Чек-лист для бухгалтера: как оплачивать отгулы в 2026 году

Выплаты за неиспользованные отгулы облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке.

За сверхурочную работу сотрудник вправе выбрать оплату или отгул, а при увольнении без использования отгула выплачивается сумма по правилам оплаты сверхурочных.

С 2025 года отгул за работу в выходной или праздник можно использовать только в течение года с даты такой работы либо присоединить к отпуску.

Причем в день увольнения эта разница выплачивается за весь период трудовой деятельности у данного работодателя (п. 6 постановления КС от 06.12.2023 № 56-П ).

В ст. 153 ТК внесли такое правило: при увольнении выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день, и фактически произведенной оплатой работы в этот день. То есть увольняющийся должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой.

Несмотря на все новшества и поправки, определения отгула в ТК так и не появилось. На практике отгулом называют дополнительное время для отдыха, которое компенсирует, например, труд в выходной, праздничный день или работу сверхурочно.

Что такое отгул

Порядок оплаты неиспользованного отгула

ТК предписывает оплачивать труд в выходной, нерабочий праздник в повышенном размере (ст. 153 ТК) — или же предоставить отгул. Выбирает сам работник. Если работник выбрал отгул, то (ч. 4 ст. 153 ТК): Работа в выходной (праздник) оплачивается в одинарном размере.

День отдыха не оплачивается. Обязательно зафиксируйте предоставление отгула — это исключит споры с работником и с ГИТ.

Работник трудился в выходной или праздник: пример расчета

Предположим, что у нас есть сотрудник Иванов, режим работы стандартный, часовая ставка 160 руб. В сентябре 2025 года он вышел в воскресенье, отработал восемь часов. Затем подал заявление — из него следует, что нужно: оплатить работу в выходной в однократном размере в сентябре;

предоставить отгул работнику в октябре. За сентябрь Иванов получил оплату в 1 280 руб., после чего уволился, не использовав отгул. Подсчитаем двойную оплату, которую Иванов должен был получить за работу в выходной, получается 160 руб. х 8 ч x 2 = 2 560 руб. Определяем разницу с тем, что Иванов фактически получил: 2 560 руб. — 1 280 руб. = 1 280 руб. Следовательно, Иванову при увольнении нужно доплатить 1 280 руб.

Отгул за сверхурочную работу: пример расчета

За сверхурочную работу сотрудник вправе выбрать повышенную оплату или отгул продолжительностью не меньше фактически отработанного сверхурочного времени (ч. 1 ст. 152 ТК). Если при увольнении сотрудник не воспользовался отгулом за сверхурочную работу, ему выплачивается сумма, рассчитанная по тем же правилам, что и оплата сверхурочных часов: за первые два часа — в полуторном размере;

за каждый следующий час — в двойном размере. Предположим, сотрудник Иванов в сентябре отработал сверхурочно пять часов: 15 сентября — 4 часа;

22 сентября — 1 час. Часовая ставка Иванова составляет 160 руб. Для упрощения примера считаем, что компенсационные и стимулирующие выплаты не начислялись. Иванов планировал использовать отгул в октябре, но уволился, так и не воспользовавшись им. Компенсация составит: За работу 15.09 — (480 руб. (160 руб. х 2 ч x 1,5) + 640 руб. (160 руб. х 2 ч x 2)) = 1 120 руб.

За работу 22.09 — 160 руб. х 1 ч x 1,5 = 240 руб.

Итого: 1 190 руб. + 240 руб. = 1 360 руб. Выплаченные суммы облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. Освобождение от налогов и взносов, предусмотренное подп. 1 п. 1 ст. 217 и подп. 1 п. 1 ст. 422 НК, в данном случае не применяется. Это связано с тем, что такие выплаты не являются компенсацией. По сути работнику оплачивается фактически выполненная работа в период, когда он не должен был трудиться.