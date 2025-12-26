Модернизация и реконструкция основных средств: как отразить в учете в 2026 году

Самое главное:
Реконструкция и модернизация основных средств — это не одно и то же.
И реконструкция, и модернизация приводит к увеличению стоимости ОС.
Отражение модернизации и реконструкции в проводках.
При начислении амортизации при реконструкции и модернизации ОС в налоговом учете есть нюансы.
Что такое реконструкция и модернизация основных средств
Положения по бухгалтерскому учету модернизации и реконструкции ОС можно найти в Федеральных стандартах бухучета 6/2020 «Основные средства» и 26/2020 «Капитальные вложения». Но ни один из этих ФСБУ не дает конкретного определения модернизации и реконструкции. Только в пп. «ж» п. 5 ФСБУ 26 обозначено, что такие мероприятия являются улучшением основных средств.
Более детально раскрывает содержание этих понятий Налоговый кодекс в п. 2 ст. 157:
Модернизация — это работы, которые изменяют технологическое или служебное назначение объекта ОС, увеличивают нагрузки на него.
Реконструкция — более значимое переустройство объекта основных средств. Оно проводится по заранее согласованному проекту в целях совершенствования процесса производства на данном объекте и улучшения его характеристик.
И то, и другое понятие не стоит путать с ремонтом, который предполагает простое восстановление характеристик основного средства. Какие-либо улучшения при этом не ожидаются.
Реконструкция и модернизация ОС в бухгалтерском учете
Модернизация и реконструкция основных средств ведет к увеличению стоимости объекта. Основание — п. 18 ФСБУ 6/2020.
Во время выполнения работ затраты учитываются как капитальные вложения. П. 6 ФСБУ 26/2020 устанавливает два условия для признания расходов в этом качестве. Они должны:
привести в будущем к увеличению экономических выгод организации в период, превышающий год;
быть измеримыми.
К таким расходам могут относиться:
суммы, уплаченные поставщикам;
амортизация используемого оборудования;
зарплата и зарплатные налоги сотрудников, участвующих в работах;
и многие другие, приведенные в п. 10 ФСБУ 26/2020.
Бухгалтерские проводки
Затраты на модернизацию и реконструкцию собираются на счете 08. К нему нужно открыть субсчет «Улучшения основных средств».
Проводки будут следующими:
Дт 08 Кт 02, 10, 60, 69, 70 — на 08 счет относятся затраты, произведенные в ходе выполнения работ по модернизации / реконструкции.
Дт 01 Кт 08 — сформированная стоимость улучшения относится к стоимости основного средства.
Дт 10 Кт 08 — в ходе работ были получены материалы, например, при частичном демонтаже.
В последней ситуации такие материалы вычитают из стоимости капитального вложения. Для отражения в учете цена материалов определяется в размере затрат на их приобретение. Если такую величину уже невозможно выяснить — то исходя из справедливой стоимости или чистой стоимости продажи.
Амортизация
В бухгалтерском учете на период проведения модернизации или реконструкции начисление амортизации не приостанавливается (п. 30 ФСБУ 6/2020).
Когда работы по модернизации или реконструкции завершены, общая величина затрат по ним включается в стоимость основного средства. В этот момент нужно заново оценить элементы амортизации: срок полезного использования, ликвидационную стоимость и способ амортизации, так как характеристики объекта могут значительно измениться. Исходя из этих уточненных значений амортизация начисляется в дальнейшем.
Пример. ООО «Монтажник» приобрело станок стоимостью 1 010 000 руб. (за вычетом НДС).
При вводе в эксплуатацию был установлен срок полезного использования (СПИ) — 48 месяцев и ликвидационная стоимость — 50 000 руб. Организация применяет линейный метод, амортизация начисляется ежемесячно.
По истечении 20 месяцев была произведена модернизация станка и его стоимость увеличилась на 200 000 руб. При этом установили новые элементы амортизации:
оставшийся СПИ — 50 месяцев;
новая ликвидационная стоимость — 100 000 руб.
Накопленная амортизация на момент модернизации — 400 000 руб.
Ежемесячная сумма амортизации после модернизации:
(1 010 000 + 200 000 — 400 000 — 100 000) / 50 = 14 200 руб.
Такая обновленная сумма амортизации будет начисляться ежемесячно, пока объект не достигнет величины остаточной стоимости.
Реконструкция и модернизация ОС в налоговом учете
В налоговом учете расходы на модернизацию и реконструкцию также увеличивают первоначальную стоимость основного средства (п. 2 ст. 257 НК).
Если срок проведения работ по улучшению объекта превышает 12 месяцев, то начисление амортизации приостанавливается (п. 3 ст. 256 НК). Предполагается, что в течение такого долгого процесса модернизации основное средство не приносит экономических выгод.
По окончании работ характеристики объекта могут улучшиться и, соответственно, увеличен срок его полезного использования. Но при установлении более длительного СПИ в налоговом учете организация ограничена верхней границей срока по амортизационной группе, к которой относится объект (п. 1 ст. 258 НК). В случае, если максимальный СПИ был установлен при начале эксплуатации, сделать его больше не получится.
Пример. ООО «Высотник» приобрело лабораторное оборудование стоимостью 500 000 руб. Оно относится к 3 амортизационной группе, установленный срок полезного использования — 50 месяцев. После 10 месяцев эксплуатации оборудование было модернизировано. Период проведения работ составил 10 месяцев, то есть менее года. Сумма затрат на улучшение составила 300 000 рублей. Срок полезного использования после модернизации не изменился.
До проведения модернизации ежемесячная норма амортизации составляла:
1 / 50 * 100% = 2%.
Ежемесячная сумма амортизации была:
500 000 руб. * 2% = 10 000 руб.
Первоначальная стоимость объекта после модернизации составила:
500 000 руб. + 300 000 руб. = 800 000 руб.
Ежемесячная норма амортизации осталась прежней — 2%.
Ежемесячная сумма амортизации стала равна:
800 000 руб. * 2% = 16 000 руб.
Налоговое законодательство не содержит понятия ликвидационной стоимости. Объект основных средств амортизируется до нуля.
Налогоплательщик вправе применять амортизационную премию к суммам произведенного улучшения объекта. Это означает, что по завершении работ можно единовременно списать на расходы часть стоимости модернизации / реконструкции.
Величина такой амортизационной премии может составлять:
до 30% — для 3–7 амортизационных групп;
до 10% — для остальных групп.
Основание — п. 9 ст. 258 НК.
Что в итоге
Модернизация — это работы, которые изменяют технологическое или служебное назначение объекта ОС, увеличивают нагрузки на него.
Реконструкция — более значимое переустройство объекта основных средств. Ее проводят по заранее согласованному проекту для совершенствования процесса производства на данном объекте и улучшения его характеристик.
Модернизация и реконструкция основных средств ведет к увеличению стоимости объекта.
Затраты на модернизацию и реконструкцию собираются на счете 08. К нему нужно открыть субсчет «Улучшения основных средств».
Если срок проведения работ по улучшению объекта превышает 12 месяцев, то начисление амортизации приостанавливается
