Кто не должен платить НДС в 2025 году: освобождение и льготы для бизнеса

Освобождение от уплаты НДС по-прежнему сохранили некоторые спецрежимники — бизнес на патенте, АУСН,НПД и УСН с определенным уровнем дохода. ЕСХН являются плательщиками НДС. Но могут получить освобождение по ст. 145 НК. К льготникам можно отнести и некоторые компании на ОСНО. Они освобождаются от уплаты налога в двух случаях:

Освобождение от обязанности по уплате НДС.

Компания, выручка которой за последний квартал не превысила 2 млн рублей (без учета НДС), может претендовать на освобождение от уплаты НДС (абз. 1 п. 1 ст. 145 НК). Эта льгота предоставляется сроком на один год. Исключение составляют компании, которые занимаются продажей подакцизных товаров — они не имеют права на данное освобождение.

Льгота по НДС для определенных операций.

Эта налоговая мера применяется к некоторым видам операций и не требует подачи уведомления в налоговые органы. К таким операциям относятся, например, реализация медицинских товаров и услуг, организация перевозок пассажиров городским пассажирским транспортом общего пользования (исключение составляют такси), продажа франшиз, а также услуги общественного питания через точки общепита и по месту выбора заказчика (ст. 149 НК).

С 2024 года общепит должен соответствовать определенным критериям, чтобы его освободили от НДС:

уровень доходов в пределах 2 млрд рублей.

удельный вес доходов от деятельности общепита в общей сумме доходов компании — 70% и более.

средняя зарплата за прошлый год должна находиться на среднеотраслевом уровне по региону.

Указанные льготы касаются действующих организаций. Вновь зарегистрированные компании или ИП подпадают под действие льгот сразу, как только начинают свою деятельность.

Возможен вариант, когда бизнес проводит облагаемые и необлагаемые НДС операции. В таком случае необходимо вести раздельный учет.