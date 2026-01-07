Как вести раздельный учет НДС на УСН в 2026 году

Новые критерии для освобождения от уплаты НДС

Начиная с 2026 года, будет внедряться механизм постепенного уменьшения максимального уровня дохода, при котором предприятие освобождается от уплаты НДС.

То есть:

Если доход за 2025 год не превысит 20 млн руб., то в 2026 году предприятие продолжит пользоваться льготой и не будет платить НДС.

Если в 2026 году доход превысит 20 млн руб., то обязанность по уплате НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было зафиксировано превышение.

Ранее лимит составлял 60 млн руб., в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн руб.

Суммы НДС в выручке, а также туристический налог в доход для расчета базы включать не нужно (ст. 248 НК).

Например, в I квартале 2026 года ИП оказал услуги на 105 000 руб., НДС — 5%. В расчетную базу включаются только 100 000 руб.

Когда налогоплательщик совмещает налоговые режимы, следует суммировать выручку по всем направлениям, а затем сравнивать ее с предельной в 20 млн руб.

Так множество компаний в 2026 году, работающих по УСН, впервые окажутся в числе плательщиков НДС и будут обязаны организовать ведение раздельного учета.