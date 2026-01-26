Входящие SWIFT-переводы в Россию в 2026: как получить деньги из США и Европы без блокировок

Введение

Если отправить деньги из России — это квест, то принять swift перевод из-за границы в 2026 году — это лотерея с минимальными шансами на выигрыш. Фрилансеры, работающие с зарубежными заказчиками, и люди, получающие помощь от родственников, столкнулись с тотальной блокадой.

Запросы «swift перевод из сша в россию» или «входящие swift переводы» на форумах полны историй о том, как деньги зависают на полгода или возвращаются отправителю за вычетом $100 комиссии. В этой статье мы объясним, почему нельзя давать свой российский IBAN иностранцам и как реально получить свои деньги.