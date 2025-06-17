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НДС при возврате аванса в 2025 году: учет у продавца и покупателя

НДС при возврате аванса в 2025 году: учет у продавца и покупателя

НДС платят не только с реализации, но и с полученных авансов. Рассмотрим, как работает механизм НДС для случая, когда аванс будет возвращен. Распишем ситуацию для обеих сторон сделки.

Продавец получил аванс: как отразить в учете

Продавец получил предоплату. В счет какой поставки — не так важно. Товары, работы, услуги — для расчета НДС роли не играет

При получении аванса нужно сразу начислить НДС с полученной суммы (п. 1 ст. 167 НК). Он исчисляется по расчетной ставке — по принципу «в том числе НДС». Это означает, что применяется одна из ставок: 20/120 или 10/110 (п. 1, 2 ст. 164 НК). Если продавец одновременно является плательщиком НДС и УСН и применяет льготную ставку НДС — то одну из 5/105 или 7/107 (п. 8 ст. 164 НК).

Документы

В установленный пятидневный срок выписывается счет-фактура на аванс — по правилам заполнения из постановления от 26.12.2001 № 1137

Для авансового счета-фактуры правила немного отличаются. В частности, в Графе 1а табличной части можно указывать обобщенное описание поставляемых товаров, услуг. 

Регистры НДС

Оформленный счет-фактура отражается в книге продаж. В графе 2 Книги указывается код 02, что означает «предоплата».

Проводки

Получение предоплаты: Дт 51 Кт 62.

Начисление НДС с предоплаты: Дт 76.АВ Кт 68.

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Продавец вернул аванс: как отразить в учете

Далее произошли обстоятельства, из-за которых договор был расторгнут и предоплату вернули. Сделка не состоялось и НДС в целом платить не с чего. Поэтому обязательства перед бюджетом нужно вернуть к изначальному состоянию, то есть к нулю. Для этого начисленный НДС нужно взять к вычету. Сделать это необходимо в течение года (п. 4 ст. 172 НК). Правило о трехлетнем сроке здесь применить нельзя.

Документы

У продавца на руках должен быть документ, подтверждающий возврат денег. В общем случае это будет платежное поручение. Для отражения вычета при возврате аванса используется уже ранее выписанный счет-фактура на аванс.

Регистры НДС

Данный счет-фактура отражается в книге покупок. При этом:

  • в графе 2 проставляется код 22, который и означает возврат аванса;

  • в графе 7 — реквизиты платежки на возврат или другого документа, которым этот возврат произведен.

Декларация

Сумма НДС, взятая к вычету, отражается в Разделе 3, строка 120.

Проводки

Возврат предоплаты: Дт 62 Кт 51.

Вычет НДС при возврате аванса: Дт 68 Кт 76.АВ.

Пример. ООО «Исполнительность», плательщик НДС, 01.05.2025 получило предоплату от ООО «Ветреность» в сумме 240 000 руб. С этой предоплаты ООО «Исполнительность» исчислило НДС по ставке 20/120 в сумме 40 000 руб. Был выписан счет-фактура на аванс и отражен в книге продаж. 

01.06.2025 договор с ООО «Ветреность» был расторгнут и полная сумма аванса возвращена. При этом ООО «Исполнительность» отразил счет-фактуру на аванс в книге покупок и, соответственно, принял к вычету сумму 40 000 руб. Проводки по этим операциям будут такими:

01.05.2025: 

  • Получен аванс: Дт 51 Кт 62 — 240 000 руб.

  • Исчислен НДС с аванса: Дт 76.АВ Кт 68 — 40 000 руб. 

01.06.2025:

  • Возвращен аванс: Дт 62 Кт 51 — 240 000 руб.

  • НДС с аванса принят к вычету: Дт 68 Кт 76.АВ — 40 000 руб.

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Покупатель заплатил аванс: как отразить в учете

Все происходящее у покупателя выглядит аналогично, только в зеркальном отражении

При перечислении аванса у покупателя может возникнуть естественное желание взять к вычету НДС с этой оплаты. Что он легко может сделать, но не должен. Такая операция является правом, а не обязанностью.

Документы

Для вычета по НДС используется авансовый счет-фактура от продавца. При этом должны быть в наличии документы, подтверждающие перечисление, и предоплата должна быть предусмотрена договором (п. 9 ст. 172 НК).

Регистры НДС

Полученный счет-фактура попадает в книгу покупок.

Проводки

Перечислена предоплата: Дт 60 Кт 51.

Взят к вычету НДС с предоплаты: Дт 68 Кт 76.ВА.

Покупателю вернули аванс: как отразить в учете

У покупателя здесь могут возникнуть две ситуации:

  1. Он не брал к вычету НДС с аванса. Тогда по НДС никаких дальнейших операций не возникает и все нижеперечисленное к нему не относится.

  2. Взят к вычету НДС с перечисленной предоплаты. Этот НДС придется обратно уплатить в бюджет. Такая операция называется восстановлением НДС.

Документы

Используется тот счет-фактура, по которому НДС брался к вычету. 

Регистры НДС

Упомянутый счет-фактура попадает в книгу продаж. Код операции — 21. Отразить его нужно в том квартале, в котором возвращен аванс.

Декларация

Восстановленная сумма НДС попадает в строки 080, 090 Раздела 3.

Проводки

Сумма возврата пришла на расчетный счет: Дт 51 Кт 60.

Восстановлен НДС: Дт 76.ВА Кт 68.

Пример. В условиях, описанных выше, посмотрим операции несостоявшегося покупателя ООО «Ветреность».

01.05.2025:

  • Перечислена предоплата Дт 60 К 51т — 240 000 руб.

  • Полученный от ООО «Исполнительность» авансовый счет-фактура отражен в книге покупок и НДС взят к вычету: Дт 68 Кт 76.ВА — 40 000 руб.

01.06.2025:

  • Возвращенный аванс зачислен на расчетный счет: Дт 51 Кт 60 — 240 000 руб.

  • Счет-фактура попал в книгу продаж и НДС восстановлен: Дт 76.ВА Кт 68 — 40 000 руб.

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