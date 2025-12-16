Какие виды больничных не продлевают отпуск в 2026 году

Самое главное:
Продление или перенос отпуска из-за больничного предусмотрено только в одном случае — если листок нетрудоспособности выдан по болезни или травме самого работника.
Отпуск не продлевается, если больничный оформлен по уходу за ребенком или другим членом семьи. В этом случае пособие оплачивается со дня, когда сотрудник должен был выйти на работу.
Работодатель и сотрудник могут договориться о переносе отпуска, но если согласия нет — отпуск продлевается автоматически на количество дней болезни (исключая праздники).
Оформлять приказ и заявление о продлении не обязательно, но лучше это делать для корректного отражения изменений в кадровых документах и табеле учета рабочего времени.
Какой больничный позволяет продлить или перенести отпуск
Продлить или перенести отпуск из-за больничного можно только если он открыт по причине болезни или травмы самого работника (ст. 164 ТК).
Причем допускается это только в отношении ежегодного оплачиваемого отпуска: основного или дополнительного.
Во всех остальных случаях продлить или перенести отпуск не получится.
По каким больничным не получится продлить или перенести отпуск
Не подлежит продлению или переносу отпуск во время которого сотрудник оформил больничный:
По уходу за ребенком (другим членом семьи).
На время нахождения сотрудника в отпуске больничный по уходу за ребенком в принципе не оформляется, так как оплате он в этот период не подлежит (п. 49 приказа Минздрава от 23.11.2021 № 1089н). Листок нетрудоспособности в этой ситуации выдается и оплачивается со дня, когда работник должен приступить к работе.
Продление или перенос отпуска в этой ситуации возможны только, если это прямо предусмотрено локальным нормативным актом работодателя.
В связи с карантином.
В данной ситуации Минтруд придерживается мнения, что больничный из-за карантина не продлевает ежегодный отпуск, так как во время отпуска сотрудник не утрачивает свой заработок (письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393). Данная ситуация касается и случая, когда причиной карантина послужило заболевание коронавирусом.
Если отпуск с последующим увольнением.
При этом неважно, чем была вызвана временная нетрудоспособность сотрудника: его болезнью, травмой или уходом за ребенком. Больничный, оформленный во время отпуска с последующим увольнением, не продлевает его и не переносит (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Продлевать или переносить: что делать с отпуском, на который выпал больничный
В ТК подробно не расписано, в каких случаях отпуск, во время которого сотрудник заболел, следует продлить, а в каких перенести.
Но есть разъяснения в п. 18 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утвержденных НКТ СССР 30.04.1930 № 169. Если о болезни работника стало известно до начала отпуска, то стороны согласовывают новый период для ежегодного отдыха. А если временная нетрудоспособность наступила уже во время отпуска, то он подлежит автоматическому продлению с обязательным уведомлением работодателя.
Но, так как ст. 124 ТК допускает оба варианта — продление или перенос — то п. 18 Правил не может рассматриваться как ограничение прав работника и работодателя. Поэтому стороны могут решить сами, как поступить в данной ситуации.
Если работник и работодатель не пришли к договоренности, отпуск подлежит автоматическому продлению на количество дней болезни (кроме праздничных нерабочих дней).
Придерживаются данного мнения суды и Росстат (определения Нижегородского облсуда от 14.12.2010 № 33-11010, Мурманского облсуда от 25.01.2012 № 33-181, Суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 19.08.2010 № 33-2530, Роструда от 27.12.2007 № 5339-6-1).
Больничный во время отпуска: важные нюансы
Рассмотрим, что еще должен учесть работодатель, у которого сотрудник заболел во время ежегодного отдыха:
Отпускные при продлении отпуска не пересчитывайте.
За дни временной нетрудоспособности сотруднику будет выплачено соответствующее пособие.
Не увольняйте сотрудника за прогул, если он самовольно продлил отпуск из-за болезни.
Уведомлять о болезни, как и о решении продлить отпуск, сотрудник не обязан. Поэтому при увольнении за прогул суд с большей долей вероятности встанет на сторону работника (определение ВС от 04.10.2013 № 69-КГ13-4).
Продлите отпуск на количество дней болезни, которые выпали на него.
Нерабочие праздничные дни включать в расчет не нужно (ч. 1 ст. 120 ТК).
Заявление и приказ о продлении отпуска составлять не обязательно, но желательно.
Эти документы пригодятся для внесения информации о продлении отпуска в кадровые документы. И приказ, и заявление можно составить в произвольной форме. Внесите в эти документы следующую информацию: данные сотрудника (ФИО, должность, структурное подразделение работника), основания продление отпуска, период первоначального отпуска и количество дней, на которые продлевается отпуск.
Подведем итоги
Единственное основание для продления или переноса отпуска — болезнь или травма самого сотрудника.
Уход за больными родственниками — это не причина для продления отпуска. Больничный по уходу за ребенком или другим членом семьи оплачивается только после окончания отпуска.
Увольнять сотрудника за прогул, если он самовольно продлил отпуск из-за подтвержденной болезни, незаконно. Суд почти всегда восстанавливает таких работников.
Отпускные пересчитывать не нужно — за дни болезни сотрудник получит пособие по временной нетрудоспособности.
Отпуск перед увольнением не подлежит продлению ни при каких обстоятельствах, включая болезнь самого сотрудника.
29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы
Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале
Читайте также:
Личный автомобиль в служебных целях: как компенсировать расходы в 2025 / 2026 году.
Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFHxoUME
Начать дискуссию