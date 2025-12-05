Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкция для бухгалтера 2026

Самое главное:
Начисленный при реализации НДС в базу по УСН не включается.
«Входящий» НДС, который нельзя принять к вычету, можно учесть в расходах по УСН. Разбираем, как учитывать такой налог в базе.
Если принимаете «входящий» НДС к вычету, в расходы при УСН его не включайте. Приводим условия, при которых возможен вычет.
Как проводить операции по НДС при УСН в бухучете.
Учет исходящего НДС при УСН «доходы минус расходы»
Сумму НДС при реализации, которую упрощенцы начисляют на стоимость товара (работ, услуг) и предъявляют покупателям, учитывать в налоговой базе по УСН не нужно — выручка включается в доходы без учета начисленного НДС (п. 1 ст. 248, п. 1 ст. 346.15 НК).
Исходя из этого, НДС, который предъявили покупателю и уплатили в бюджет, не нужно включать в расходы при УСН «доходы минус расходы» (письмо Минфина от 29.07.2025 № 03-11-06/2/73714).
Эти правила действуют как при основной ставке НДС 20% (22% с 2026 года), так и при пониженных «упрощенных» ставках 5% или 7%.
Выставленный покупателю счет-фактуру зарегистрируйте в книге продаж.
В КУДиР по УСН исходящий НДС не отражайте.
Как учесть входящий НДС при УСН «доходы минус расходы»
НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) и уплаченный вами продавцу (подрядчику, исполнителю) — это «входящий» налог, сумму которого можно принять к вычету, то есть, уменьшить на нее исчисленный при реализации «исходящий» НДС за соответствующий квартал.
Если «входящий» НДС нельзя принять к вычету
Принимать к вычету «входящий» налог и уменьшать на него НДС при реализации нельзя (п. 2 ст. 170 НК):
если выбрали пониженную ставку НДС 5% или 7%;
если получили освобождение от уплаты НДС.
Включите такой налог в расходы при УСН, если выполнены сразу два условия (пп. 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК):
Вы уплатили сумму НДС продавцу (подрядчику, исполнителю).
Стоимость приобретений, к которым относится «входящий» налог, учтена в расходах при УСН.
Если эти условия соблюдены, в КУДиР сумму «входящего» НДС отражайте так:
НДС по приобретенным объектам ОС и НМА (полностью оплаченным и введенным в эксплуатацию) включите в их первоначальную стоимость и отразите в графе 6 раздела II. Расходы по этим объектам, учтенные в налоговой базе в графе 12 раздела II на конец отчетного или налогового периода, отразите в графе 5 раздела I.
При прочих покупках «входящий» НДС показывайте в графе 5 раздела I отдельной строкой либо в составе стоимости приобретений.
Как признавать «входящий» НДС в расходах при УСН «доходы минус расходы»:
1. При покупке ОС и НМА — в составе стоимости объектов равными долями до конца года.
Например, 1 сентября компания на УСН «доходы минус расходы» приобрела станок стоимостью 360 000 руб., в т. ч. НДС 20% — 60 000 руб. Стоимость станка будет списана до конца года двумя равными частями с учетом налога:
30 сентября — 180 000 руб., включая НДС — 30 000 руб.;
31 декабря — 180 000 руб., включая НДС — 30 000 руб.
2. При покупке товаров для перепродажи — по мере реализации этих оплаченных и полученных товаров покупателям.
Например, в октябре компания оплатила поставщику партию из 10 телевизоров общей стоимостью 240 000 руб., включая НДС 20% — 40 000 руб. В том же месяце реализовано 4 телевизора. Компания отнесла закупочную стоимость проданных телевизоров на расходы в октябре:
(240 000 — 40 000) / 10 х 4 = 80 000 руб. — списываемая в расходы стоимость реализованных телевизоров без налога;
40 000 / 10 х 4 = 16 000 руб. — «входящий» НДС по реализованным телевизорам, который можно списать в расходы.
3. При приобретении сырья, материалов, работ, услуг — в составе стоимости или как отдельный расход на наиболее позднюю из дат: дату оплаты поставщику или дату получения материалов, сырья, работ, услуг.
Например, ИП на УСН «доходы минус расходы» 10 ноября оплатил поставщику, а 11 ноября получил материалы для производства мебели стоимостью 120 000 руб., включая 20% НДС — 20 000 руб. НДС, уплаченный поставщику, будет признан в расходах 11 ноября одним из способов:
в составе стоимости материалов — 120 000 руб., в т. ч. НДС;
или как отдельный расход: 100 000 руб. — стоимость без НДС, 20 000 руб. — сумма НДС.
Нельзя списывать сразу в расходы на УСН суммы авансов, уплаченных поставщикам. Такие суммы вместе с НДС включают в расходы по мере фактического получения товаров, ТМЦ, работ или услуг.
Обратите внимание: В 2025 году на УСН можно учесть только те расходы, которые поименованы в ст. 346.16 НК. С 1 января 2026 года ситуация меняется — согласно поправкам, внесенным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, список «упрощенных» расходов станет открытым.
Если «входящий» НДС можно принять к вычету
Когда упрощенец использует право на вычет по «входящему» НДС, признать сумму такого налога в расходах по УСН нельзя.
В КУДиР такой НДС не отражается.
Принять к вычету предъявленный продавцом налог, и уменьшить на него «исходящий» НДС можно, если одновременно выполняются следующие условия:
1. Упрощенец не освобожден от уплаты НДС и применяет основную налоговую ставку — 20% (22% в 2026 году).
2.Приобретения (товары, работы, услуги) используются для операций, облагаемых НДС, включая их перепродажу.
Если у вас присутствуют операции, облагаемые и необлагаемые НДС, нужно вести раздельный учет, при этом:
по операциям, облагаемым НДС — «входящий» налог принимается к вычету;
по операциям, не облагаемым НДС — «входящий» налог включается в расходы при УСН «доходы минус расходы».
3. Приобретенные товары, работы, услуги приняты к учету, то есть:
их отразили на соответствующих счетах бухучета и в регистрах налогового учета;
их приняли к учету на основании правильно оформленных первичных документов — товарных накладных, актов приемки и т. п.
4. От продавца получен правильно оформленный счет-фактура или УПД с выделенной суммой НДС.
Кроме этого, нужны первичные документы, на основании которых приняты к учету приобретенные товары, работы или услуги (товарные накладные, акты сдачи-приемки и т. п.).
Полученные счета-фактуры и «входной» НДС, выделенный в них, регистрируйте в книге покупок.
Вычет по входному НДС можно заявить в том квартале, в котором соблюдены все обязательные условия для его применения. Срок принятия к вычету «входящего» НДС — три года с даты оприходования товаров, работ, услуг (п. 2 ст. 171, п. 1.1 ст. 172 НК).
Если приобретение приняли к учету в текущем квартале, а счет-фактура получен в следующем квартале, вычет можно заявить в текущем квартале при условии, что счет-фактуру получили до завершения срока сдачи декларации по НДС, то есть — до 25 числа первого месяца следующего квартала.
При заполнении декларации по НДС:
данные из книги покупок за отчетный квартал перенесите в раздел 8;
«входящий» НДС отразите в строке 185 раздела 3.
Бухучет НДС при УСН «доходы минус расходы»: основные проводки
В бухгалтерском учете при УСН «доходы минус расходы» операции по НДС проводите в общем порядке:
Расчеты по НДС учитывайте на отдельном субсчете счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» — 68.02.
«Исходящий» налог начисляется по кредиту в корреспонденции со счетом 90.03 «НДС», а его уплата отражается по дебету счета 68.02 в корреспонденции со счетом 51.
«Входящий» налог — это дебет счета 19 «НДС по приобретенным ценностям» в корреспонденции со счетами учета расчетов 60, 76 и т. д.
Как отражать «исходящий» НДС (независимо от применяемой ставки):
Дебет
Кредит
Расшифровка
Если покупатель оплатил аванс в счет поставки товара (работ, услуг):
76.АВ
68.02
С аванса, полученного от покупателя, начислен НДС по ставке 20/120 (22/122 с 2026 года), 10/110, 5/105 или 7/107
68.02
76.АВ
Вычет НДС с полученного аванса при отгрузке товаров (работ, услуг) покупателю
90.03
68.02
Начислен НДС при отгрузке по ставке 20% (22% с 2026 года), 10%, 5% или 7%
Если покупатель оплачивает товар (работы, услуги) после отгрузки:
90.03
68.02
Начислен НДС по ставке 20% (22% с 2026 года), 10%, 5% или 7%
Как упрощенцам, применяющим основную ставку НДС 20% (22% с 2026 года), отразить в бухучете «входящий» налог по приобретенным товарам, работам, услугам, используемым в деятельности, облагаемой НДС:
Дебет
Кредит
Расшифровка
08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44
60, 76
Товары, работы, услуги приняты к учету (стоимость без НДС)
19
60, 76
Учтен «входящий» НДС, согласно счету-фактуре продавца
68.02
19
«Входящий» НДС принят к вычету
Если «входящий» налог относится к необлагаемой НДС деятельности, а также, если упрощенец применяет ставки 5% или 7%, либо освобожден от НДС проводки по налогу будут такими:
Дебет
Кредит
Расшифровка
08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44
60, 76
Товары, работы, услуги приняты к учету (стоимость без НДС)
19
60, 76
Учтен «входящий» НДС, предъявленный продавцом
08, 10, 20, 23, 25, 26, 41, 44
19
«Входящий» НДС включен в стоимость товаров (работ, услуг)
Подведем итоги
НДС на суммы реализации, который предъявляете покупателям, учитывайте в обычном порядке — в доходы при УСН его не включайте, в КУДиР не отражайте.
При освобождении от уплаты налога и при пониженных ставках 5% или 7% суммы «входящего» НДС уменьшают налоговую базу по УСН и отражаются в КУДиР.
Если применяете основную ставку 20%, «входящий» налог принимайте к вычету по НДС, но не включайте в расходы по УСН. В КУДиР его не отражайте.
В бухучете НДС при УСН учитывается в общем порядке.
