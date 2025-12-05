Как пополнить Alipay и WeChat из России в 2025 году: полный гайд для бизнеса и частных лиц

Введение

Вопрос «Как оплатить товары в Китае?» в 2025 году стал головной болью для тысяч предпринимателей и частных байеров. Если раньше проблема решалась за пару кликов в приложении банка, то после отключения SWIFT и ухода Visa/MasterCard российским пользователям пришлось искать обходные пути.

Это касается всех: от крупных селлеров, закупающих партии на 1688 и Alibaba, до тех, кто просто хочет заказать одежду с Taobao или Poizon. Прямые переводы с карт Сбербанка, Тинькофф или ВТБ на китайские кошельки невозможны. Карты UnionPay работают нестабильно, а крипта требует технических знаний.