Учет расходов
Личный автомобиль в служебных целях: как компенсировать расходы в 2025 / 2026 году

Многие компании позволяют сотрудникам использовать личные автомобили для рабочих поездок — встреч с клиентами, выездов на объекты, доставки документов. С 2026 года ФНС усиливает контроль за компенсациями таких расходов, поэтому важно заранее оформить все выплаты корректно. Разберем, как использовать личный транспорт в служебных целях и избежать претензий.

Самое главное:

  • В 2026 году ФНС усилит контроль за компенсациями за использование личных автомобилей в служебных целях.

  • Компенсацию можно выплачивать только при наличии письменного соглашения между работником и работодателем.

  • Суммы компенсаций не облагаются НДФЛ, но при расчете налога на прибыль действуют строгие лимиты.

  • Компенсации за электромобили пока окончательно не урегулированы.

Правильное оформление документов

Ключевой документ — соглашение между работодателем и работником. В нем нужно указать условия компенсации, ее размер и порядок выплаты. Это может быть пункт трудового договора, если сотрудника только принимают на работу, или дополнительное соглашение к действующему договору. 

Допустимо оформить и отдельное соглашение. Отсутствие такого документа не мешает выплате компенсации, на это указывает определение 8 КСОЮ от 18.06.2024 № 88-13050/2024. Но чтобы избежать разногласий, все договоренности лучше оформить письменно.

Вот классический пример корректного формулирования в допсоглашении:

«1. С 12.01.2026 г. Работник использует для служебных поездок личный легковой автомобиль, модель Toyota Avensis, государственный регистрационный знак А234АР177, идентификационный номер (VIN) KMHLAFC1U7S004567, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 77 46 № 456823, выдано МРЭО ГИБДД СВАО г. Москвы 07.10.2025.

2. Работодатель выплачивает Работнику компенсацию за износ автомобиля в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. за полный месяц и возмещает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, связанные с эксплуатацией автомобиля для служебных целей.

3. Работник не позднее трех рабочих дней после окончания месяца представляет в бухгалтерию Работодателя путевой лист за месяц и документы, подтверждающие расходы по эксплуатации автомобиля.

4. Компенсация и возмещение расходов по эксплуатации автомобиля выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с 12.01.2026».

От работника требуется свидетельство о регистрации транспортного средства и документы, подтверждающие расходы, например путевые листы.

Регистрировать сотрудника как самозанятого и арендовать у него автомобиль рискованно. Формально запрета нет: сдача автомобиля работодателю в аренду не считается оказанием услуг и не облагается НПД по ст. 6 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ.

В письмах ФНС от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@ и Минфина от 19.10.2022 № 03-04-06/101306 указано, что доходы работников от аренды движимого имущества своему работодателю не признаются объектом налогообложения НПД. Чтобы избежать споров и судебных разбирательств, лучше не применять такую схему, особенно в 2026 году, когда контроль за самозанятыми усилится.

НДФЛ: когда компенсация не облагается налогом

Не удерживается НДФЛ:

  • с компенсаций за использование личного транспортного средства (ТС) в служебных целях;

  • с возмещения расходов, связанных с эксплуатацией этого ТС.

Основанием служат ст. 188 Трудового кодекса, которая закрепляет право работника на компенсацию, ст. 217 Налогового кодекса, освобождающая такие выплаты от НДФЛ, и разъяснения Минфина в письмах от 14.08.2025 № 03-00-08/79253 и от 01.11.2024 № 03-04-05/107628.

Налог на прибыль: что учесть в расходах

Здесь все строже: компенсация за использование личного автомобиля учитывается в «прибыльных» расходах, но только в пределах норм, утвержденных постановлением Правительства от 08.02.02 № 92.

Для легковых автомобилей с ДВС действуют следующие лимиты (в расчете на месяц):

  • до 2 000 куб. см включительно — 2 400 руб.;

  • более 2 000 куб. см — 3 000 руб.

Для мотоциклов норма — 1 200 руб. в месяц.

Все, что свыше этих нормативов, в «прибыльные» расходы включать не следует (п. 38 ст. 270 НК).

Эти суммы уже включают все возможные расходы: износ, ГСМ, ремонт, запчасти и т. д. Повторную компенсацию учесть в прибыли нельзя (письма Минфина от 17.01.2025 № 03-03-07/3188, от 27.01.2023 № 03-03-06/1/6339 и т. п.).

В числе подтверждающих документов могут быть:

  • копия соглашения, трудового договора, иного аналогичного документа с размером компенсации;

  • приказ руководителя, в котором указана сумма компенсации;

  • копия свидетельства о регистрации ТС;

  • путевые листы и т. п.

Как уже было сказано, формально отсутствие письменного соглашения не исключает выплату компенсации. Но чтобы избежать разногласий с сотрудниками и контролерами, лучше все закрепить письменно.

Компенсация начисляется проводкой Дебет 26 (20, 44) Кредит 73.

Что делать с электромобилями

Вопрос с электромобилями остается неурегулированным. В Налоговом кодексе этот случай не описан, а постановление № 92 устанавливает нормы только для легковых автомобилей с двигателем внутреннего сгорания и мотоциклов. Согласно пп. 11 п. 1 ст. 264 НК, в расходы по прибыли можно включать компенсации только в пределах утвержденных норм.

Ранее Минфин допускал более гибкий подход: разрешал учитывать компенсацию за использование грузовых автомобилей (письмо от 18.03.2010 № 03-03-06/1/150) и не возражал против учета затрат на электромобили (письмо от 14.08.2025 № 03-00-08/79253)

Но 19 августа 2025 года Минфин выпустил письмо № 03-03-06/1/80897, в котором указал, что расходы на компенсацию за электромобили и иные автомобили, не указанные в постановлении № 92, учитывать нельзя.

Чтобы избежать споров, можно заключить с сотрудником гражданско-правовой договор и учитывать расходы в прибыли на все 100% (подп. 10 п. 1 ст. 264 НК, письмо Минфина от 24.04.2008 № 03-03-06/1/293). Правда, от НДФЛ и страховых взносов это не освободит.

Итак, основные правила на 2025–2026 годы: 

  • Оформляйте все документы письменно. 

  • Учитывайте компенсации в расходах по прибыли только в пределах установленных норм. 

  • Не используйте схему с самозанятостью. 

  • Будьте осторожны с компенсациями за электромобили — оформляйте гражданско-правовой договор или дождитесь окончательной позиции Минфина.

