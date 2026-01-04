8099 ОК БСН моб
🔴 Вебинар: НДС-2026: переход на новую ставку и НДС на УСН →
АФиНА
Основные средства
Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН

Как рассчитать остаточную стоимость основных средств для перехода на УСН

Разберемся, какой порог остаточной стоимости основных средств на 2026 год и как правильно его рассчитать для перехода на спецрежим?

Самое главное:

  • На 2026 год установлен коэффициент-дефлятор 1,09.

  • Что такое балансовая (остаточная) стоимость ОС.

  • Порядок расчета остаточной стоимости ОС для перехода на УСН.

  • Как отслеживать лимит остаточной стоимости ОС при работе на УСН.

Увеличен ли порог с 2026 года

С 1 января 2026 года индексируются ключевые лимиты для УСН с учетом коэффициента-дефлятора — 1,090 (приказ Минэкономразвития от 06.11.2025 № 734). Это значит:

  • лимит годового дохода для применения УСН в 2026 году увеличен до 490,5 млн руб.;

  • порог остаточной стоимости основных средств для перехода на УСН с 2027 года увеличен до 218 млн руб.

Для перехода на УСН с 2026 года остаточная стоимость ОС должна быть не более 200 млн руб.

Что такое остаточная стоимость ОС

В бухгалтерском учете применяется понятие балансовой стоимости по ФСБУ 6/2020, которое рассчитывается как первоначальная стоимость минус накопленная амортизация и обесценение (п. 25 ФСБУ 6/2020).

Правила расчета для применения УСН

Правило № 1. При переходе на УСН организация должны рассчитать остаточную (балансовую) стоимость основных средств на 1 октября года, предшествующего переходу, и указать ее в уведомлении по форме № 26.2-1 (п. 1 ст. 346.13 НК).

Правило № 2. В расчет включается стоимость всего имущества, которое 

  • является амортизируемым, то есть соответствует критериям, указанным в п. 1 ст. 256 НК;

  • учтено на балансе организации или ИП в качестве ОС. 

Обычно это здания, помещения, оборудование, транспорт и другие активы бизнеса.​ Исключение составляет российское высокотехнологическое оборудование (письмо Минфина от 16.12.2024 № 03-11-09/127081). Перечень его утвержден распоряжением Правительства от 16.12.2024 № 3777-р и дополнен в 2025 году (установки очистки воздуха, проходческие комбайны, бульдозеры, конусные дробилки и др).

Не относятся к амортизируемому имуществу: земля, объекты природопользования (вода, недра, природные ресурсы), материально-производственные запасы, товары, объекты незавершенного капитального строительства, ценные бумаги и финансовые инструменты срочных сделок (форварды, фьючерсы, опционы), согласно п. 2 ст. 256 НК. То есть их тоже в расчет не включаем.

29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы

Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале

Три шага для расчета остаточной стоимости ОС

Шаг 1. Определяем первоначальную стоимость

Первоначальная стоимость — это сумма всех фактических затрат на приобретение актива: покупная цена, транспортировка, монтаж, НДС (для ОСНО), таможенные пошлины (п. 12 ФСБУ 6/2020, п. 18 ФСБУ 26/2020). 

Особенности также зависят от способа получения: имущество может быть куплено за деньги, создано собственными силами, получено безвозмездно или как вклад в уставный капитал.

Шаг 2. Начисляем амортизацию

Амортизация погашает стоимость ОС ежемесячно по всем объектам, кроме инвестиционной недвижимости, неамортизируемых объектов (земля, недра, музейные предметы), законсервированных по мобилизационным целям (п. 2730 ФСБУ 6/2020). 

Основные элементы амортизации, которые влияют на расчет: срок полезного использования, ликвидационная стоимость, способ начисления (на практике чаще всего используют линейный).

Шаг 3. Производим расчет

Остаточную (балансовую) стоимость рассчитывают по формуле:

Первоначальная стоимость — Накопленная амортизация — Обесценение (п. 25 ФСБУ 6/2020).

Пример. ООО «Звездный путь» приобрела в августе 2025 года станок стоимостью 110 млн рублей. Срок полезного использования 10 лет (120 месяцев). 

Амортизация на станок начисляется с августа 2025 года. Ежемесячная сумма амортизации составляет 110 млн руб. / 120 = 916 666,67 рублей. 

Остаточная стоимость станка на 1 октября 2025 года: 110 000 000 — 916 666,67*3 = 107 250 000 руб.

Стоимость станка на 1 октября 2025 года не превысила лимит по балансовой стоимости ОС. Значит компания может перейти на УСН с 2026 года.

Посчитать — мало, нужно еще и отслеживать

Заглянем немного в будущее. Даже если бизнес «вписывается» во все лимиты и благополучно переходит на УСН с начала 2026 года, расслабляться дальше не стоит. Напомним, что организации и ИП утрачивают право на спецрежим с начала квартала, в котором допущено превышение любого из лимитов (п. 16 ст. 346.12 НК). Соответственно лимит по стоимости ОС должны отслеживать в течение года не только организации, но и ИП.

Таким образом, если среди года вы приобретете дорогостоящее оборудование, технику или недвижимость, поставите его на баланс и величина балансовой (остаточной) стоимости ОС превысит порог, вы автоматически «слетите» на ОСНО.

Как отслеживать лимит остаточной (балансовой) стоимости активов в течение года?

В бухгалтерском балансе остаточная стоимость основных средств отражается в строке 1150 «Основные средства». Фактически это разница между дебетовым сальдо счета 01 «Основные средства» и кредитовым сальдо счета 02 «Амортизация основных средств».

Особая ситуация возникает у ИП, освобожденных от бухучета при ведении книги учета доходов и расходов (пп. 1 п. 2 ст. 6 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Как же им отслеживать лимит ОС в течение года?

В письме Минфина от 24.04.2024 № 07-01-09/38515 ведомство разъяснило, что  определять размер остаточной (балансовой) стоимости ОС предприниматели должны по правилам ФСБУ 6/2020. Это значит, что даже если ИП освобожден от ведения бухгалтерского учета, все-таки придется вести учет основных средств, которые являются амортизируемым имуществом согласно гл. 25 НК. Рекомендуем проверять соответствие лимиту ежемесячно, чтобы не пропустить момент «слета» с УСН. 

Необязательно использовать 1С, ИП может вести таблицу даже в Excel. Главное фиксировать: дату ввода каждого объекта, первоначальную стоимость, ежемесячную амортизацию и остаток на отчетную дату.

29 готовых чек-листов и методичек по учету и налогообложению для ежедневной работы

Скачайте бесплатно ➡️ в нашем авторском Telegram-канале

Читайте также:

Реклама: ООО «БЛТ Партнерс», ИНН 9710092683, erid: 2W5zFJrd1tc

Информации об авторе

АФиНА

АФиНА

Учебно-консалтинговый центр

40 608 подписчиков207 постов

Начать дискуссию

ГлавнаяПремиум