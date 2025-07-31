Как применять ставку НДС 0% в 2025 году

НДС считается самым сложным налогом в учете. Иногда его можно даже не платить, а получать из бюджета. Это возможно в разных ситуациях, в том числе при применении ставки НДС 0%. Рассказываем, как это сделать и что нового в 2025 году.

Когда применяется ставка НДС 0%

Нулевая ставка НДС применяется в таких случаях:

продажа товаров на экспорт и перевозка экспортируемых товаров;

международные транспортно-экспедиционные услуги различного характера;

услуги некоторых видов гостиниц;

продажа судов, как морских, так и воздушных;

товары для использования дипломатическими представительствами;

некоторые другие операции, нечасто встречающиеся в хозяйственной деятельности.

Полный список изложен в п. 1 ст. 164 НК.

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Как применять ставку НДС 0%

Применение нулевой ставки — это налоговая льгота, которую нужно подтверждать. Для этого существует отдельная процедура, которая описана в ст. 165 НК. Она заключается в том, что в налоговую инспекцию представляются документы, подтверждающие произведенные реализации указанных видов.

Пакет таких документов напрямую зависит от того, какие именно товары или услуги продаются, но в первую очередь к ним относятся:

договор на поставку товаров или оказание услуг;

товаросопроводительные документы;

таможенная декларация.

В определенных случаях достаточно предоставить реестр документов по установленной форме (п. 15 ст. 165 НК). Для каждого вида операций существуют отдельные формы реестров.

Подать эти документы в налоговую нужно в течение 180 дней. Момент, с которого начинается отсчет этого срока, разнится в зависимости от вида реализации. Это может быть день пересечения границы РФ, составления товаросопроводительных документов, помещения товара под таможенный режим. Конкретные сроки установлены п. 9 ст. 165 НК.

Важно. Но нельзя сказать, что можно отправлять в налоговую документы по мере их появления или еще в какой-либо произвольный момент. Предоставление пакета документов привязано к подаче декларации. В декларации отражаются суммы по сделкам с собранным пакетом документов. Под эту же декларацию документы или реестры подают в налоговый орган. При этом срок 180 дней должен быть соблюден.

Преимущество нулевой ставки заключается в том, что НДС к начислению по проведенным реализациям отсутствует, но при этом сохраняется право на вычет входного НДС.

Если доля реализации по НДС 0% у налогоплательщика достаточно велика, то возможна ситуация, когда сумма НДС с покупок превышает сумму НДС с продаж. В этом случае появляется возможность возмещения НДС — то есть право налогоплательщика получить из налоговой такую сумму превышения на свой расчетный счет. Для того чтобы получить такой возврат, нужно пройти процедуру возмещения налога.

Чем отличается ставка НДС 0% от «без НДС»

Обратите внимание, что ставки НДС 0% и без НДС — это разные вещи. Несмотря на то, что арифметически — одинаковые.

Нулевую ставку применяют плательщики НДС при соблюдении определенных условий. Порядок включает остальные обязанности плательщика НДС: выписку счетов-фактур с указанием этой ставки, подачу деклараций по НДС, ведение книг покупок и продаж.

Указание в документах суммы с пометкой «без НДС» означает то, что продавец или исполнитель не является плательщиком НДС. То есть не уплачивает этот налог, не ведет каких-либо регистров по нему и не подает декларацию. Это в первую очередь актуально для тех, кто применяет спецрежимы или пользуется освобождением от НДС.

Изменения по работе с нулевой ставкой НДС в 2025 году

В 2025 году в применении нулевой ставки НДС появились некоторые новшества. Показали основные изменения в таблице.

Изменение Когда стартовало Применять нулевую ставку НДС могут налогоплательщики, которые продают товары физлицам со своих складов за рубежом. Должны продаваться товары, ранее экспортированные из России. Кроме того, такие склады должны находиться за пределами ЕАЭС. В рамках ЕАЭС эта льгота не действует 1 января 2025 года Для некоторых видов международных перевозок порядок подтверждения льготной ставки упростился. Кроме того, расширился список услуг по ставке НДС 0%, которые оказываются в международных аэропортах 1 апреля 2025 года Продлили действие нулевой ставки НДС для услуг по сдаче в аренду гостиниц, кемпингов и других объектов туриндустрии, которые начали работать после 2022 года и есть в специальном реестре. Если гостиница только начала работать, льготу по НДС можно применять в течение пяти лет с момента ввода объекта в эксплуатацию объекта Продлили действие до 31 декабря 2030 года (ранее был установлен срок действия льготы до 30 июня 2027 года)

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