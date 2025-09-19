ЦОК ОК Общ 19.09 Мобильная
АФиНА
Первичные документы
Путевые листы в 2025 году

Путевые листы в 2025 году

Использовать автомобиль в бизнесе без путевого листа нельзя. Это обязательный первичный документ для всех видов коммерческого транспорта: от легковых автомобилей до автобусов и грузовиков. В путевом листе фиксируют техосмотр, медосмотр водителя, маршрут и пробег. Разберем, какие формы действуют и как правильно заполнить этот документ.

Для кого обязателен путевой лист

Путевой лист (ПЛ) нужен всем, кто использует транспорт для бизнеса. Его оформляют:

  • организации (ООО и АО) независимо от профиля деятельности;

  • индивидуальные предприниматели, даже если у них только одна машина;

  • самозанятые, работающие на автомобиле (например, таксисты или курьеры).

Документ обязателен для любых коммерческих перевозок — пассажиров, грузов, спецтехники. Даже если автомобиль используется не для перевозок, а для хозяйственных нужд компании (например, доставить товар клиенту или отвезти сотрудников в филиал), путевой лист все равно нужен.

Если машина используется только для личных поездок, путевой лист не оформляют. Но инспектор ГИБДД вправе проверить, действительно ли рейс не связан с работой. Например, таксометр должен быть выключен, в салоне — нет пассажиров или груза. При спорной ситуации доказательства придется предъявлять в суде.

Для каких транспортных средств оформляют

Путевой лист выписывают для любого транспорта, который используется в коммерческой деятельности. Под это требование подпадают, например:

  • легковые автомобили;

  • грузовики и фуры;

  • автобусы и маршрутки;

  • спецтехника (например, автокраны, погрузчики, дорожные машины);

  • мотоциклы и скутеры, задействованные в служебных целях.

Если к автомобилю присоединен прицеп или полуприцеп, их данные тоже фиксируют в документе.

Путевой лист всегда оформляют на конкретное транспортное средство. При этом водителей может быть несколько: если в течение дня машину ведут разные сотрудники, можно либо вписать их всех в один ПЛ, либо составить отдельный документ на каждого.

Документ действует один рабочий день или один рейс. Для командировок и дальних перевозок можно указывать период из нескольких дат.

Формы путевых листов в 2025 году

Единого государственного бланка путевого листа нет. С 2022 года организации могут использовать собственные формы, главное — включить все обязательные реквизиты, установленные Минтрансом. Чтобы документ имел юридическую силу, выбранный шаблон нужно закрепить в учетной политике компании.

На практике используют как фирменные бланки, так и старые унифицированные формы. Чаще всего встречаются:

  • Форма № 3 — для легковых автомобилей;

  • Форма № 4-С — для грузового транспорта (сдельная оплата труда);

  • Форма № 4-П — для пассажирских перевозок (повременная оплата);

  • Форма № 4-М — для международных маршрутов;

  • Форма № 6 — для автобусов общего пользования;

  • Форма № 6-спец — для автобусов, не выполняющих регулярные рейсы;

  • Форма № 3-спец — для специальных автомобилей.

Компании не обязаны использовать именно эти шаблоны, но часто берут их за основу, чтобы стандартизировать свою работу и не допустить ошибок.

Ведение путевых листов регулирует приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. В этом документе утверждены обязательные реквизиты и порядок оформления. С 2023 года в путевой лист обязательно включают СНИЛС водителя, данные водительского удостоверения, а также отметки о медосмотре и техосмотре автомобиля. При этом название и номер документа теперь не относятся к обязательным реквизитам — их можно указывать для удобства внутреннего учета.

Отсутствие обязательных реквизитов приравнивается к отсутствию путевого листа и влечет штрафы.

Как правильно заполнить путевой лист

Главное правило: один путевой листодно транспортное средство. Вписывать несколько машин в один документ нельзя. Если за рулем в течение дня работают разные водители, их можно указать всех в одном листе или оформить отдельные документы.

Заполнять путевой лист можно:

  • от руки на готовом бланке;

  • в электронном виде;

  • комбинированным способом (часть на компьютере, часть вручную).

Обязательные сведения

В 2025 году в путевом листе должны быть:

  • срок действия дата или период;

  • данные владельца ТС — организация, ИП или самозанятый (название, адрес, телефон, ИНН, ОГРН/ОГРНИП);

  • данные транспортного средства — тип, марка, госномер, отметки о техконтроле, показания одометра при выезде и возвращении;

  • сведения о водителе — ФИО, СНИЛС, данные водительского удостоверения, отметка о медосмотре;

  • вид перевозки коммерческая, собственные нужды, работа спецтехники и др.;

  • вид сообщения городское, пригородное, междугороднее, международное.

Образец бланка путевого листа грузового автомобиля: лицевая сторона.
Образец бланка путевого листа грузового автомобиля: оборотная сторона

В заполнении участвуют:

  • диспетчер, который оформляет ПЛ;

  • механик, подтверждающий техосмотр авто;

  • медработник, проводящий предрейсовый осмотр;

  • бухгалтер, который фиксирует расходы на топливо и пробег;

  • водитель, отмечающий маршрут и пробег в рейсе.

С 2023 года вести журнал учета путевых листов необязательно, но многие компании оставляют его для внутреннего контроля.

Электронные путевые листы

С 1 марта 2023 года в России можно оформлять путевые листы в электронном виде. Такой формат особенно удобен для компаний, у которых большой автопарк и частые рейсы.

Чтобы перейти на электронные путевые листы, нужно:

  • заключить договор с оператором ГИС ЭПД, который аккредитован Минтрансом;

  • подключить специальное программное обеспечение;

  • оформить электронные подписи для всех сотрудников, которые участвуют в заполнении и подписании документа.

Электронный ПЛ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. В нем должны быть все те же обязательные реквизиты: данные о ТС, водителе, отметки о медосмотре и техосмотре.

Штрафы и ответственность

Поездка без путевого листа или с ошибками в нем считается нарушением. Штрафы зависят от статуса нарушителя: водителя, должностного лица, ИП или компании.

Основные санкции в 2025 году:

Нарушение

Водитель (физлицо)

Должностное лицо

ИП

ООО

Нет путевого листа при рейсе

500 руб. или предупреждение

Нет отметки о медосмотре и техконтроле, хотя они проведены

3 000 руб.

5 000 руб.

30 000 руб.

30 000 руб.

Допуск в рейс без медосмотра

15 000–25 000 руб.

15 000–25 000 руб.

110 000–130 000 руб.

Поездка на неисправном автомобиле

5 000–8 000 руб.

Неправильно оформлен медосмотр

1 000–1 500 руб.

2 000–3 000 руб.

30 000–50 000 руб.

30 000–50 000 руб.

Водитель без прав или в состоянии опьянения

20 000 руб.

100 000 руб.

100 000 руб.

Нет путевого листа, по которому учтены расходы для налога

Штраф 10 000–30 000 руб. Если занижена база — 20% от недоимки, но не менее 40 000 руб.

Штрафы может назначить не только ГИБДД или Ространснадзор. Документы проверяют также ФНС (для подтверждения расходов на ГСМ), трудовая инспекция (учет рабочего времени), Росздравнадзор.

Важно: даже если водитель оспорил свой штраф в суде, это не освобождает работодателя от ответственности. Юрлицо должно подавать отдельный иск.

Практические рекомендации

Чтобы избежать штрафов и споров с проверяющими, компании стоит наладить четкий порядок работы с путевыми листами. Несколько правил помогут снизить риски:

  • закрепите форму путевого листа и порядок его ведения в учетной политике;

  • назначьте ответственных сотрудников за оформление, медосмотры и техконтроль;

  • проверяйте, чтобы в каждом документе были заполнены все обязательные поля;

  • храните путевые листы не менее пяти лет как первичную бухгалтерскую документацию;

  • ведите внутренний реестр или журнал выдачи — это необязательно, но помогает контролировать документы;

  • используйте электронный формат, если у вас большой автопарк и ежедневные рейсы.

Это позволит избежать формальных ошибок и споров с ГИБДД, налоговой и другими контролирующими органами.

