Самое главное:
Торговый сбор обязателен для всех организаций и ИП, которые торгуют через стационарные и нестационарные объекты в Москве.
Основание для уплаты — факт использования торговой точки.
Есть категории бизнеса, освобожденные от уплаты налога.
Ставки различаются в зависимости от округа и формата торговли.
В 2026 году ставки торгового сбора индексируются на коэффициент-дефлятор 2,165.
Сбор уплачивается ежеквартально до 28-го числа месяца, следующего за последним месяцем квартала.
Кто платит торговый сбор в Москве в 2026 году
Если организации и ИП ведут торговую деятельность через стационарные или нестационарные объекты в пределах Москвы, включая районы Новой Москвы, им нужно платить торговый сбор. Основания для определения плательщиков можно найти в ст. 411 НК и законе города Москвы от 17.12.2014 № 62.
Сбор взимается с тех, кто фактически использует торговый объект. Если магазин или киоск арендуется, торговый сбор платит арендатор. Собственник помещения эту обязанность не несет (п. 1 ст. 412 НК).
Обязанность по уплате сбора возникает при продаже товаров через:
стационарные помещения с торговыми залами, включая магазины, павильоны, супермаркеты;
стационарные объекты без торговых залов — палатки, киоски, павильоны (за исключением АЗС);
нестационарные точки — автолавки, тонары, торговые автоматы, раскладные столы-прилавки, лотки, мобильные формы торговли, ярмарочные объекты;
розничные рынки, если организация — управляющая компания такого рынка.
Важно: размер торгового сбора не зависит от выручки или количества покупателей. Он начисляется исходя из самого факта использования имущества для розничной торговли. То есть, даже если вы работали в течение квартала всего один день, сбор нужно платить за весь квартал.
В 2026 году торговый сбор остается местным налогом. Он установлен только в Москве и действует исключительно на ее территории. Пока Москва — единственный регион, где сбор применяется, но другие субъекты РФ вправе ввести аналогичный налог.
Кому не нужно платить торговый сбор
Для ряда организаций и индивидуальных предпринимателей торговый сбор в Москве не применяется. Перечень освобожденных определен статьей 411 НК и ст. 3 закона города Москвы № 62. В основном, это плательщики специальных режимов и участники отдельных видов торговли.
К тем, кто не уплачивает торговый сбор, относятся:
налогоплательщики на ЕСХН;
организации и предприниматели, которым предоставлены городские налоговые льготы;
субъекты, ведущие торговлю в форматах или на территориях, где местный сбор не устанавливается.
Освобождение при вспомогательном характере торговли. Компании, для которых продажа товаров — не основная деятельность, также могут не платить сбор. Льгота применяется к парикмахерским, мастерским по ремонту одежды или обуви, химчисткам, салонам красоты и т. д.
Условие освобождения — торговля занимает не более 10% площади помещения и не служит основным источником дохода.
Льготы для распространителей печатной продукции. Отдельный порядок предусмотрен для субъектов, торгующих книгами и периодикой.
Освобождение от сбора возможно при соблюдении одновременно трех критериев:
Основной вид деятельности — продажа книг, газет или журналов.
Доход от реализации печатной продукции превышает 60% общей выручки.
Торговля ведется в помещениях площадью до 100 кв. м (стационарных или нестационарных).
Освобождение для организаций на территории учреждений культуры и образования. Сбор не уплачивают компании, работающие внутри музеев, театров, кинотеатров, цирков и планетариев.
Условие льготы — доля дохода от продажи билетов составляет свыше 50% выручки за квартал.
Дополнительные категории, не уплачивающие сбор. Освобождение также действует для:
участников ярмарок выходного дня и межрегиональных выставок;
продавцов на розничных рынках, которые арендуют места у управляющей компании;
киосков и павильонов формата «Печать»;
отделений и подразделений «Почты России», реализующих почтовые и канцелярские товары;
автономных, бюджетных и казенных учреждений;
религиозных организаций при торговле на территории храмовых комплексов и объектов культа.
Льгота при реновации и временном прекращении деятельности. Для предпринимателей, чьи торговые точки были изъяты в рамках программы реновации, действует особый порядок. Если бизнес переведен в новые помещения, ранее не использовавшиеся для торговли, и подано уведомление ТС-1, освобождение от сбора сохраняется до конца отчетного периода.
Возможность не платить сбор предусмотрена и для временно неработающих объектов. Если деятельность фактически остановлена и подано уведомление о снятии с учета, начисление сбора прекращается (письмо Минфина от 19.10.2015 № 03-11-09/59842).
Как подтвердить освобождение от сбора
Чтобы применять льготу, нужно подтвердить соответствие установленным условиям и указать основание в уведомлении ТС-1 при постановке на учет. ФНС проверяет сведения и отмечает статус льготного плательщика. Если есть ошибки в данных или нарушены сроки уведомления, льготы не будет — сбор придется уплатить полностью.
Ставки торгового сбора в 2026 году
Размер торгового сбора в Москве определяет формат торговли, тип используемого объекта и территория, где ведет деятельность предприниматель или компания. Для объектов с торговыми залами значение ставки дополнительно зависит от площади.
В 2026 году расчет производится с учетом коэффициента-дефлятора 2,165, установленного ст. 2.1 закона города Москвы № 62. Этот коэффициент применяется для индексации ставок торгового сбора, включая те, что устанавливают для деятельности по организации розничных рынков.
Рассчитать торговый сбор можно по формуле:
Платеж = Ставка сбора × Число объектов или площадь точки × Коэффициент-дефлятор
Платеж начисляется ежеквартально, а его величина в Москве различается по административным округам. Максимальные ставки действуют в пределах Центрального административного округа, минимальные — в Зеленоградском, Троицком и Новомосковском округах.
Утвержденные для Москвы размеры торгового сбора с учетом коэффициента-дефлятора на 2026 год — в таблице.
Пример расчета торгового сбора в 2026 году
Организация «Бета» ведет розничную торговлю в двух объектах:
магазин с площадью торгового зала 55 кв. м, расположенный в районе Арбат (ЦАО г. Москвы);
палатка, расположенная в районе Внуково (Новомосковский АО г. Москвы).
Ставки торгового сбора для этих объектов:
Для магазина (ЦАО):
1 143 руб. — за каждый квадратный метр площади, не превышающей 50 кв. м;
63 руб. — за каждый квадратный метр площади свыше 50 кв. м.
Для палатки (НАО):
29 994 руб. — за объект торговли.
Ставки индексируются на коэффициент-дефлятор 2,165.
Расчет торгового сбора за I квартал 2026 года:
1. Магазин (55 кв. м, ЦАО):
Площадь до 50 кв. м: 50 кв. м × 1 143 руб. × 2,165 = 123 729,75 руб.
Площадь свыше 50 кв. м (5 кв. м): 5 кв. м × 63 руб. × 2,165 = 681,98 руб.
Итого по магазину: 124 411,73 руб.
2. Палатка (НАО):
1 × 29 994 руб. × 2,165 = 64 937,01 руб.
Итоговая сумма торгового сбора за I квартал 2026 года:
124 411,73 руб. + 64 937,01 руб. = 189 348,74 руб.
Сроки уплаты сбора в 2026 году
Сроки внесения торгового сбора устанавливает НК и уже упомянутый закон города Москвы № 62.
Платеж нужно перечислять ежеквартально. Сроки едины для всех плательщиков — как для организаций, так и для ИП.
Напомним, что сбор нужно платить в полном размере, даже если торговая деятельность велась непродолжительное время или только один день за квартал. Закон не предусматривает уменьшения суммы при частичном использовании объекта торговли (ст. 415 НК).
Сроки уплаты в 2026 году:
Отчетный период
Крайний срок уплаты
I квартал
до 28 апреля 2026 года
II квартал
до 28 июля 2026 года
III квартал
до 28 октября 2026 года
IV квартал
до 28 января 2027 года
Если установленная дата уплаты совпадает с выходным или праздничным днем, срок переносится на ближайший рабочий день.
Что будет, если не перечислить платеж в срок
Просрочка уплаты влечет пени и штрафы:
Пени рассчитываются исходя из 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка за каждый день задолженности.
При ведении торговли без постановки на учет применяется штраф по ст. 116 НК — 10% доходов, полученных за период деятельности, но не менее 40 000 рублей.
Плательщики торгового сбора обязаны поставить на учет в налоговом органе каждый используемый объект торговли. Если розничных точек несколько, для каждой из них подайте отдельное уведомление по форме ТС-1.
Если нарушение связано с техническими сбоями, например задержкой банковского платежа, направьте в инспекцию пояснение и приложите подтверждающие документы. Для добросовестного плательщика налоговый орган может уменьшить санкции.
Частые вопросы
Как оплатить торговый сбор в Москве в 2026 году?
В 2026 году торговый сбор платят через ЕНС в составе единого налогового платежа. Такой порядок распространяется на организации и ИП (п. 1 ст. 58 НК).
Способы оплаты:
1. Через сервис ФНС России. В разделе «Уплата налогов и пошлин» на сайте ФНС можно пополнить ЕНС онлайн. Плательщик вводит свои реквизиты, сумму пополнения и подтверждает оплату — данные автоматически передаются в налоговую инспекцию.
2. Через банк по платежному поручению. Организация вправе перечислить сумму с расчетного счета. В поручении укажите:
КБК, применяемый для пополнения ЕНС;
ИНН и КПП налогоплательщика;
ОКТМО территории, где находится торговая точка;
реквизиты счета Федерального казначейства.
Сбор уплачивают по месту нахождения торговой точки, а не по адресу регистрации. Если несколько точек в разных округах, нужен разный ОКТМО. Если произошла переплата, ИФНС может зачесть сумму в будущих периодах или вернуть ее по заявлению.
Платит ли интернет-магазин торговый сбор?
Интернет-магазины в Москве не признаются объектами обложения торговым сбором, если деятельность ведется исключительно онлайн. Например, покупатели оформляют заказы через сайт, а доставляет их курьер.
В таких случаях торговая точка в офлайн-формате отсутствует, прилавок или торговый зал не используется, поэтому торговый сбор не уплачивается.
Но обязанность возникает, если интернет-магазин имеет пункт выдачи заказов или склад, где покупатели могут оплатить товар лично, как в обычном офлайн-магазине.
В этом случае предпринимателю нужно:
встать на учет как плательщику торгового сбора (форма ТС-1);
уплачивать сбор ежеквартально за объект торговли.
Какие изменения в торговом сборе ожидают ИП на патенте в 2026 году?
С 1 января 2026 года вступают в силу изменения по закону от 28.11.2025 № 425-ФЗ. Они затрагивают ИП на ПСН в сфере розничной торговли.
Такие ИП сохраняют право на патент, но только при условии, что их доход не превышает 20 млн рублей. Если доход выше, предприниматель утрачивает право применять ПСН и обязан перейти на иной налоговый режим.
ИП на патенте освобождены от торгового сбора (п. 2 ст. 411 НК). Но в 2026 году при доходе свыше 20 млн рублей льгота утрачивает силу, предприниматель станет плательщиком торгового сбора.
После потери права на патент ИП должен выбрать УСН или общую систему налогообложения. При переходе на любой из этих режимов обязанность уплачивать торговый сбор возникает автоматически, если предприниматель продолжает вести торговую деятельность в Москве.
