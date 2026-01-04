Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН

Правила расчета для применения УСН

Правило № 1. При переходе на УСН организация должны рассчитать остаточную (балансовую) стоимость основных средств на 1 октября года, предшествующего переходу, и указать ее в уведомлении по форме № 26.2-1 (п. 1 ст. 346.13 НК).

Правило № 2. В расчет включается стоимость всего имущества, которое

является амортизируемым, то есть соответствует критериям, указанным в п. 1 ст. 256 НК;

учтено на балансе организации или ИП в качестве ОС.

Обычно это здания, помещения, оборудование, транспорт и другие активы бизнеса.​ Исключение составляет российское высокотехнологическое оборудование (письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-09/127081). Перечень его утвержден распоряжением Правительства от 16.12.2024 № 3777-р и дополнен в 2025 году (установки очистки воздуха, проходческие комбайны, бульдозеры, конусные дробилки и др).

Не относятся к амортизируемому имуществу: земля, объекты природопользования (вода, недра, природные ресурсы), материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги и финансовые инструменты срочных сделок (форварды, фьючерсы, опционы), согласно п. 2 ст. 256 НК. То есть их тоже в расчет не включаем.