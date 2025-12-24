Как применять УПД в 2026 году: подробный гайд для бизнеса

Электронный УПД: как обстоят дела на самом деле

В 2025 году Правительство активно переводит разные сферы деятельности в электронный формат. С 1 января 2026 года бизнес, использующий ЭДО, переходит на обмен электронными универсальными передаточными документами.

Электронный УПД заменит первичные документы и счет-фактуру. Например, вместо товарной накладной ТОРГ-12 и акта выполненных работ бизнес заполняет электронный УПД формата 5.03 (XML файл) и передает его контрагенту.

Заблуждения, которым не стоит поддаваться:

❌ Ошибочная трактовка ✅ Реальное положение дел «Электронный УПД — это еще одна бюрократическая проблема для бизнеса» УПД вводит единые стандарты при электронном документообороте (приказ ФНС от 19.12.2023 № ЕД-7-26/970@). Сокращается количество документов. Риск ошибок минимален — оператор ЭДО обеспечивает правильность заполнения формы «Новый формат УПД усложняет налоговый и бухгалтерский учет» Новый УПД формата 5.03 учитывает налоговые ставки 5 и 7%. Применять документ можно как отгрузочный документ и счет-фактуру (статус 1) или только как первичный документ (статус 2). УПД подходит плательщикам НДС и учитывается в принятии расходов «На подготовку остается мало времени, ошибки неизбежны» ФНС рекомендует не ждать начала 2026 года, а готовиться уже сейчас — проверить ПО, настроить взаимодействие с оператором ЭДО, обучить сотрудников и перейти на новый порядок работы с контрагентами

Цель изменений — не усложнить работу бизнеса, а создать единые стандарты документооборота, упростить контроль в области отгрузки товаров, оказания услуг и выполнения работ. Электронный УПД учитывает особенности налогового и бухгалтерского учета, упрощает работу бухгалтеров по подготовке документа.

Примечание: если бизнес обменивается первичными документами и счетами-фактурами в бумажном формате, то изменения его не касаются — можно использовать отгрузочные документы и акты и после 2025 года. Новые правила затрагивают только участников ЭДО — они обязаны будут заполнять электронный УПД, начиная с первого квартала 2026 года (приказ ФНС от 20.01.2025 № ЕД-7-26/28@).