Материальная ответственность с 1 сентября 2025 года: правила и примеры

Что изменилось с 1 сентября 2025 года
С этой даты заработали новые документы, касающиеся не любой, а только полной материальной ответственности работников, в том числе перечни тех, с кем такие договоры могут быть заключены (приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н). Также обновился шаблон типового договора о полной индивидуальной материальной ответственности.
Вам не нужно заново подписывать документы со всеми кассирами, кладовщиками, экспедиторами (письмо Минтруда от 16.06.2025 № 14-6/ООГ-2774). Правки в основном технические (например, добавлены нормы об электронном оформлении). Если заключен правильный договор, сотрудник понесет полную матответственность на прежних условиях.
Полная материальная ответственность — не для всех
Каждый работник должен бережно относиться к имуществу работодателю. Даже без договора любой работник несет ограниченную материальную ответственность за ущерб, причиненный работодателю (ст. 241 ТК). Максимальная сумма, которую можно взыскать с работника в таком случае — не более среднего месячного заработка.
Когда наступает полная ответственность без договора
Есть и такие случаи. Правда, они исключительные, и прямо прописаны в законе — то есть работодатель не может расширять их список. Даже если договор о полной ответственности не подписан, работник обязан возместить ущерб полностью, если причинил вред:
умышленно;
в состоянии опьянения (любого происхождения);
совершив административное правонарушение (например ДТП);
совершив преступление (подтвержденное вступившим в силу приговором).
Также полная материальная ответственность наступает, если работнику доверили какие-то ценности на основании доверенности, договора, а он допустил недостачу. Подробности можно узнать из ст. 242, 243 ТК.
Полная материальная ответственность по договору
Материально ответственные лица (МОЛ) — это сотрудники, которые непосредственно обслуживают денежные средства, товары или иное имущество. С ними заключается письменный договор о полной индивидуальной или коллективной материальной ответственности.
Перечень таких должностей и работ технически обновлен в этом году (приказ Минтруда от 16.04.2025 № 251н). Примеры МОЛов: кассир, кладовщик, продавец, экспедитор.
Нельзя заставлять заключать договор о полной матответственности с лицами до 18 лет (ст. 244 ТК), а также с исполнителями по гражданско-правовому договору.
Важно: если работник становится ответственным за какие-либо товарно-материальные ценности постоянно или временно, заключайте договор о полной матответственности. Приказ о назначении можете не оформлять, а ценности передавайте под акт (опись, иной документ).
Кейсы: водители, кассиры, главбухи, руководители
С кассиром всегда заключают договор о полной материальной ответственности. Он отвечает за все наличные деньги, поступившие к нему при исполнении обязанностей.
С водителем или водителем-экспедитором договор о полной материальной ответственности заключают, если в трудовом договоре, должностной инструкции прописана обязанность по перевозке грузов или денег. Ответственности за автомобиль по договору о полной матответственности водитель не несет.
Но если водитель виновен в ДТП, что подтверждено постановлением по делу об административном правонарушении, то он обязан полностью возместить ущерб автомобилю даже без договора. Если постановления нет, взыскать причиненный ущерб можно только в пределах среднемесячного заработка, на что указал Пленум ВС (постановление от 16.11.2006 № 52).
С водителя (и вообще с работника), виновного в ДТП, можно взыскать в регрессном порядке сумму ущерба, не покрытую ОСАГО, а также сумму, которую компания выплатила пострадавшей стороне сверх лимита ОСАГО.
Руководитель организации всегда несет полную материальную ответственность (п. 10 постановления Пленума ВС от 16.11.2006 № 52).
Для главного бухгалтера и заместителя руководителя полную материальную ответственность можно предусмотреть в трудовом договоре. Отдельный договор о матответственности с ними заключать не нужно. Кстати, не все знают, что только для главбуха или заместителя руководителя полную матответственность можно закрепить в дополнительном соглашении к трудовому договору. Для всех остальных обязателен договор о полной материальной ответственности.
С руководителем филиала можно заключить договор о полной матответственности, но при условии, что сфера деятельности филиала:
торговля;
общественное питание;
бытовое обслуживание;
аптечный бизнес;
гостиничный бизнес;
строительство.
Коллективная (бригадная) ответственность
Когда несколько человек выполняют работу, имея доступ к материальным ценностям совместно, часто невозможно определить, кто именно причинил ущерб.
В этом случае заключают договор о коллективной материальной ответственности (ст. 245 ТК). Например, это может быть бригада кладовщиков на складе. Если они повредят товар, ущерб возмещать будет весь коллектив солидарно. Руководитель коллектива (как правило, назначается приказом работодателя) координирует действия и несет дополнительные обязанности по учету.
Замечания по процедуре оформления
С материально ответственным лицом должен быть подписан договор о полной материальной ответственности. Приказ о назначении по закону не обязателен, но его оформление — еще одно доказательство в случае возникновения споров о том, было ли лицо матответственным.
Все ценности передаются строго по документам: актам приема-передачи, описям, накладным. Это крайне важно, в том числе, для фиксации начального состояния.
Временное назначение: если основное материально ответственное лицо, например, убывает в отпуск, то его обязанности и ответственность можно временно возложить на другого сотрудника. Для этого заключают срочный договор о полной материальной ответственности и издают соответствующий приказ. Обязательна инвентаризация и передача ценностей по акту.
Что нужно помнить при увольнении
Материально ответственных лиц увольняют по общим правилам ТК. Например, по собственному желанию после двухнедельной отработки. Невозможность провести инвентаризацию или взыскать ущерб до истечения срока «отработки» — не основание для отказа в увольнении (ст. 232 ТК). Не успели — придется взыскивать ущерб в судебном порядке.
Несмотря на то что перезаключать договоры со всеми матответственными нет необходимости, обновленные перечни — повод еще раз провести ревизию этой сферы, убедиться в том, что все договоры заключены. Проверьте также условия трудовых договоров с главными бухгалтерами и заместителями на предмет того, есть ли в них условия о матответвественности. Это те самые формальности, нарушение которых может привести к безвозвратным потерям.
