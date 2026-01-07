Как вести раздельный учет НДС на УСН в 2026 году

Самое главное:
С 2026 года многие компании на УСН станут плательщиками НДС из-за снижения лимита доходов до 20 млн руб.
При одновременном ведении облагаемой и необлагаемой НДС деятельности нужно организовать раздельный учет.
Входной НДС по общим расходам распределяют пропорционально доле облагаемой выручки по правилам ст. 170 НК.
Порядок раздельного учета организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет в учетной политике.
Новые критерии для освобождения от уплаты НДС
Начиная с 2026 года, будет внедряться механизм постепенного уменьшения максимального уровня дохода, при котором предприятие освобождается от уплаты НДС.
То есть:
Если доход за 2025 год не превысит 20 млн руб., то в 2026 году предприятие продолжит пользоваться льготой и не будет платить НДС.
Если в 2026 году доход превысит 20 млн руб., то обязанность по уплате НДС возникает с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором было зафиксировано превышение.
Ранее лимит составлял 60 млн руб., в 2027 году он будет снижен до 15 млн руб., а в 2028 году — до 10 млн руб.
Суммы НДС в выручке, а также туристический налог в доход для расчета базы включать не нужно (ст. 248 НК).
Например, в I квартале 2026 года ИП оказал услуги на 105 000 руб., НДС — 5%. В расчетную базу включаются только 100 000 руб.
Когда налогоплательщик совмещает налоговые режимы, следует суммировать выручку по всем направлениям, а затем сравнивать ее с предельной в 20 млн руб.
Так множество компаний в 2026 году, работающих по УСН, впервые окажутся в числе плательщиков НДС и будут обязаны организовать ведение раздельного учета.
Что представляет собой раздельный учет НДС
Раздельный учет — это система, позволяющая распределить входной НДС между несколькими видами деятельности: теми, которые облагаются НДС, и теми, которые от него освобождены.
Приведем несколько примеров:
Компания на УСН занимается экспортом несырьевых товаров (ставка НДС — 0%), но при этом реализует товары на территории РФ с начислением НДС.
Предприниматель применяет одновременно УСН и общую систему налогообложения.
Компания осуществляет некоторые операции, которые освобождены от уплаты НДС.
Так как НК не предусматривает единой методики ведения раздельного учета, каждая организация должна самостоятельно разработать подходящий для себя алгоритм и закрепить его в своей учетной политике.
Когда в 2026 году нужно вести раздельный учет НДС
Ведение раздельного учета становится обязательным в следующих ситуациях:
При наличии различных налоговых баз. Если компания осуществляет деятельность, которая облагается по разным ставкам НДС (например, 0%, 10%, 22%), нужно точно определять налоговую базу для каждой из ставок (согласно п. 1 ст. 153 НК). Для этого требуется вести раздельный учет операций.
При одновременном осуществлении облагаемых и необлагаемых операций. П. 4 ст. 149 НК требует обособлять такие операции.
При заявлении вычета по входному НДС. Если налогоплательщик на УСН заявляет вычеты (например, в случае добровольной уплаты НДС), раздельный учет становится обязательным (согласно письму Минфина от 14.06.2022 № 03-07-11/56055). При этом организации, применяющие ставки 5% и 7%, от обязанности вести раздельный учет освобождены, так как они не имеют права на вычет.
При отражении данных в декларации по НДС. Необходимо представлять информацию отдельно по каждому виду операций.
При расчетах с использованием векселя третьего лица.
При совмещении патентной системы и ОСНО у индивидуальных предпринимателей.
Если затраты на деятельность, которая не облагается НДС, составляют не более 5% от общего объема расходов за квартал, можно:
принять весь входной НДС к вычету;
не использовать пропорциональное распределение.
Для расчета доли расходов применяется следующая формула:
Доля расходов = (Расходы на необлагаемую деятельность / Все расходы за квартал) × 100 %
Но существует и обратная ситуация: если доля операций, облагаемых НДС, составляет менее 5%, необходимо распределять входной НДС (согласно письму Минфина от 19.08.2016 № 03-07-11/48590).
Как рассчитать пропорцию для распределения входного НДС
Основная формула для расчета пропорции закреплена в пункте 4.1 ст. 170 НК:
Доля НДС = (Ст. НДС / Ст. Общая) × 100 %,
где:
Доля НДС — доля выручки от операций, облагаемых НДС.
Ст. НДС — стоимость реализованных товаров или услуг, облагаемых НДС, без учета самого налога.
Ст. Общая — совокупная стоимость всех реализованных товаров и услуг без учета НДС.
После расчета доли НДС определяется сумма вычета:
Вычет НДС = Входной НДС × Доля НДС,
где:
Входной НДС — налог по товарам или услугам, которые используются как в облагаемой, так и в необлагаемой деятельности;
Доля НДС — рассчитанная ранее пропорция.
Распределение НДС осуществляется в том квартале, когда:
были получены товары или услуги;
объект был принят на учет (согласно письму ФНС от 24.10.2007 № ШТ-6-03/820).
Как организовать раздельный учет в бухгалтерии
Наиболее простой способ ведения раздельного учета — открытие дополнительных субсчетов. Например, к счету 19 «НДС по приобретенным ценностям» можно открыть следующие субсчета:
19-О — для учета входного НДС по облагаемой деятельности;
19-Н — для учета входного НДС по необлагаемой деятельности;
19-Р — для учета входного НДС, который подлежит распределению.
При автоматизированном учете, например, в программах 1С, на счете 19 для ведения раздельного учета добавляется дополнительное субконто «Способы учета НДС», которое может принимать значения:
«Принимается к вычету».
«Учитывается в стоимости».
«Блокируется до операций по 0%».
«Распределяется».
Также целесообразно открыть субсчета к счетам учета затрат, таким как:
10 «Материалы»;
23 «Вспомогательные производства»;
25 «Общепроизводственные расходы»;
26 «Общехозяйственные расходы»;
41 «Товары» и др.
В программах 1С для этих целей применяется специальный регистр «Раздельный учет НДС» и партионный учет.
Такой подход позволит корректно распределять расходы и входной налог.
Почему это важно уже сегодня
Снижение лимитов означает, что даже небольшие компании, работающие по УСН, могут неожиданно оказаться среди плательщиков НДС. Раздельный учет — это не просто бюрократическая процедура, а важный инструмент, который позволяет правильно распределять вычеты и минимизировать налоговые риски.
