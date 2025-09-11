ИФНС запросила пояснения по НДФЛ и страховым взносам: что делать

Также показатели 6-НДФЛ и РСВ могут сравнивать с информацией из внешних источников. Например, размер ФОТ сопоставляют с МРОТ и среднеотраслевыми показателями. Если будут выявлены существенные расхождения, налоговики вправе запросить пояснения, чтобы уточнить правильность отражения налоговой базы и суммы начислений.

Но налоговики все равно продолжают анализировать согласованность данных в этих отчетах.

Любые пояснения в налоговую оформляются примерно одинаково. Отличаться будет только содержательная часть, само «тело» письма, зависимости от конкретных вопросов, заданных налоговой.

В отличие от требований о представлении документов, срок на предоставление пояснений не подлежит продлению ( п. 3 ст. 93 НК ).

Ответ на требование пояснений нужно предоставить в четко установленный срок, обычно не позднее пяти рабочих дней с момента получения требования ( п. 2 , 6 ст. 6.1 и п. 3 ст. 88 НК ).

В пояснениях следует прояснить причины расхождений, привести расчеты, ссылки на НПА и разъяснения ФНС, которые подтверждает корректность отражения доходов и страховых взносов.

Для подтверждения обоснованности своих объяснений можно прикладывать дополнительные документы кадрового, налогового или бухучета, согласно п. 4 ст. 88 НК .

Пояснения подаются в свободной форме, но при этом должны быть полными, ясными и аргументированными.

Налоговая требует пояснений по 6-НДФЛ: что ответить

Разберем конкретные случаи, когда ФНС может направить требования.

Причина № 1. Снизились доходы работников по сравнению с предыдущим периодом

В пояснениях следует четко и емко объяснить сложившуюся ситуацию. Например, напишите, что уменьшение суммы выплат связано со снижением объемов производства, которое повлекло установление неполного рабочего дня для работников или решение не выплачивать премии. Пример формулировки: «Снижение произошло по объективным причинам: перевод сотрудников на неполный рабочий день и сокращение производственных премий в связи с невыполнением установленных показателей. Сотрудники компании [можно указать поименно] в настоящее время работают 5 дней в неделю по 4 часа в день. При перерасчете на полное рабочее время их оклады не менее МРОТ». Для подтверждения доводов стоит приложить копии табелей учета рабочего времени, трудовых договоров и штатного расписания.

Причина № 2. Удержанный налог меньше исчисленного в 6-НДФЛ

Удержанный налог может быть меньше исчисленного по нескольким причинам: Применение налоговых вычетов задним числом или перерасчеты доходов, например, сторнирование доходов или корректировка отпускных, приводят к уменьшению исчисленного налога. В то же время удержанный налог останется прежним. Это создает излишне удержанный налог — разницу между удержанным и исчисленным налогом.

Возврат излишне удержанного налога работникам (например по заявлению сотрудника) уменьшает фактически уплаченный налог, что отражается в отчетах.

Несовпадение дат начисления и выплаты. Сумма исчисленного налога может рассчитываться в одном отчетном периоде, а удержание фактически происходит в другом, что временно вызывает расхождения.

Ошибки в персональных данных сотрудников или неправильные настройки программы учета также могут вызывать расхождения.

Различия могут возникать, если зарплата выплачивается частями или премии начисляются в одном месяце, а выплачиваются в другом. Пример формулировки: «Превышение исчисленного над удержанным налогом в 6-НДФЛ за 9 месяцев 2025 года связано с тем, что налог с суточных, выплаченных сверх необлагаемого норматива, исчислен в одном периоде, а удержан при выплате зарплаты в следующем».

Причина № 3. Техническая ошибка в 6-НДФЛ

Технической ошибкой считается опечатка, описка, арифметическая или подобная ошибка. Исправлять ее нужно по общему порядку — подать уточненный расчет с номером корректировки, где правильные значения заменяют ошибочные (ст. 3, ст. 88 НК). Дополнительное пояснение писать не обязательно, если компания сама обнаружила расхождение. Если же ИФНС уже прислала требование, то лучше на него ответить в полном объме. Пример формулировки пояснения: «При заполнении 6-НДФЛ за первое полугодие 2025 г. в результате технической ошибки ООО «Росток» указало неверный ОКТМО. Правильный ОКТМО — 45380000. 21.08.2025 г. организация направила корректировочный расчет 6-НДФЛ с верным ОКТМО. Ошибка не повлияла на сумму налога к уплате в бюджет».

Причина № 4. Не представлен в налоговую расчет 6-НДФЛ

Если организация не представила форму 6-НДФЛ, это может быть связано с отсутствием обязанности. Причина — не производились выплаты физическим лицам. Такое бывает, когда у предприятия нет сотрудников или не выплачивался доход в отчетном периоде. Тогда компания не выступает налоговым агентом. В некоторых случаях отчетность может быть нулевой или ее не сдают вовсе, если зарплата не начисляли и не выплачивали. В пояснениях для ФНС можно так и указать, что доходы не начислялись и не выплачивались, поэтому расчет 6-НДФЛ не представляется. Пример формулировки: «За первое полугодие 2025 года ООО «Росток» не начисляло и не выплачивало доходы физическим лицам, поэтому не имело обязанностей по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ, как налоговый агент (ст. 226, 226.1 НК). Согласно п. 2 ст. 230 НК и письму ФНС от 04.05.2016 № БС-4-11/7928@, расчет 6-НДФЛ обязаны сдавать только налоговые агенты, выплачивающие доходы. Если доходы не выплачиваются, отчет не сдается».

Причина № 5. Зарплата сотрудников ниже среднеотраслевой