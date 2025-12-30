Чек-лист для бухгалтера: как оплачивать отгулы в 2026 году

Эти правила установлены статьей 153 ТК в редакции закона от 30.09.2024 № 339-ФЗ.
Самое главное:
С 2025 года отгул за работу в выходной или праздник можно использовать только в течение года с даты такой работы либо присоединить к отпуску.
За сверхурочную работу сотрудник вправе выбрать оплату или отгул, а при увольнении без использования отгула выплачивается сумма по правилам оплаты сверхурочных.
Выплаты за неиспользованные отгулы облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке.
Что такое отгул
Несмотря на все новшества и поправки, определения отгула в ТК так и не появилось. На практике отгулом называют дополнительное время для отдыха, которое компенсирует, например, труд в выходной, праздничный день или работу сверхурочно.
В ст. 153 ТК внесли такое правило: при увольнении выплачивается разница между оплатой работы в выходной или нерабочий праздничный день, и фактически произведенной оплатой работы в этот день. То есть увольняющийся должен получить разницу между повышенной и уже начисленной оплатой.
Причем в день увольнения эта разница выплачивается за весь период трудовой деятельности у данного работодателя (п. 6 постановления КС от 06.12.2023 № 56-П).
Порядок оплаты неиспользованного отгула
ТК предписывает оплачивать труд в выходной, нерабочий праздник в повышенном размере (ст. 153 ТК) — или же предоставить отгул. Выбирает сам работник. Если работник выбрал отгул, то (ч. 4 ст. 153 ТК):
Работа в выходной (праздник) оплачивается в одинарном размере.
День отдыха не оплачивается.
Обязательно зафиксируйте предоставление отгула — это исключит споры с работником и с ГИТ.
Работник трудился в выходной или праздник: пример расчета
Предположим, что у нас есть сотрудник Иванов, режим работы стандартный, часовая ставка 160 руб. В сентябре 2025 года он вышел в воскресенье, отработал восемь часов. Затем подал заявление — из него следует, что нужно:
оплатить работу в выходной в однократном размере в сентябре;
предоставить отгул работнику в октябре.
За сентябрь Иванов получил оплату в 1 280 руб., после чего уволился, не использовав отгул.
Подсчитаем двойную оплату, которую Иванов должен был получить за работу в выходной, получается 160 руб. х 8 ч x 2 = 2 560 руб.
Определяем разницу с тем, что Иванов фактически получил: 2 560 руб. — 1 280 руб. = 1 280 руб. Следовательно, Иванову при увольнении нужно доплатить 1 280 руб.
Отгул за сверхурочную работу: пример расчета
За сверхурочную работу сотрудник вправе выбрать повышенную оплату или отгул продолжительностью не меньше фактически отработанного сверхурочного времени (ч. 1 ст. 152 ТК).
Если при увольнении сотрудник не воспользовался отгулом за сверхурочную работу, ему выплачивается сумма, рассчитанная по тем же правилам, что и оплата сверхурочных часов:
за первые два часа — в полуторном размере;
за каждый следующий час — в двойном размере.
Предположим, сотрудник Иванов в сентябре отработал сверхурочно пять часов:
15 сентября — 4 часа;
22 сентября — 1 час.
Часовая ставка Иванова составляет 160 руб. Для упрощения примера считаем, что компенсационные и стимулирующие выплаты не начислялись. Иванов планировал использовать отгул в октябре, но уволился, так и не воспользовавшись им.
Компенсация составит:
За работу 15.09 — (480 руб. (160 руб. х 2 ч x 1,5) + 640 руб. (160 руб. х 2 ч x 2)) = 1 120 руб.
За работу 22.09 — 160 руб. х 1 ч x 1,5 = 240 руб.
Итого: 1 190 руб. + 240 руб. = 1 360 руб.
Выплаченные суммы облагаются НДФЛ и страховыми взносами в общем порядке. Освобождение от налогов и взносов, предусмотренное подп. 1 п. 1 ст. 217 и подп. 1 п. 1 ст. 422 НК, в данном случае не применяется.
Это связано с тем, что такие выплаты не являются компенсацией. По сути работнику оплачивается фактически выполненная работа в период, когда он не должен был трудиться.
Как оплачивать «донорские» отгулы
Если сотрудник сдавал кровь, ему предоставляется дополнительный день отдыха. По выбору работника этот день может быть:
присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску;
использован в другое время в течение года после дня сдачи крови.
Заменить донорский отгул денежной выплатой нельзя, в том числе при увольнении сотрудника (ч. 4 ст. 186 ТК, приказ Роструда от 11.11.2022 № 253).
Работодатель, который не предоставил сотруднику дополнительный день отдыха, рискует быть привлеченным к ответственности по ч. 1 и 2 ст. 5.27 КоАП:
предупреждение или административный штраф для должностных лиц — от 1 000 до 5 000 руб.;
штраф для индивидуальных предпринимателей — от 1 000 до 5 000 руб.;
штраф для организаций — от 30 000 до 50 000 руб.
Кроме того, сотрудник вправе потребовать компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК). Также возможны проверки со стороны Государственной инспекции труда (п. 22, 35 положения, утвержденного постановлением Правительства от 21.07.2021 № 1230) и органов прокуратуры (ст. 21 закона от 17.01.1992 № 2202-I).
Чек-лист: оплата неиспользованных отгулов при увольнении в 2026 году
1. Определите основание, по которому полагался отгул.
за сверхурочную работу (ст. 152 ТК);
за работу в выходной/праздничный день (ст. 153 ТК);
за сдачу крови (ст. 186 ТК) — этот вид отгулов нельзя заменить деньгами.
2. Убедитесь в том, что сотрудник использовал отгул до увольнения.
использован — доплата не нужна;
не использован — требуется выплата разницы между положенной и фактически выплаченной суммой.
3. Рассчитайте компенсацию. Формула зависит от того, по какому основанию был положен неиспользованный отгул.
За работу в выходной, нерабочий праздник (ст. 153 ТК):
Исчислите размер двойной оплаты, который полагался бы работнику за работу в выходной день.
Определите разницу между двойной оплатой работы в выходной день и оплатой, произведенной работнику за этот день в одинарном размере.
За сверхурочную работу (ст. 152 ТК):
за первые 2 ч работы оплата выплачивается в 1,5-ном размере;
за остальные часы работы — в двойном размере.
