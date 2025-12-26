Модернизация и реконструкция основных средств: как отразить в учете в 2026 году

Что такое реконструкция и модернизация основных средств

Положения по бухгалтерскому учету модернизации и реконструкции ОС можно найти в Федеральных стандартах бухучета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Но ни один из этих ФСБУ не дает конкретного определения модернизации и реконструкции. Только в пп. «ж» п. 5 ФСБУ 26 обозначено, что такие мероприятия являются улучшением основных средств.

Более детально раскрывает содержание этих понятий Налоговый кодекс в п. 2 ст. 157:

Модернизация — это работы, которые изменяют технологическое или служебное назначение объекта ОС, увеличивают нагрузки на него.

Реконструкция — более значимое переустройство объекта основных средств. Оно проводится по заранее согласованному проекту в целях совершенствования процесса производства на данном объекте и улучшения его характеристик.