Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН

На 2026 год установлен коэффициент-дефлятор 1,09.
Что такое балансовая (остаточная) стоимость ОС.
Порядок расчета остаточной стоимости ОС для перехода на УСН.
Как отслеживать лимит остаточной стоимости ОС при работе на УСН.
Увеличен ли порог с 2026 года
С 1 января 2026 года индексируются ключевые лимиты для УСН с учетом коэффициента-дефлятора — 1,090 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734). Это значит:
лимит годового дохода для применения УСН в 2026 году увеличен до 490,5 млн руб.;
порог остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН с 2027 года увеличен до 218 млн руб.
Для перехода на УСН с 2026 года остаточная стоимость ОС должна быть не более 200 млн руб.
Что такое остаточная стоимость ОС
В бухгалтерском учете применяется понятие балансовой стоимости по ФСБУ 6/2020, которое рассчитывается как первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и обесценение (п. 25 ФСБУ 6/2020).
Правила расчета для применения УСН
Правило № 1. При переходе на УСН организация должны рассчитать остаточную (балансовую) стоимость основных средств на 1 октября года, предшествующего переходу, и указать ее в уведомлении по форме № 26.2-1 (п. 1 ст. 346.13 НК).
Правило № 2. В расчет включается стоимость всего имущества, которое
является амортизируемым, то есть соответствует критериям, указанным в п. 1 ст. 256 НК;
учтено на балансе организации или ИП в качестве ОС.
Обычно это здания, помещения, оборудование, транспорт и другие активы бизнеса. Исключение составляет российское высокотехнологическое оборудование (письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-09/127081). Перечень его утвержден распоряжением Правительства от 16.12.2024 № 3777-р и дополнен в 2025 году (установки очистки воздуха, проходческие комбайны, бульдозеры, конусные дробилки и др).
Не относятся к амортизируемому имуществу: земля, объекты природопользования (вода, недра, природные ресурсы), материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги и финансовые инструменты срочных сделок (форварды, фьючерсы, опционы), согласно п. 2 ст. 256 НК. То есть их тоже в расчет не включаем.
Три шага для расчета остаточной стоимости ОС
Шаг 1. Определяем первоначальную стоимость
Первоначальная стоимость — это сумма всех фактических затрат на приобретение актива: покупная цена, транспортировка, монтаж, НДС (для ОСНО), таможенные пошлины (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020).
Особенности также зависят от способа получения: имущество может быть куплено за деньги, создано собственными силами, получено безвозмездно или как вклад в уставный капитал.
Шаг 2. Начисляем амортизацию
Амортизация погашает стоимость ОС ежемесячно по всем объектам, кроме инвестиционной недвижимости, неамортизируемых объектов (земля, недра, музейные предметы), законсервированных по мобилизационным целям (п. 27–30 ФСБУ 6/2020).
Основные элементы амортизации, которые влияют на расчет: срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления (на практике чаще всего используют линейный).
Шаг 3. Производим расчет
Остаточную (балансовую) стоимость рассчитывают по формуле:
Первоначальная стоимость — Накопленная амортизация — Обесценение (п. 25 ФСБУ 6/2020).
Пример. ООО «Звездный путь» приобрела в августе 2025 года станок стоимостью 110 млн рублей. Срок полезного использования 10 лет (120 месяцев).
Амортизация на станок начисляется с августа 2025 года. Ежемесячная сумма амортизации составляет 110 млн руб. / 120 = 916 666,67 рублей.
Остаточная стоимость станка на 1 октября 2025 года: 110 000 000 — 916 666,67*3 = 107 250 000 руб.
Стоимость станка на 1 октября 2025 года не превысила лимит по балансовой стоимости ОС. Значит компания может перейти на УСН с 2026 года.
Посчитать — мало, нужно еще и отслеживать
Заглянем немного в будущее. Даже если бизнес «вписывается» во все лимиты и благополучно переходит на УСН с начала 2026 года, расслабляться дальше не стоит. Напомним, что организации и ИП утрачивают право на спецрежим с начала квартала, в котором допущено превышение любого из лимитов (п. 16 ст. 346.12 НК). Соответственно лимит по стоимости ОС должны отслеживать в течение года не только организации, но и ИП.
Таким образом, если среди года вы приобретете дорогостоящее оборудование, технику или недвижимость, поставите его на баланс и величина балансовой (остаточной) стоимости ОС превысит порог, вы автоматически «слетите» на ОСНО.
Как отслеживать лимит остаточной (балансовой) стоимости активов в течение года?
В бухгалтерском балансе остаточная стоимость основных средств отражается в строке 1150 «Основные средства». Фактически это разница между дебетовым сальдо счета 01 «Основные средства» и кредитовым сальдо счета 02 «Амортизация основных средств».
Особая ситуация возникает у ИП, освобожденных от бухучета при ведении книги учета доходов и расходов (пп. 1 п. 2 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Как же им отслеживать лимит ОС в течение года?
В письме Минфина от 24.04.2024 № 07-01-09/38515 ведомство разъяснило, что определять размер остаточной (балансовой) стоимости ОС предприниматели должны по правилам ФСБУ 6/2020. Это значит, что даже если ИП освобожден от ведения бухгалтерского учета, все-таки придется вести учет основных средств, которые являются амортизируемым имуществом согласно гл. 25 НК. Рекомендуем проверять соответствие лимиту ежемесячно, чтобы не пропустить момент «слета» с УСН.
Необязательно использовать 1С, ИП может вести таблицу даже в Excel. Главное фиксировать: дату ввода каждого объекта, первоначальную стоимость, ежемесячную амортизацию и остаток на отчетную дату.
