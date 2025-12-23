Кто платит торговый сбор в Москве в 2026 году

Если организации и ИП ведут торговую деятельность через стационарные или нестационарные объекты в пределах Москвы, включая районы Новой Москвы, им нужно платить торговый сбор. Основания для определения плательщиков можно найти в ст. 411 НК и законе города Москвы от 17.12.2014 № 62.

Сбор взимается с тех, кто фактически использует торговый объект. Если магазин или киоск арендуется, торговый сбор платит арендатор. Собственник помещения эту обязанность не несет (п. 1 ст. 412 НК).

Обязанность по уплате сбора возникает при продаже товаров через:

стационарные помещения с торговыми залами, включая магазины, павильоны, супермаркеты;

стационарные объекты без торговых залов — палатки, киоски, павильоны (за исключением АЗС);

нестационарные точки — автолавки, тонары, торговые автоматы, раскладные столы-прилавки, лотки, мобильные формы торговли, ярмарочные объекты;

розничные рынки, если организация — управляющая компания такого рынка.

Важно: размер торгового сбора не зависит от выручки или количества покупателей. Он начисляется исходя из самого факта использования имущества для розничной торговли. То есть, даже если вы работали в течение квартала всего один день, сбор нужно платить за весь квартал.