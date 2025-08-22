Резерв отпусков в бухгалтерском и налоговом учете

Резерв отпусков в бухгалтерском учете

Резерв отпусков — оценочное обязательство, которое регламентируется ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

Согласно п. 5 ПБУ 8/2010, нужно создавать резерв, когда:

У организации есть обязанность, которая возникла вследствие прошлых фактов хозяйственной деятельности.

При исполнении оценочного обязательства ожидается уменьшение экономических выгод.

Величину обязательства можно оценить.

Все эти условия выполняются в отношении резерва отпусков. Поэтому создание резерва отпусков в бухгалтерском учете — обязанность, а не право субъекта хозяйственной деятельности.

Избежать этого могут только организации, имеющие право применять упрощенные методы учета. Об этом говорится в п. 3 ПБУ 8/2010 в ч. 4 ст. 6 закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ. Формируя резерв отпусков, организация отражает для пользователей отчетности размер своих обязательств по оплате отпусков сотрудникам на отчетную дату.

Если обязанность устанавливать резерв отпусков в ПБУ четко обозначена, то метод его расчета никак не регламентирован. Организация должна сама установить такой метод и закрепить его в учетной политике.

Здесь есть два правила:

В резерв входят не только собственно отпускные, но и суммы страховых взносов с них. Это логично, так как страховые взносы тоже являются расходами организации на оплату отпусков.

Нужно определить не только метод расчета резерва, но и его периодичность. Резерв может определяться на последнее число месяца, квартала, года. Если первые два периода — опциональны, то определение величины резерва на 31 декабря обязательно.

Выбор методов расчета включает такие варианты:

Расчет персонально по каждому работнику. Представляет собой сумму отпускных, которую выплатят работнику, если он уйдет в отпуск на отчетную дату. Определяется путем расчета среднедневного заработка и умножения его на количество накопленных дней отпуска. Резерв по организации — сумма резервов по всем работникам. Метод самый точный, но самый трудоемкий и, скорее, подойдет только для бухгалтера в небольшой компании. Упрощенный метод расчета по группам работников или в целом по компании. Похож на предыдущий, но средняя зарплата и количество неотгулянных дней отпуска определяется агрегированно по отделам или в целом по организации. Нормативный метод. В этом случае берут долю отпускных в ФОТ прошлого года и умножают на текущий ФОТ.