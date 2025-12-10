Личный автомобиль в служебных целях: как компенсировать расходы в 2025 / 2026 году

Правильное оформление документов

Ключевой документ — соглашение между работодателем и работником. В нем нужно указать условия компенсации, ее размер и порядок выплаты. Это может быть пункт трудового договора, если сотрудника только принимают на работу, или дополнительное соглашение к действующему договору.

Допустимо оформить и отдельное соглашение. Отсутствие такого документа не мешает выплате компенсации, на это указывает определение 8 КСОЮ от 18.06.2024 № 88-13050/2024. Но чтобы избежать разногласий, все договоренности лучше оформить письменно.

Вот классический пример корректного формулирования в допсоглашении:

«1. С 12.01.2026 г. Работник использует для служебных поездок личный легковой автомобиль, модель Toyota Avensis, государственный регистрационный знак А234АР177, идентификационный номер (VIN) KMHLAFC1U7S004567, свидетельство о регистрации транспортного средства серии 77 46 № 456823, выдано МРЭО ГИБДД СВАО г. Москвы 07.10.2025.

2. Работодатель выплачивает Работнику компенсацию за износ автомобиля в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) руб. за полный месяц и возмещает расходы на приобретение горюче-смазочных материалов, связанные с эксплуатацией автомобиля для служебных целей.

3. Работник не позднее трех рабочих дней после окончания месяца представляет в бухгалтерию Работодателя путевой лист за месяц и документы, подтверждающие расходы по эксплуатации автомобиля.

4. Компенсация и возмещение расходов по эксплуатации автомобиля выплачиваются вместе с зарплатой за вторую половину месяца.

5. Настоящее Соглашение вступает в силу с 12.01.2026».

От работника требуется свидетельство о регистрации транспортного средства и документы, подтверждающие расходы, например путевые листы.

Регистрировать сотрудника как самозанятого и арендовать у него автомобиль рискованно. Формально запрета нет: сдача автомобиля работодателю в аренду не считается оказанием услуг и не облагается НПД по ст. 6 закона от 27.11.18 № 422-ФЗ.

В письмах ФНС от 03.08.2021 № СД-4-3/10980@ и Минфина от 19.10.2022 № 03-04-06/101306 указано, что доходы работников от аренды движимого имущества своему работодателю не признаются объектом налогообложения НПД. Чтобы избежать споров и судебных разбирательств, лучше не применять такую схему, особенно в 2026 году, когда контроль за самозанятыми усилится.