Путевые листы в 2025 году

Для кого обязателен путевой лист
Путевой лист (ПЛ) нужен всем, кто использует транспорт для бизнеса. Его оформляют:
организации (ООО и АО) независимо от профиля деятельности;
индивидуальные предприниматели, даже если у них только одна машина;
самозанятые, работающие на автомобиле (например, таксисты или курьеры).
Документ обязателен для любых коммерческих перевозок — пассажиров, грузов, спецтехники. Даже если автомобиль используется не для перевозок, а для хозяйственных нужд компании (например, доставить товар клиенту или отвезти сотрудников в филиал), путевой лист все равно нужен.
Если машина используется только для личных поездок, путевой лист не оформляют. Но инспектор ГИБДД вправе проверить, действительно ли рейс не связан с работой. Например, таксометр должен быть выключен, в салоне — нет пассажиров или груза. При спорной ситуации доказательства придется предъявлять в суде.
Для каких транспортных средств оформляют
Путевой лист выписывают для любого транспорта, который используется в коммерческой деятельности. Под это требование подпадают, например:
легковые автомобили;
грузовики и фуры;
автобусы и маршрутки;
спецтехника (например, автокраны, погрузчики, дорожные машины);
мотоциклы и скутеры, задействованные в служебных целях.
Если к автомобилю присоединен прицеп или полуприцеп, их данные тоже фиксируют в документе.
Путевой лист всегда оформляют на конкретное транспортное средство. При этом водителей может быть несколько: если в течение дня машину ведут разные сотрудники, можно либо вписать их всех в один ПЛ, либо составить отдельный документ на каждого.
Документ действует один рабочий день или один рейс. Для командировок и дальних перевозок можно указывать период из нескольких дат.
Формы путевых листов в 2025 году
Единого государственного бланка путевого листа нет. С 2022 года организации могут использовать собственные формы, главное — включить все обязательные реквизиты, установленные Минтрансом. Чтобы документ имел юридическую силу, выбранный шаблон нужно закрепить в учетной политике компании.
На практике используют как фирменные бланки, так и старые унифицированные формы. Чаще всего встречаются:
Форма № 3 — для легковых автомобилей;
Форма № 4-С — для грузового транспорта (сдельная оплата труда);
Форма № 4-П — для пассажирских перевозок (повременная оплата);
Форма № 4-М — для международных маршрутов;
Форма № 6 — для автобусов общего пользования;
Форма № 6-спец — для автобусов, не выполняющих регулярные рейсы;
Форма № 3-спец — для специальных автомобилей.
Компании не обязаны использовать именно эти шаблоны, но часто берут их за основу, чтобы стандартизировать свою работу и не допустить ошибок.
Ведение путевых листов регулирует приказ Минтранса от 28.09.2022 № 390. В этом документе утверждены обязательные реквизиты и порядок оформления. С 2023 года в путевой лист обязательно включают СНИЛС водителя, данные водительского удостоверения, а также отметки о медосмотре и техосмотре автомобиля. При этом название и номер документа теперь не относятся к обязательным реквизитам — их можно указывать для удобства внутреннего учета.
Отсутствие обязательных реквизитов приравнивается к отсутствию путевого листа и влечет штрафы.
Как правильно заполнить путевой лист
Главное правило: один путевой лист — одно транспортное средство. Вписывать несколько машин в один документ нельзя. Если за рулем в течение дня работают разные водители, их можно указать всех в одном листе или оформить отдельные документы.
Заполнять путевой лист можно:
от руки на готовом бланке;
в электронном виде;
комбинированным способом (часть на компьютере, часть вручную).
Обязательные сведения
В 2025 году в путевом листе должны быть:
срок действия — дата или период;
данные владельца ТС — организация, ИП или самозанятый (название, адрес, телефон, ИНН, ОГРН/ОГРНИП);
данные транспортного средства — тип, марка, госномер, отметки о техконтроле, показания одометра при выезде и возвращении;
сведения о водителе — ФИО, СНИЛС, данные водительского удостоверения, отметка о медосмотре;
вид перевозки — коммерческая, собственные нужды, работа спецтехники и др.;
вид сообщения — городское, пригородное, междугороднее, международное.
В заполнении участвуют:
диспетчер, который оформляет ПЛ;
механик, подтверждающий техосмотр авто;
медработник, проводящий предрейсовый осмотр;
бухгалтер, который фиксирует расходы на топливо и пробег;
водитель, отмечающий маршрут и пробег в рейсе.
С 2023 года вести журнал учета путевых листов необязательно, но многие компании оставляют его для внутреннего контроля.
Электронные путевые листы
С 1 марта 2023 года в России можно оформлять путевые листы в электронном виде. Такой формат особенно удобен для компаний, у которых большой автопарк и частые рейсы.
Чтобы перейти на электронные путевые листы, нужно:
заключить договор с оператором ГИС ЭПД, который аккредитован Минтрансом;
подключить специальное программное обеспечение;
оформить электронные подписи для всех сотрудников, которые участвуют в заполнении и подписании документа.
Электронный ПЛ имеет такую же юридическую силу, что и бумажный. В нем должны быть все те же обязательные реквизиты: данные о ТС, водителе, отметки о медосмотре и техосмотре.
Штрафы и ответственность
Поездка без путевого листа или с ошибками в нем считается нарушением. Штрафы зависят от статуса нарушителя: водителя, должностного лица, ИП или компании.
Основные санкции в 2025 году:
Нарушение
Водитель (физлицо)
Должностное лицо
ИП
ООО
Нет путевого листа при рейсе
500 руб. или предупреждение
–
–
–
Нет отметки о медосмотре и техконтроле, хотя они проведены
3 000 руб.
5 000 руб.
30 000 руб.
30 000 руб.
Допуск в рейс без медосмотра
–
15 000–25 000 руб.
15 000–25 000 руб.
110 000–130 000 руб.
Поездка на неисправном автомобиле
–
5 000–8 000 руб.
–
–
Неправильно оформлен медосмотр
1 000–1 500 руб.
2 000–3 000 руб.
30 000–50 000 руб.
30 000–50 000 руб.
Водитель без прав или в состоянии опьянения
–
20 000 руб.
100 000 руб.
100 000 руб.
Нет путевого листа, по которому учтены расходы для налога
–
–
Штраф 10 000–30 000 руб. Если занижена база — 20% от недоимки, но не менее 40 000 руб.
Штрафы может назначить не только ГИБДД или Ространснадзор. Документы проверяют также ФНС (для подтверждения расходов на ГСМ), трудовая инспекция (учет рабочего времени), Росздравнадзор.
Важно: даже если водитель оспорил свой штраф в суде, это не освобождает работодателя от ответственности. Юрлицо должно подавать отдельный иск.
Практические рекомендации
Чтобы избежать штрафов и споров с проверяющими, компании стоит наладить четкий порядок работы с путевыми листами. Несколько правил помогут снизить риски:
закрепите форму путевого листа и порядок его ведения в учетной политике;
назначьте ответственных сотрудников за оформление, медосмотры и техконтроль;
проверяйте, чтобы в каждом документе были заполнены все обязательные поля;
храните путевые листы не менее пяти лет как первичную бухгалтерскую документацию;
ведите внутренний реестр или журнал выдачи — это необязательно, но помогает контролировать документы;
используйте электронный формат, если у вас большой автопарк и ежедневные рейсы.
Это позволит избежать формальных ошибок и споров с ГИБДД, налоговой и другими контролирующими органами.
