Как списать кредиторскую задолженность: пошаговое руководство для бухгалтера

Как документально оформить списание кредиторской задолженности

Нужно подготовить пакет документов в следующем составе:

1. Акт инвентаризации расчетов. Можно использовать форму ИНВ-17 или разработать собственную на ее основе. В общем порядке инвентаризация проводится один раз в год, но при необходимости это можно делать чаще. Например, в целях выявления просроченной кредиторской задолженности.

2. Приложение (справка) к акту инвентаризации расчетов. Можно воспользоваться формой справки к ИНВ-17 или составить свою. В этом документе нужно отразить:

наименование каждого контрагента;

основание возникновения задолженности;

сроки погашения;

суммы просроченной и непросроченной кредиторской задолженности, а также суммы, по которым истек срок исковой давности или есть другие основания для списания.

3. Приказ о списании задолженности. Он составляется на бланке организации и содержит ссылку на Акт инвентаризации с Приложением.

4. Для обобщения информации по задолженности может оформляться бухгалтерская справка. В ней по каждому контрагенту описывается сумма списываемой задолженности, причина списания, корреспонденция бухгалтерских счетов, а также отнесение к статьям доходов в налоговом учете.