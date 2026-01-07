8099 ОК БСН моб
Как вести раздельный учет НДС на УСН в 2026 году

С 1 января 2026 года многие упрощенцы впервые столкнутся с необходимостью платить НДС. Это связано со снижением предельной планки дохода, дающего освобождение от налога. Разберем, когда возникает такая обязанность, что представляет собой раздельный учет и как корректно рассчитать пропорции для распределения входного НДС.

Самое главное:

  • С 2026 года многие компании на УСН станут плательщиками НДС из-за снижения лимита доходов до 20 млн руб.

  • При одновременном ведении облагаемой и необлагаемой НДС деятельности нужно организовать раздельный учет.

  • Входной НДС по общим расходам распределяют пропорционально доле облагаемой выручки по правилам ст. 170 НК.

  • Порядок раздельного учета организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учетной политике.

Новые критерии для освобождения от уплаты НДС

Начиная с 2026 года, будет внедряться механизм постепенного уменьшения максимального уровня дохода, при котором предприятие освобождается от уплаты НДС.

То есть:

  • Если доход за 2025 год не превысит 20 млн руб., то в 2026 году предприятие продолжит пользоваться льготой и не будет платить НДС.

  • Если в 2026 году доход превысит 20 млн руб., то обязанность по уплате НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было зафиксировано превышение.

Ранее лимит составлял 60 млн руб., в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн руб.

Суммы НДС в выручке, а также туристический налог в доход для расчета базы включать не нужно (ст. 248 НК).

Например, в I квартале 2026 года ИП оказал услуги на 105 000 руб., НДС — 5%. В расчетную базу включаются только 100 000 руб.

Когда налогоплательщик совмещает налоговые режимы, следует суммировать выручку по всем направлениям, а затем сравнивать ее с предельной в 20 млн руб.

Так множество компаний в 2026 году, работающих по УСН, впервые окажутся в числе плательщиков НДС и будут обязаны организовать ведение раздельного учета.

Что представляет собой раздельный учет НДС

Раздельный учет — это система, позволяющая распределить входной НДС между несколькими видами деятельности: теми, которые облагаются НДС, и теми, которые от него освобождены.

Приведем несколько примеров:

  • Компания на УСН занимается экспортом несырьевых товаров (ставка НДС — 0%), но при этом реализует товары на территории РФ с начислением НДС.

  • Предприниматель применяет одновременно УСН и общую систему налогообложения.

  • Компания осуществляет некоторые операции, которые освобождены от уплаты НДС.

Так как НК не предусматривает единой методики ведения раздельного учета, каждая организация должна самостоятельно разработать подходящий для себя алгоритм и закрепить его в своей учетной политике.

Когда в 2026 году нужно вести раздельный учет НДС

Ведение раздельного учета становится обязательным в следующих ситуациях:

  • При наличии различных налоговых баз. Если компания осуществляет деятельность, которая облагается по разным ставкам НДС (например, 0%, 10%, 22%), нужно точно определять налоговую базу для каждой из ставок (согласно п. 1 ст. 153 НК). Для этого требуется вести раздельный учет операций.

  • При одновременном осуществлении облагаемых и необлагаемых операций. П. 4 ст. 149 НК требует обособлять такие операции.

  • При заявлении вычета по входному НДС. Если налогоплательщик на УСН заявляет вычеты (например, в случае добровольной уплаты НДС), раздельный учет становится обязательным (согласно письму Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055). При этом организации, применяющие ставки 5% и 7%, от обязанности вести раздельный учет освобождены, так как они не имеют права на вычет.

  • При отражении данных в декларации по НДС. Необходимо представлять информацию отдельно по каждому виду операций.

  • При расчетах с использованием векселя третьего лица.

  • При совмещении патентной системы и ОСНО у индивидуальных предпринимателей.

Если затраты на деятельность, которая не облагается НДС, составляют не более 5% от общего объема расходов за квартал, можно:

  • принять весь входной НДС к вычету;

  • не использовать пропорциональное распределение.

Для расчета доли расходов применяется следующая формула:

Доля расходов = (Расходы на необлагаемую деятельность / Все расходы за квартал) × 100 %

Но существует и обратная ситуация: если доля операций, облагаемых НДС, составляет менее 5%, необходимо распределять входной НДС (согласно письму Минфина от 19.08.2016 № 03-07-11/48590).

Как рассчитать пропорцию для распределения входного НДС

Основная формула для расчета пропорции закреплена в пункте 4.1 ст. 170 НК:

Доля НДС = (Ст. НДС / Ст. Общая) × 100 %,

где:

  • Доля НДС — доля выручки от операций, облагаемых НДС.

  • Ст. НДС — стоимость реализованных товаров или услуг, облагаемых НДС, без учета самого налога.

  • Ст. Общая — совокупная стоимость всех реализованных товаров и услуг без учета НДС.

После расчета доли НДС определяется сумма вычета:

Вычет НДС = Входной НДС × Доля НДС,

где:

  • Входной НДС — налог по товарам или услугам, которые используются как в облагаемой, так и в необлагаемой деятельности;

  • Доля НДС — рассчитанная ранее пропорция.

Распределение НДС осуществляется в том квартале, когда:

Как организовать раздельный учет в бухгалтерии

Наиболее простой способ ведения раздельного учета — открытие дополнительных субсчетов. Например, к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» можно открыть следующие субсчета:

  • 19-О — для учета входного НДС по облагаемой деятельности;

  • 19-Н — для учета входного НДС по необлагаемой деятельности;

  • 19-Р — для учета входного НДС, который подлежит распределению.

При автоматизированном учете, например, в программах 1С, на счете 19 для ведения раздельного учета добавляется дополнительное субконто «Способы учета НДС», которое может принимать значения:

  • «Принимается к вычету».

  • «Учитывается в стоимости».

  • «Блокируется до операций по 0%».

  • «Распределяется».

Дополнительное субконто к счету 19
Значения субконто

Также целесообразно открыть субсчета к счетам учета затрат, таким как:

  • 10 «Материалы»;

  • 23 «Вспомогательные производства»;

  • 25 «Общепроизводственные расходы»;

  • 26 «Общехозяйственные расходы»;

  • 41 «Товары» и др.

В программах 1С для этих целей применяется специальный регистр «Раздельный учет НДС» и партионный учет.

Раздельный учет НДС в 1С
Выбор способа учета НДС

Такой подход позволит корректно распределять расходы и входной налог.

Распределение НДС
Принятие сумм к вычету
Анализ распределения сумм НДС
Раздельный учет НДС в программе 1С

Почему это важно уже сегодня

Снижение лимитов означает, что даже небольшие компании, работающие по УСН, могут неожиданно оказаться среди плательщиков НДС. Раздельный учет — это не просто бюрократическая процедура, а важный инструмент, который позволяет правильно распределять вычеты и минимизировать налоговые риски.

