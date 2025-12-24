Как применять УПД в 2026 году: подробный гайд для бизнеса

Самое главное:
Формат 5.03 УПД — это часть государственной политики по переводу бизнеса в цифровое пространство. Цель — прозрачность, контроль и сокращение документооборота.
Новый УПД объединяет в себе три документа — накладную, акт и счет фактуру. Его можно использовать только как первичный документ или первичный документ + счет-фактура.
Применять УПД начнут участники ЭДО с 1 января 2026 года. Требование не относится к тем, кто обменивается документами на бумаге.
Обновленный УПД содержит графу 7 — бизнес на УСН может указать налоговую ставку 5 или 7%.
Бизнесу и контрагентам, применяющим ЭДО, нужно заранее подготовиться к переходу на УПД — провести аудит текущих процессов, обновить тариф ЭДО, адаптировать специалистов и начать применять УПД до конца 2025 года. Это позволит избежать нарушения сроков и срыва отгрузок.
Электронный УПД: как обстоят дела на самом деле
В 2025 году Правительство активно переводит разные сферы деятельности в электронный формат. С 1 января 2026 года бизнес, использующий ЭДО, переходит на обмен электронными универсальными передаточными документами.
Электронный УПД заменит первичные документы и счет-фактуру. Например, вместо товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ бизнес заполняет электронный УПД формата 5.03 (XML файл) и передает его контрагенту.
Заблуждения, которым не стоит поддаваться:
❌ Ошибочная трактовка
✅ Реальное положение дел
«Электронный УПД — это еще одна бюрократическая проблема для бизнеса»
УПД вводит единые стандарты при электронном документообороте (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@).
Сокращается количество документов. Риск ошибок минимален — оператор ЭДО обеспечивает правильность заполнения формы
«Новый формат УПД усложняет налоговый и бухгалтерский учет»
Новый УПД формата 5.03 учитывает налоговые ставки 5 и 7%. Применять документ можно как отгрузочный документ и счет-фактуру (статус 1) или только как первичный документ (статус 2).
УПД подходит плательщикам НДС и учитывается в принятии расходов
«На подготовку остается мало времени, ошибки неизбежны»
ФНС рекомендует не ждать начала 2026 года, а готовиться уже сейчас — проверить ПО, настроить взаимодействие с оператором ЭДО, обучить сотрудников и перейти на новый порядок работы с контрагентами
Цель изменений — не усложнить работу бизнеса, а создать единые стандарты документооборота, упростить контроль в области отгрузки товаров, оказания услуг и выполнения работ. Электронный УПД учитывает особенности налогового и бухгалтерского учета, упрощает работу бухгалтеров по подготовке документа.
Примечание: если бизнес обменивается первичными документами и счетами-фактурами в бумажном формате, то изменения его не касаются — можно использовать отгрузочные документы и акты и после 2025 года. Новые правила затрагивают только участников ЭДО — они обязаны будут заполнять электронный УПД, начиная с первого квартала 2026 года (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).
Области применения электронного УПД
Универсальный передаточный документ используется при продаже товаров, грузоперевозках, оказании услуг, выполнении работ, взаимодействии с «Честным ЗНАКом». Контрагенты обмениваются УПД в сервисе ЭДО, обеспечивая передачу сведений в ФНС, ЧЗ и другие системы государственного контроля.
Кто обязан применять электронный УПД с 1 января 2026 года:
Продавцы товаров, использующие ККТ в соответствии с законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ. Если при заказе, отгрузке и передаче товара используется ЭДО, то применение УПД формата 5.03 становится обязательным.
Участники рынка маркированных товаров — производители, импортеры, опт, розница, дистрибуция. Участники оборота должны использовать электронный УПД при передаче прав на товар, поэкземплярном и объемно-сортовом учете. Например, требование о применении ЭДО в 2026 году касается участников оборота строительных материалов, бакалеи, антисептиков, растительных масел, ветпрепаратов.
Поставщики, покупатели, заказчики и исполнители, которые выступают в роли контрагентов при продаже товаров, оказании услуг или выполнении работ, и обмениваются документами в сервисах ЭДО.
Транспортные компании. Электронный УПД используется в грузоперевозках и позволяет отслеживать путь груза от отправителя до получателя.
Ключевое требование: все участники ЭДО обязаны использовать электронный УПД. Игнорирование этого правила после 2025 года будет считаться нарушением. ФНС проверяет бизнес на соблюдение требований обновленного законодательства.
Оформление УПД: как заполнить документ
УПД в формате 5.03 — это последняя версия документа, утвержденная приказом ФНС № ЕД-7-26/970@. В форме учтены все необходимые разделы:
Информация о продавце и покупателе — наименование организации или ФИО ИП, ИНН, адрес и другие обязательные реквизиты.
Сведения о товаре (услугах, работах). Например, при продаже товара контрагенты указывают наименование товара, единицу измерения, стоимость, страну происхождения. При необходимости — код вида товара, данные о прослеживаемости или маркировке.
Налоговая ставка — для этого предусмотрена графа 7, в ней, например, указывают ставку 5 или 7%. В графе 8 рассчитывают сумму налога (с учетом суммы продаж товара), предъявляемую покупателю.
Подписи уполномоченных лиц — руководителя компании / собственника бизнеса, главного бухгалтера.
Данные о передаче и приемке товара. В этих разделах фиксируют, кто и когда отгрузил товар на стороне продавца, и кто его принял на стороне покупателя.
Например, ИП Семенов А.И. применяет УСН по ставке 5%. Он отгружает товар для ООО «Партнер» двумя партиями — на суммы 100 и 200 тыс. рублей. Готовый УПД выглядит так:
На заметку: бумажную форму УПД можно посмотреть в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@. Структура электронного документа разработана по тому же принципу и с применением аналогичных разделов. Как правило, операторы ЭДО добавляют в сервисы шаблоны цифровых документов. Задача бизнеса на начальном этапе — узнать в техподдержке о наличии актуальной формы УПД в системе.
Бизнес и специалисты: работа в связке при переходе на электронный УПД
Внедрение нового формата УПД в бизнес-процессы — это совместная задача бухгалтерии и собственника бизнеса. Например, главный бухгалтер готовит «почву» для применения УПД, а на руководителе — управленческие решения.
Что сделать бухгалтеру / руководителю бухгалтерского отдела:
Заранее донести до руководства о необходимости перехода на новый формат УПД. Бухгалтер в этом случае выступает в роли стратега и бизнес-консультанта.
Проверить наличие всех компонентов для применения УПД — программное обеспечение, подключение к сервису ЭДО, наличие электронных подписей.
Изучить актуальную версию УПД формата 5.03 — принять во внимание новые разделы о налоговой ставке, обновления в таблицах 5.3 «Сведения о счете-фактуре», 5.13 «Сведения об отгруженных товарах», 5.39–5.47 — о банковских реквизитах и адресах (приказ ФНС № ЕД-7-26/970@).
Провести тестовый обмен УПД по ЭДО с контрагентами.
Что сделать ИП / руководителю компании:
Заложить бюджет. Переход на УПД потребует дополнительных расходов — например, на новый тариф ЭДО, обновление 1С, продление ЭП.
Назначить ответственного сотрудника за организацию работы с УПД по новым правилам. Обычно руководители поручают это дело бухгалтерам, так как именно они будут напрямую готовить документы для контрагентов и использовать данные для бухгалтерского учета.
Обновить положение о документообороте. В компаниях подобными задачами занимаются делопроизводители.
Выбрать оператора ЭДО — сервис, поддерживающий работу с новым форматом УПД. Если работаете с маркированными товарами, лекарственными препаратами или алкогольной продукцией, то уточните у оператора, есть ли шаблоны документов и как обеспечивается передача сведений в государственные ИС.
Организовать обучение сотрудников. С появлением новых требований нередко сотрудники пытаются саботировать работу компании — им трудно перестроиться на новые процессы. Задача руководителя — в мягкой форме адаптировать сотрудников: выдать инструкции, проверять умение работать в системе ЭДО.
Рекомендация. Заранее обсудите с контрагентами переход на электронный УПД и обмен документом в ЭДО. В официальном письме нужно сообщить о новом порядке документооборота с 1 января 2026 года. До этой даты успейте отладить взаимодействие с контрагентами, чтобы не совершать ошибки после внедрения УПД в цифровом формате.
Часто задаваемые вопросы
С какими сложностями можно столкнуться при переходе на электронный УПД?
Основные сложности возникнут, если откладывать внедрение УПД «на последний день» — неподготовленность специалистов и контрагентов, сбои в учетной системе, проблемы с электронными подписями. ФНС опубликовала рекомендации для бизнеса — участников ЭДО: заранее начать переход на УПД. Проактивный подход позволит нивелировать риски и плавно перевести бизнес-процессы на новый формат работы.
Что такое формат 5.03 УПД простыми словами?
Формат 5.03 УПД — это версия документа, которая совмещает в себе первичные документы и счет-фактуру. Вместо 2–3 документов бизнес использует один — цифровой УПД. Документ можно использовать как первичный документ + счет-фактуру (статус 1) или только как первичный документ (статус 2).
Зачем переходит на УПД заранее?
Как правило, внедрение нового процесса может занять до нескольких месяцев. Много времени уходит на актуализацию учетных систем, адаптацию сотрудников, взаимодействие с контрагентами. Если не перейти на УПД заранее, то в 2026 году можно столкнуться с нарушением сроков, срывом отгрузок, техническими сбоями.
Где взять образец УПД на 2026 год?
Бумажная версия УПД содержится в письме ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@: этот вариант документа можно распечатать и использовать при обучении специалистов.
Электронный УПД — это XML-файл (формализованная форма в зашифрованном виде): по сути, это набор символов и закодированных значений, которые не видят обычные пользователи. Операторы ЭДО должны предоставлять визуализированную форму документа с учетом нормативных требований.
Учитывает ли новый УПД налоговые ставки 5 и 7%?
В новой версии документа предусмотрена графа 7 «Налоговая ставка». Продавец указывает в УПД наименование, количество и стоимость товара, а также сумму налога, предъявляемую покупателю. Формат 5.03 — это гибкая и компактная версия документа для участников ЭДО. Бизнес на УСН может указывать в УПД налоговую ставку.
