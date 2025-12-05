ЦОК КПК НР26 02.12 Мобильная
Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкция для бухгалтера 2026

Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкция для бухгалтера 2026

С 2025 года все упрощенцы, доходы которых за прошлый или текущий год превысили установленный лимит в 60 млн руб., стали плательщиками НДС. В 2026 году платить НДС будут те, кто заработал в 2025 или 2026 годах 20 млн руб. Рассказываем, как на УСН с объектом «доходы минус расходы» учитывать НДС.

Самое главное:

  1. Начисленный при реализации НДС в базу по УСН не включается.

  2. «Входящий» НДС, который нельзя принять к вычету, можно учесть в расходах по УСН. Разбираем, как учитывать такой налог в базе.

  3. Если принимаете «входящий» НДС к вычету, в расходы при УСН его не включайте. Приводим условия, при которых возможен вычет.

  4. Как проводить операции по НДС при УСН в бухучете.

Учет исходящего НДС при УСН «доходы минус расходы»

Сумму НДС при реализации, которую упрощенцы начисляют на стоимость товара (работ, услуг) и предъявляют покупателям, учитывать в налоговой базе по УСН не нужно — выручка включается в доходы без учета начисленного НДС (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК).

Исходя из этого, НДС, который предъявили покупателю и уплатили в бюджет, не нужно включать в расходы при УСН «доходы минус расходы» (письмо Минфина от 29.07.2025 № 03-11-06/2/73714).

Эти правила действуют как при основной ставке НДС 20% (22% с 2026 года), так и при пониженных «упрощенных» ставках 5% или 7%.

Выставленный покупателю счет-фактуру зарегистрируйте в книге продаж.

В КУДиР по УСН исходящий НДС не отражайте.

Как учесть входящий НДС при УСН «доходы минус расходы»

НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) и уплаченный вами продавцу (подрядчику, исполнителю) — это «входящий» налог, сумму которого можно принять к вычету, то есть, уменьшить на нее исчисленный при реализации «исходящий» НДС за соответствующий квартал.

Если «входящий» НДС нельзя принять к вычету

Принимать к вычету «входящий» налог и уменьшать на него НДС при реализации нельзя (п. 2 ст. 170 НК):

  • если выбрали пониженную ставку НДС 5% или 7%;

  • если получили освобождение от уплаты НДС. 

Включите такой налог в расходы при УСН, если выполнены сразу два условия (пп. 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК):

  1. Вы уплатили сумму НДС продавцу (подрядчику, исполнителю).

  2. Стоимость приобретений, к которым относится «входящий» налог, учтена в расходах при УСН.

Если эти условия соблюдены, в КУДиР сумму «входящего» НДС отражайте так:

  • НДС по приобретенным объектам ОС и НМА (полностью оплаченным и введенным в эксплуатацию) включите в их первоначальную стоимость и отразите в графе 6 раздела II. Расходы по этим объектам, учтенные в налоговой базе в графе 12 раздела II на конец отчетного или налогового периода, отразите в графе 5 раздела I.

  • При прочих покупках «входящий» НДС показывайте в графе 5 раздела I отдельной строкой либо в составе стоимости приобретений.

Как признавать «входящий» НДС в расходах при УСН «доходы минус расходы»:

1. При покупке ОС и НМА — в составе стоимости объектов равными долями до конца года.

Например, 1 сентября компания на УСН «доходы минус расходы» приобрела станок стоимостью 360 000 руб., в т. ч. НДС 20% 60 000 руб. Стоимость станка будет списана до конца года двумя равными частями с учетом налога:

  • 30 сентября 180 000 руб., включая НДС 30 000 руб.;

  • 31 декабря 180 000 руб., включая НДС 30 000 руб.

2. При покупке товаров для перепродажи — по мере реализации этих оплаченных и полученных товаров покупателям.

Например, в октябре компания оплатила поставщику партию из 10 телевизоров общей стоимостью 240 000 руб., включая НДС 20% — 40 000 руб. В том же месяце реализовано 4 телевизора. Компания отнесла закупочную стоимость проданных телевизоров на расходы в октябре:

  • (240 000 — 40 000) / 10 х 4 = 80 000 руб. списываемая в расходы стоимость реализованных телевизоров без налога;

  • 40 000 / 10 х 4 = 16 000 руб. «входящий» НДС по реализованным телевизорам, который можно списать в расходы.

3. При приобретении сырья, материалов, работ, услуг — в составе стоимости или как отдельный расход на наиболее позднюю из дат: дату оплаты поставщику или дату получения материалов, сырья, работ, услуг.

Например, ИП на УСН «доходы минус расходы» 10 ноября оплатил поставщику, а 11 ноября получил материалы для производства мебели стоимостью 120 000 руб., включая 20% НДС 20 000 руб. НДС, уплаченный поставщику, будет признан в расходах 11 ноября одним из способов:

  • в составе стоимости материалов 120 000 руб., в т. ч. НДС;

  • или как отдельный расход: 100 000 руб. стоимость без НДС, 20 000 руб. сумма НДС.

Нельзя списывать сразу в расходы на УСН суммы авансов, уплаченных поставщикам. Такие суммы вместе с НДС включают в расходы по мере фактического получения товаров, ТМЦ, работ или услуг.

Обратите внимание: В 2025 году на УСН можно учесть только те расходы, которые поименованы в ст. 346.16 НК. С 1 января 2026 года ситуация меняется — согласно поправкам, внесенным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, список «упрощенных» расходов станет открытым.

Если «входящий» НДС можно принять к вычету

Когда упрощенец использует право на вычет по «входящему» НДС, признать сумму такого налога в расходах по УСН нельзя. 

В КУДиР такой НДС не отражается.

Принять к вычету предъявленный продавцом налог, и уменьшить на него «исходящий» НДС можно, если одновременно выполняются следующие условия:

1. Упрощенец не освобожден от уплаты НДС и применяет основную налоговую ставку — 20% (22% в 2026 году).

2.Приобретения (товары, работы, услуги) используются для операций, облагаемых НДС, включая их перепродажу.

Если у вас присутствуют операции, облагаемые и необлагаемые НДС, нужно вести раздельный учет, при этом:

  • по операциям, облагаемым НДС — «входящий» налог принимается к вычету;

  • по операциям, не облагаемым НДС — «входящий» налог включается в расходы при УСН «доходы минус расходы».

3. Приобретенные товары, работы, услуги приняты к учету, то есть:

  • их отразили на соответствующих счетах бухучета и в регистрах налогового учета;

  • их приняли к учету на основании правильно оформленных первичных документов — товарных накладных, актов приемки и т. п.

4. От продавца получен правильно оформленный счет-фактура или УПД с выделенной суммой НДС.

Кроме этого, нужны первичные документы, на основании которых приняты к учету приобретенные товары, работы или услуги (товарные накладные, акты сдачи-приемки и т. п.). 

Полученные счета-фактуры и «входной» НДС, выделенный в них, регистрируйте в книге покупок.

Вычет по входному НДС можно заявить в том квартале, в котором соблюдены все обязательные условия для его применения. Срок принятия к вычету «входящего» НДС — три года с даты оприходования товаров, работ, услуг (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).

Если приобретение приняли к учету в текущем квартале, а счет-фактура получен в следующем квартале, вычет можно заявить в текущем квартале при условии, что счет-фактуру получили до завершения срока сдачи декларации по НДС, то есть — до 25 числа первого месяца следующего квартала.

При заполнении декларации по НДС:

  • данные из книги покупок за отчетный квартал перенесите в раздел 8;

  • «входящий» НДС отразите в строке 185 раздела 3.

Бухучет НДС при УСН «доходы минус расходы»: основные проводки

В бухгалтерском учете при УСН «доходы минус расходы» операции по НДС проводите в общем порядке:

  • Расчеты по НДС учитывайте на отдельном субсчете счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 68.02.

  • «Исходящий» налог начисляется по кредиту в корреспонденции со счетом 90.03 «НДС», а его уплата отражается по дебету счета 68.02 в корреспонденции со счетом 51.

  • «Входящий» налог — это дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» в корреспонденции со счетами учета расчетов 60, 76 и т. д.

Как отражать «исходящий» НДС (независимо от применяемой ставки):

Дебет

Кредит

Расшифровка

Если покупатель оплатил аванс в счет поставки товара (работ, услуг):

76.АВ

68.02

С аванса, полученного от покупателя, начислен НДС по ставке 20/120 (22/122 с 2026 года), 10/110, 5/105 или 7/107

68.02

76.АВ

Вычет НДС с полученного аванса при отгрузке товаров (работ, услуг) покупателю

90.03

68.02

Начислен НДС при отгрузке по ставке 20% (22% с 2026 года), 10%, 5% или 7%

Если покупатель оплачивает товар (работы, услуги) после отгрузки:

90.03

68.02

Начислен НДС по ставке 20% (22% с 2026 года), 10%, 5% или 7%

Как упрощенцам, применяющим основную ставку НДС 20% (22% с 2026 года), отразить в бухучете «входящий» налог по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым в деятельности, облагаемой НДС:

Дебет

Кредит

Расшифровка

08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44

60, 76

Товары, работы, услуги приняты к учету (стоимость без НДС)

19

60, 76

Учтен «входящий» НДС, согласно счету-фактуре продавца

68.02

19

«Входящий» НДС принят к вычету

Если «входящий» налог относится к необлагаемой НДС деятельности, а также, если упрощенец применяет ставки 5% или 7%, либо освобожден от НДС проводки по налогу будут такими:

Дебет

Кредит

Расшифровка

08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44

60, 76

Товары, работы, услуги приняты к учету (стоимость без НДС)

19

60, 76

Учтен «входящий» НДС, предъявленный продавцом

08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44

19

«Входящий» НДС включен в стоимость товаров (работ, услуг)

Подведем итоги

  • НДС на суммы реализации, который предъявляете покупателям, учитывайте в обычном порядке — в доходы при УСН его не включайте, в КУДиР не отражайте.

  • При освобождении от уплаты налога и при пониженных ставках 5% или 7% суммы «входящего» НДС уменьшают налоговую базу по УСН и отражаются в КУДиР.

  • Если применяете основную ставку 20%, «входящий» налог принимайте к вычету по НДС, но не включайте в расходы по УСН. В КУДиР его не отражайте.

  • В бухучете НДС при УСН учитывается в общем порядке.

Читайте также:

