериальных» подарков — например, подарочных сертификатов:
Дт 91 Кт 60 — отражена стоимость подарков на основании документов поставщика.
Дт 19 Кт 60 — учтен НДС, предъявленный поставщиком.
В этом варианте движение подарков рекомендуем учитывать на забалансовом счете: по дебету — количество поступивших подарков, по кредиту — количество выданных подарков.
Дт 68 Кт 19 — входящий НДС принят к вычету, при наличии счета-фактуры от поставщика.
Оплата поставщикам за приобретаемые подарки может осуществляться как со счета компании, так и через подотчетных лиц. Во втором случае подарки принимают к учету на основании авансового отчета и подтверждающих документов. Расчеты будут отражаться с использованием счета 71.
Скачайте готовые чек-листы и методички в нашем Telegram, чтобы исключить налоговые риски в своей работе
Как отразить подарки в налоговом учете
При вручении подарков необходимо начислить НДС, так как безвозмездная передача имущества признается объектом обложения (п.1 ст. 146 НК).
Данное требование относится только к плательщикам НДС. Компании на УСН, не являющиеся плательщиками НДС, при вручении подарков налог не начисляют.
НДС начисляется с рыночной стоимости выданных подарков. Если дарятся покупные ценности, то налог рассчитывается со стоимости их приобретения. В случае дарения имущества собственного изготовления за налоговую базу можно принять продажную цену такого имущества.
В учете начисление НДС будет отражаться проводкой Дт 91 Кт 68. Сумма налога определяется как произведение стоимости подарков и налоговой ставки. В 2025 году ставка может составлять: 20/10 % или 5 (7)%.
Отражение начисленного при передаче подарков налога в книге продаж производится на основании сводного счета-фактуры или бухгалтерской справки.
Планируя вручение подарков, нужно помнить, что в расходы по налогу на прибыль затраты на подарки включить не получится. Безвозмездная передача имущества согласно статье 270 НК не признается расходом для целей налогообложения.
Упрощенцы с объектом «Доходы минус расходы» также не смогут учесть стоимость подарков при расчете налога, так как безвозмездная передача имущества не входит в список «разрешенных» на УСН расходов (ст. 346.16 НК).
Как отражать в учете подарки сотрудникам
Компания может дарить подарки своим сотрудникам в связи с праздниками или памятными датами. Как и любая хозяйственная операция, вручение подарков должно быть оформлено документально.
С этой целью издается приказ руководителя с указанием вида подарков и списком получателей. Допускается составление единого приказа на закупку и выдачу подарков. Передача подарков сотрудникам оформляется ведомостью, в которой указываются ФИО получателей, наименование и количество подарков, дата выдачи, там же сотрудники расписываются в получении.
Как учесть подарки в натуральной форме, мы рассмотрели выше.
В случае выдачи подарков в денежной форме проводки будут следующие:
Дт 91 Кт 73 — сотрудникам начислена стоимость денежных подарков.
Дт 73 Кт 51 — отражена выплата денежных подарков.
Подарки стоимостью до 4 000 рублей в год не облагаются НДФЛ (п. 28 ст. 217 НК). Если же за год сотрудник получил подарков на большую сумму, с превышения необходимо рассчитать налог на доходы. Начисленный с подарков НДФЛ удерживается из заработной платы работника при ближайшей выплате. Одновременно делается проводка: Дт 70 Кт 68.
Страховые взносы на стоимость подарков не начисляются, так как такая передача имущества не связана с выполнением трудовых обязанностей, а отношения в рамках договоров, связанных с переходом права собственности, страховыми взносами не облагаются (п. 4 ст. 420 НК). Дарение как раз относится к таким отношениям.
При выдаче работникам подарков стоимостью больше 3 000 рублей рекомендуем оформлять договор дарения в соответствии со статьей 574 ГК. В случае вручения подарков нескольким сотрудникам допускается составление многостороннего договора.
Разобраться в налогах
Получите Кладезь профессионала 2024 из 18 методичек и чек-листов с 99,9% скидкой для повышения экспертности в налогах, учете и рисках всего за 18 рублей
Как отражать в учете подарки партнерам
С целью укрепления сотрудничества принято дарить подарки своим бизнес-партнерам. Как правило, получателями таких подарков становятся конкретные сотрудники компаний-партнеров: лица, принимающие решения или менеджеры, через которых идет взаимодействие.
Соответственно, если подарок адресный, а значит известен конкретный получатель, то действуют правила расчета НДФЛ, приведенные выше. Подарки стоимостью выше 4 000 рублей облагаются НДФЛ и при вручении такого подарка у дарителя возникает обязанность расчета и уплаты налога.
Но сотрудники партнеров не получают у дарителя зарплату и удержать НДФЛ получается не из чего. В этом случае в налоговую направляется уведомление о невозможности удержать НДФЛ. Сведения о неудержанном налоге подаются не позднее 25 февраля следующего года в составе годового отчета по форме 6-НДФЛ.
Важно: для корректного заполнения уведомления требуется указать ФИО получателя подарка, а также дату его рождения и паспортные данные.
Что касается страховых взносов, то в случае подарков партнерам они не начисляются независимо от наличия письменного договора дарения. Ведь получатели таких подарков не имеют с компанией-дарителем трудовых или иных договорных отношений.
Чтобы не рассчитывать НДФЛ и не направлять уведомления, компании оформляют вручение подарков не конкретному человеку, а компании-партнеру в целом. НО в этом случае стоит помнить о статье 575 ГК, в которой установлен запрет на дарение подарков стоимостью свыше 3 000 рублей между коммерческими организациями.
Рассмотрим пример отражения в учете подарков работникам.
Компания на ОСНО решила сделать подарок своему главному бухгалтеру по случаю ее 50-летнего юбилея. В качестве подарка был выбран подарочный сертификат на СПА-услуги номиналом 15 000 рублей.
В учете компании будут отражены следующие операции:
Описание операции
Сумма, руб.
Дт счета
Кт счета
Первичные документы
Приобретен подарочный сертификат
12 500
91
60
Акт (накладная, УПД)
Отражен НДС, выставленный поставщиком
2 500
19
60
Счет-фактура (УПД)
Подарок отражен на забалансовом счете
12 500
012
Бухгалтерская справка
Входящий НДС принят к вычету
2 500
68
19
Счет-фактура (УПД)
Списан подарок при выдаче
12 500
012
Приказ, ведомость
Начислен НДС на стоимость подарка
2 500
91
68
Справка-расчет
Начислен НДФЛ на стоимость подарка (15 000–4 000)*13%
1 430
70
68
Бухгалтерская справка
При составлении отчета по форме 6-НДФЛ компания должна будет указать в составе доходов всю сумму подарка — 15 000 рублей, а также сумму вычета — 4 000 рублей.
УКЦ «Разобраться в налогах» предлагает профессиональные курсы для бухгалтеров, которые помогут глубже понять налоговое законодательство. Вы научитесь выбирать и применять методы законной налоговой оптимизации, которые подходят именно вашему бизнесу. Мы делаем акцент на безопасных и легальных подходах, исключающих уголовную и субсидиарную ответственность. Выберите подходящую программу и сделайте шаг к профессиональному росту.
Читайте также:
Главные изменения по НДФЛ и страховым взносам с 2025: памятка для бухгалтера.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHNMVag
Начать дискуссию