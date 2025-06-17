НДС при возврате аванса в 2025 году: учет у продавца и покупателя

Продавец вернул аванс: как отразить в учете

Далее произошли обстоятельства, из-за которых договор был расторгнут и предоплату вернули. Сделка не состоялось и НДС в целом платить не с чего. Поэтому обязательства перед бюджетом нужно вернуть к изначальному состоянию, то есть к нулю. Для этого начисленный НДС нужно взять к вычету . Сделать это необходимо в течение года ( п. 4 ст. 172 НК ). Правило о трехлетнем сроке здесь применить нельзя.

Документы

У продавца на руках должен быть документ, подтверждающий возврат денег. В общем случае это будет платежное поручение . Для отражения вычета при возврате аванса используется уже ранее выписанный счет-фактура на аванс.

Регистры НДС

в графе 7 — реквизиты платежки на возврат или другого документа, которым этот возврат произведен.

Декларация

Проводки

Возврат предоплаты: Дт 62 Кт 51.

Вычет НДС при возврате аванса: Дт 68 Кт 76.АВ.

Пример. ООО «Исполнительность», плательщик НДС, 01.05.2025 получило предоплату от ООО «Ветреность» в сумме 240 000 руб. С этой предоплаты ООО «Исполнительность» исчислило НДС по ставке 20/120 в сумме 40 000 руб. Был выписан счет-фактура на аванс и отражен в книге продаж.

01.06.2025 договор с ООО «Ветреность» был расторгнут и полная сумма аванса возвращена. При этом ООО «Исполнительность» отразил счет-фактуру на аванс в книге покупок и, соответственно, принял к вычету сумму 40 000 руб. Проводки по этим операциям будут такими:

01.05.2025:

Получен аванс: Дт 51 Кт 62 — 240 000 руб.

Исчислен НДС с аванса: Дт 76.АВ Кт 68 — 40 000 руб.

01.06.2025:

Возвращен аванс: Дт 62 Кт 51 — 240 000 руб.

НДС с аванса принят к вычету: Дт 68 Кт 76.АВ — 40 000 руб.