НДС при возврате аванса в 2025 году: учет у продавца и покупателя

Продавец получил аванс: как отразить в учете
Продавец получил предоплату. В счет какой поставки — не так важно. Товары, работы, услуги — для расчета НДС роли не играет.
При получении аванса нужно сразу начислить НДС с полученной суммы (п. 1 ст. 167 НК). Он исчисляется по расчетной ставке — по принципу «в том числе НДС». Это означает, что применяется одна из ставок: 20/120 или 10/110 (п. 1, 2 ст. 164 НК). Если продавец одновременно является плательщиком НДС и УСН и применяет льготную ставку НДС — то одну из 5/105 или 7/107 (п. 8 ст. 164 НК).
Документы
В установленный пятидневный срок выписывается счет-фактура на аванс — по правилам заполнения из постановления от 26.12.2001 № 1137.
Для авансового счета-фактуры правила немного отличаются. В частности, в Графе 1а табличной части можно указывать обобщенное описание поставляемых товаров, услуг.
Регистры НДС
Оформленный счет-фактура отражается в книге продаж. В графе 2 Книги указывается код 02, что означает «предоплата».
Проводки
Получение предоплаты: Дт 51 Кт 62.
Начисление НДС с предоплаты: Дт 76.АВ Кт 68.
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Продавец вернул аванс: как отразить в учете
Далее произошли обстоятельства, из-за которых договор был расторгнут и предоплату вернули. Сделка не состоялось и НДС в целом платить не с чего. Поэтому обязательства перед бюджетом нужно вернуть к изначальному состоянию, то есть к нулю. Для этого начисленный НДС нужно взять к вычету. Сделать это необходимо в течение года (п. 4 ст. 172 НК). Правило о трехлетнем сроке здесь применить нельзя.
Документы
У продавца на руках должен быть документ, подтверждающий возврат денег. В общем случае это будет платежное поручение. Для отражения вычета при возврате аванса используется уже ранее выписанный счет-фактура на аванс.
Регистры НДС
Данный счет-фактура отражается в книге покупок. При этом:
в графе 2 проставляется код 22, который и означает возврат аванса;
в графе 7 — реквизиты платежки на возврат или другого документа, которым этот возврат произведен.
Декларация
Сумма НДС, взятая к вычету, отражается в Разделе 3, строка 120.
Проводки
Возврат предоплаты: Дт 62 Кт 51.
Вычет НДС при возврате аванса: Дт 68 Кт 76.АВ.
Пример. ООО «Исполнительность», плательщик НДС, 01.05.2025 получило предоплату от ООО «Ветреность» в сумме 240 000 руб. С этой предоплаты ООО «Исполнительность» исчислило НДС по ставке 20/120 в сумме 40 000 руб. Был выписан счет-фактура на аванс и отражен в книге продаж.
01.06.2025 договор с ООО «Ветреность» был расторгнут и полная сумма аванса возвращена. При этом ООО «Исполнительность» отразил счет-фактуру на аванс в книге покупок и, соответственно, принял к вычету сумму 40 000 руб. Проводки по этим операциям будут такими:
01.05.2025:
Получен аванс: Дт 51 Кт 62 — 240 000 руб.
Исчислен НДС с аванса: Дт 76.АВ Кт 68 — 40 000 руб.
01.06.2025:
Возвращен аванс: Дт 62 Кт 51 — 240 000 руб.
НДС с аванса принят к вычету: Дт 68 Кт 76.АВ — 40 000 руб.
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Покупатель заплатил аванс: как отразить в учете
Все происходящее у покупателя выглядит аналогично, только в зеркальном отражении.
При перечислении аванса у покупателя может возникнуть естественное желание взять к вычету НДС с этой оплаты. Что он легко может сделать, но не должен. Такая операция является правом, а не обязанностью.
Документы
Для вычета по НДС используется авансовый счет-фактура от продавца. При этом должны быть в наличии документы, подтверждающие перечисление, и предоплата должна быть предусмотрена договором (п. 9 ст. 172 НК).
Регистры НДС
Полученный счет-фактура попадает в книгу покупок.
Проводки
Перечислена предоплата: Дт 60 Кт 51.
Взят к вычету НДС с предоплаты: Дт 68 Кт 76.ВА.
Покупателю вернули аванс: как отразить в учете
У покупателя здесь могут возникнуть две ситуации:
Он не брал к вычету НДС с аванса. Тогда по НДС никаких дальнейших операций не возникает и все нижеперечисленное к нему не относится.
Взят к вычету НДС с перечисленной предоплаты. Этот НДС придется обратно уплатить в бюджет. Такая операция называется восстановлением НДС.
Документы
Используется тот счет-фактура, по которому НДС брался к вычету.
Регистры НДС
Упомянутый счет-фактура попадает в книгу продаж. Код операции — 21. Отразить его нужно в том квартале, в котором возвращен аванс.
Декларация
Восстановленная сумма НДС попадает в строки 080, 090 Раздела 3.
Проводки
Сумма возврата пришла на расчетный счет: Дт 51 Кт 60.
Восстановлен НДС: Дт 76.ВА Кт 68.
Пример. В условиях, описанных выше, посмотрим операции несостоявшегося покупателя ООО «Ветреность».
01.05.2025:
Перечислена предоплата Дт 60 К 51т — 240 000 руб.
Полученный от ООО «Исполнительность» авансовый счет-фактура отражен в книге покупок и НДС взят к вычету: Дт 68 Кт 76.ВА — 40 000 руб.
01.06.2025:
Возвращенный аванс зачислен на расчетный счет: Дт 51 Кт 60 — 240 000 руб.
Счет-фактура попал в книгу продаж и НДС восстановлен: Дт 76.ВА Кт 68 — 40 000 руб.
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