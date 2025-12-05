Особенности учета НДС при УСН «доходы минус расходы»: инструкция для бухгалтера 2026

Как учесть входящий НДС при УСН «доходы минус расходы»

НДС, включенный в стоимость приобретенных товаров (работ, услуг) и уплаченный вами продавцу (подрядчику, исполнителю) — это «входящий» налог, сумму которого можно принять к вычету , то есть, уменьшить на нее исчисленный при реализации «исходящий» НДС за соответствующий квартал.

Если «входящий» НДС нельзя принять к вычету

Принимать к вычету «входящий» налог и уменьшать на него НДС при реализации нельзя (п. 2 ст. 170 НК):

если выбрали пониженную ставку НДС 5% или 7%;

если получили освобождение от уплаты НДС.

Включите такой налог в расходы при УСН, если выполнены сразу два условия (пп. 8 п. 1 ст. 346.16, п. 2 ст. 346.17 НК):

Вы уплатили сумму НДС продавцу (подрядчику, исполнителю). Стоимость приобретений, к которым относится «входящий» налог, учтена в расходах при УСН.

Если эти условия соблюдены, в КУДиР сумму «входящего» НДС отражайте так:

НДС по приобретенным объектам ОС и НМА (полностью оплаченным и введенным в эксплуатацию) включите в их первоначальную стоимость и отразите в графе 6 раздела II. Расходы по этим объектам, учтенные в налоговой базе в графе 12 раздела II на конец отчетного или налогового периода, отразите в графе 5 раздела I.

При прочих покупках «входящий» НДС показывайте в графе 5 раздела I отдельной строкой либо в составе стоимости приобретений.

Как признавать «входящий» НДС в расходах при УСН «доходы минус расходы»:

1. При покупке ОС и НМА — в составе стоимости объектов равными долями до конца года.

Например, 1 сентября компания на УСН «доходы минус расходы» приобрела станок стоимостью 360 000 руб., в т. ч. НДС 20% — 60 000 руб. Стоимость станка будет списана до конца года двумя равными частями с учетом налога:

30 сентября — 180 000 руб., включая НДС — 30 000 руб.;

31 декабря — 180 000 руб., включая НДС — 30 000 руб.

2. При покупке товаров для перепродажи — по мере реализации этих оплаченных и полученных товаров покупателям.

Например, в октябре компания оплатила поставщику партию из 10 телевизоров общей стоимостью 240 000 руб., включая НДС 20% — 40 000 руб. В том же месяце реализовано 4 телевизора. Компания отнесла закупочную стоимость проданных телевизоров на расходы в октябре:

(240 000 — 40 000) / 10 х 4 = 80 000 руб. — списываемая в расходы стоимость реализованных телевизоров без налога;

40 000 / 10 х 4 = 16 000 руб. — «входящий» НДС по реализованным телевизорам, который можно списать в расходы.

3. При приобретении сырья, материалов, работ, услуг — в составе стоимости или как отдельный расход на наиболее позднюю из дат: дату оплаты поставщику или дату получения материалов, сырья, работ, услуг.

Например, ИП на УСН «доходы минус расходы» 10 ноября оплатил поставщику, а 11 ноября получил материалы для производства мебели стоимостью 120 000 руб., включая 20% НДС — 20 000 руб. НДС, уплаченный поставщику, будет признан в расходах 11 ноября одним из способов:

в составе стоимости материалов — 120 000 руб., в т. ч. НДС;

или как отдельный расход: 100 000 руб. — стоимость без НДС, 20 000 руб. — сумма НДС.

Нельзя списывать сразу в расходы на УСН суммы авансов, уплаченных поставщикам. Такие суммы вместе с НДС включают в расходы по мере фактического получения товаров, ТМЦ, работ или услуг.

Обратите внимание: В 2025 году на УСН можно учесть только те расходы, которые поименованы в ст. 346.16 НК. С 1 января 2026 года ситуация меняется — согласно поправкам, внесенным законом от 28.11.2025 № 425-ФЗ, список «упрощенных» расходов станет открытым.