Материальная ответственность с 1 сентября 2025 года: правила и примеры

Кейсы: водители, кассиры, главбухи, руководители

С кассиром всегда заключают договор о полной материальной ответственности. Он отвечает за все наличные деньги, поступившие к нему при исполнении обязанностей.

С водителем или водителем-экспедитором договор о полной материальной ответственности заключают, если в трудовом договоре, должностной инструкции прописана обязанность по перевозке грузов или денег. Ответственности за автомобиль по договору о полной матответственности водитель не несет.

Но если водитель виновен в ДТП, что подтверждено постановлением по делу об административном правонарушении, то он обязан полностью возместить ущерб автомобилю даже без договора. Если постановления нет, взыскать причиненный ущерб можно только в пределах среднемесячного заработка, на что указал Пленум ВС (постановление от 16.11.2006 № 52).

С водителя (и вообще с работника), виновного в ДТП, можно взыскать в регрессном порядке сумму ущерба, не покрытую ОСАГО, а также сумму, которую компания выплатила пострадавшей стороне сверх лимита ОСАГО.

Руководитель организации всегда несет полную материальную ответственность (п. 10 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).

Для главного бухгалтера и заместителя руководителя полную материальную ответственность можно предусмотреть в трудовом договоре. Отдельный договор о матответственности с ними заключать не нужно. Кстати, не все знают, что только для главбуха или заместителя руководителя полную матответственность можно закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору. Для всех остальных обязателен договор о полной материальной ответственности.

С руководителем филиала можно заключить договор о полной матответственности, но при условии, что сфера деятельности филиала: