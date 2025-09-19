Путевые листы в 2025 году

Для кого обязателен путевой лист

Путевой лист (ПЛ) нужен всем, кто использует транспорт для бизнеса. Его оформляют:

организации (ООО и АО) независимо от профиля деятельности;

индивидуальные предприниматели, даже если у них только одна машина;

самозанятые, работающие на автомобиле (например, таксисты или курьеры).

Документ обязателен для любых коммерческих перевозок — пассажиров, грузов, спецтехники. Даже если автомобиль используется не для перевозок, а для хозяйственных нужд компании (например, доставить товар клиенту или отвезти сотрудников в филиал), путевой лист все равно нужен.

Если машина используется только для личных поездок, путевой лист не оформляют. Но инспектор ГИБДД вправе проверить, действительно ли рейс не связан с работой. Например, таксометр должен быть выключен, в салоне — нет пассажиров или груза. При спорной ситуации доказательства придется предъявлять в суде.