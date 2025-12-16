Какие виды больничных не продлевают отпуск в 2026 году

По каким больничным не получится продлить или перенести отпуск

Не подлежит продлению или переносу отпуск во время которого сотрудник оформил больничный:

По уходу за ребенком (другим членом семьи).

На время нахождения сотрудника в отпуске больничный по уходу за ребенком в принципе не оформляется, так как оплате он в этот период не подлежит (п. 49 приказа Минздрава от 23.11.2021 № 1089н). Листок нетрудоспособности в этой ситуации выдается и оплачивается со дня, когда работник должен приступить к работе.

Продление или перенос отпуска в этой ситуации возможны только, если это прямо предусмотрено локальным нормативным актом работодателя.

В связи с карантином.

В данной ситуации Минтруд придерживается мнения, что больничный из-за карантина не продлевает ежегодный отпуск, так как во время отпуска сотрудник не утрачивает свой заработок (письмо Минтруда от 09.04.2020 № 14-2/В-393). Данная ситуация касается и случая, когда причиной карантина послужило заболевание коронавирусом.

Если отпуск с последующим увольнением.

При этом неважно, чем была вызвана временная нетрудоспособность сотрудника: его болезнью, травмой или уходом за ребенком. Больничный, оформленный во время отпуска с последующим увольнением, не продлевает его и не переносит (письмо Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1).