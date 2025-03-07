Кто не должен платить НДС в 2025 году: освобождение и льготы для бизнеса

Кто не должен платить НДС в 2025 году
Освобождение от уплаты НДС по-прежнему сохранили некоторые спецрежимники — бизнес на патенте, АУСН,НПД и УСН с определенным уровнем дохода. ЕСХН являются плательщиками НДС. Но могут получить освобождение по ст. 145 НК. К льготникам можно отнести и некоторые компании на ОСНО. Они освобождаются от уплаты налога в двух случаях:
Освобождение от обязанности по уплате НДС.
Компания, выручка которой за последний квартал не превысила 2 млн рублей (без учета НДС), может претендовать на освобождение от уплаты НДС (абз. 1 п. 1 ст. 145 НК). Эта льгота предоставляется сроком на один год. Исключение составляют компании, которые занимаются продажей подакцизных товаров — они не имеют права на данное освобождение.
Льгота по НДС для определенных операций.
Эта налоговая мера применяется к некоторым видам операций и не требует подачи уведомления в налоговые органы. К таким операциям относятся, например, реализация медицинских товаров и услуг, организация перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (исключение составляют такси), продажа франшиз, а также услуги общественного питания через точки общепита и по месту выбора заказчика (ст. 149 НК).
С 2024 года общепит должен соответствовать определенным критериям, чтобы его освободили от НДС:
уровень доходов в пределах 2 млрд рублей.
удельный вес доходов от деятельности общепита в общей сумме доходов компании — 70% и более.
средняя зарплата за прошлый год должна находиться на среднеотраслевом уровне по региону.
Указанные льготы касаются действующих организаций. Вновь зарегистрированные компании или ИП подпадают под действие льгот сразу, как только начинают свою деятельность.
Возможен вариант, когда бизнес проводит облагаемые и необлагаемые НДС операции. В таком случае необходимо вести раздельный учет.
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«Без НДС» или ставка 0%: в чем отличие
В договорах и прочих документах часто можно увидеть две похожие формулировки. Многие думают, что это одно и то же. На деле — совершенно разные вещи.
«Без НДС»
Так пишут, когда компания не является плательщиком НДС либо временно освобождена от его уплаты (ст. 145 НК).
Ставка НДС 0%
Нулевая ставка НДС применяется в случаях, когда предприниматель является плательщиком НДС, но определенные его операции этим налогом не облагаются. В основном это экспортные операции. Для получения нулевой ставки необходимо наличие подтверждающих документов. Если не будет подтверждено право на нулевую ставку, налоговая служба начислит налог в размере 10 или 20%.
Бизнесу предоставляется 180 дней для подтверждения применения ставки 0%. Этот срок начинается с даты отгрузки товара на экспорт.
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НДС на УСН с 2025 года
С 1 января 2025 года упрощенцев обязали исчислять и уплачивать НДС (п. 2, 3 ст. 346.11 НК, п. 72 ст. 2 закона № 176-ФЗ). Это означает, что теперь бизнес на УСН в общем порядке выставляет счета-фактуры, ведет книги покупок и продаж, формирует и сдает декларацию по НДС.
Какие упрощенцы не будут платить НДС в 2025 году
В 2025 году от налоговой нагрузки в виде НДС освободили компании и ИП, при условии, что их выручка за 2024 год не превысила порог в 60 млн рублей. Также от налога освобождаются новые юридические лица и ИП, зарегистрировавшие свой бизнес в 2025 году (пп. 1 ст. 2 закона № 176-ФЗ).
Чтобы получить освобождение, не нужно совершать какие-то действия, в том числе подавать уведомление.
Информацию о доходах бизнеса и соблюдении лимита в 60 млн руб. налоговые инспекторы узнают самостоятельно — из представленных деклараций по УСН. Кроме того, если вам положено освобождение, отказаться от него вы не можете (письмо Минфина от 02.10.2024 № 03-07-11/95245). Не нужно подавать декларацию по НДС, пока доходы налогоплательщика не превысят порог в 60 млн рублей.
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Популярные вопросы по НДС на УСН
Должны ли выставлять счета-фактуры упрощенцы, освобожденные от НДС?
Согласно пункту 2 статьи 2 закона от 29.10.2024 № 362-ФЗ, бизнес на УСН, освобожденный от НДС, не обязан выставлять счета-фактуры.
Как определить лимит 60 млн рублей для освобождения от НДС?
При определении лимита 60 млн руб. в целях решения вопроса с НДС упрощенец должен считать доходы по тем же правилам учета доходов, как и доходы для расчета налога по УСН — то есть кассовым методом.
В 2024 году налогоплательщики-ИП могли комбинировать несколько режимов, например, УСН и ПСН — для вычисления лимита суммируются доходы по всем режимам.
Когда же прекращается право на освобождение от НДС при УСН?
Это происходит с 1 числа месяца, следующего за тем, в котором был превышен лимит в 60 млн рублей (пп. г п. 1 ст. 2 закона № 176-ФЗ).
В каких ситуациях налогоплательщики все равно обязаны уплачивать НДС?
Освобождение не распространяется на случаи, когда спецрежимники являются налоговыми агентами (ст. 161 НК), ведут общий учет по инвестиционным договорам или платят импортный НДС (п. 3 ст. 145 НК), а также, если выставляют покупателю счет-фактуру с выделенной суммой НДС (пп. 1 п. 5 ст. 173 НК).
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