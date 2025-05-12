Отраслевые решения 1С для страховых компаний Белоруссии, Узбекистана и Киргизии

Автоматизация учета страховых компаний: вызовы и решения
В последние годы страховые рынки Белоруссии, Узбекистана и Киргизии претерпевают трансформацию. Государственное регулирование становится строже, ужесточаются требования к отчетности, вводятся национальные стандарты бухгалтерского и страхового учета. В каждой из этих стран действует свой план счетов и собственные формы отчетности для страховых организаций. Это создает трудности при автоматизации бизнес-процессов.
В отличие от российского рынка, где используются Международные стандарты финансовой отчетности, страховые компании Белоруссии и Киргизии работают по национальным стандартам, которые не связаны с МСФО (по крайней мере, пока). В Узбекистане внедрили МСФО (IFRS) 9, но учет большинства операций до сих пор ведут по правилам национальных стандартов.
Зачастую страховые продукты и бухгалтерский учет ведут в разных программных средах, а интеграция между ними, даже если и есть, то крайне ограничена. Например, учет договоров и расчет премий могут вести в Excel или специализированных «домашних» решениях, а бухгалтерия — в обычных бухгалтерских системах. В результате возникают лишние операции: приходится переносить данные между разными учетными программами. Это увеличивает риск ошибок, замедляет процессы и затрудняет консолидацию отчетности.
Как вести учет в страховых компаниях
Для ведения учета в страховых компаниях Белоруссии, Узбекистана и Киргизии появился программный продукт, который изначально был создан для российского рынка на платформе 1С — «BRG:Страховая компания 8 КОРП».
Это комплексное решение, которое объединяет как учет страховой деятельности (КАСКО, ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие направления), так и бухгалтерский учет. С помощью такого решения специалист в любой момент может получить отчетность как для внутренних нужд, так и для сдачи в контролирующие органы.
Ключевая особенность решения BRG: продукт был адаптирован под требования законодательства и особенности учета именно этих стран — Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.
В программное обеспечение заложены соответствующие структуры планов счетов и типовые формы отчетности, а также поддержка национальных стандартов, что и отличает его от универсальных продуктов и типовых бухгалтерий.
Система легко интегрируется с популярными CRM и другими сервисами, например, с «Битрикс24» и аналогичными инструментами. Это позволяет страховой компании с помощью одного решения повышать эффективность документооборота и обслуживания клиентов.
Подробнее о функциональности, заложенной в решении:
Решение
Что реализовано
Отражает требования следующих регулирующих организаций — БСС, БАС, АИС ГСР.
В конфигурации реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний
Отражает требования Национальной Ассоциации Страховщиков Кыргызстана, Госфиннадзора Кыргызской Республики и Агентства по развитию небанковского сектора.
В конфигурации реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний
Отражает требования Министерства финансов Республики Узбекистан.
В конфигурации «BRG:Страховая компания 8.3 КОРП для Узбекистана» реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний в том числе по всем 17 классам отрасли общего страхования
Аналогов с таким уровнем адаптации и интеграции на рынке этих стран нет — зачастую страховой учет по-прежнему остается разрозненным и частично ведется в Excel.
Комплексного решение, которое отвечает национальным стандартам и позволяет автоматизировать все бизнес-процессы страховой компании «под ключ», становится конкурентным преимуществом для страховых компаний Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, стремящихся к росту эффективности и сокращению операционных рисков.
Особенности внедрения и сопровождения программы в странах СНГ
Обычно процесс до внедрения выглядит так:
первичный визит специалистов в страну — знакомство;
презентация возможностей программы;
ответ на все вопросы;
демонстрация функциональности.
Такой формат помогает наладить доверие и точнее выявить потребности компании. Далее основную часть внедрения и настройки специалисты проводят онлайн, что ускоряет процесс и оптимизирует затраты.
Переходя к поэтапной сдаче работ (например, к подключению страхового, бухгалтерского блоков и отчетности), специалисты снова выезжают на место — проводят обучение, тестирование работы системы с персоналом, отвечают на возникающие вопросы.
Сочетание личного вовлечения и дистанционного сопровождения позволяет максимально учитывать пожелания клиента. Дальнейшее сопровождение системы предоставляется по отдельным договорам и, как правило, происходит онлайн. Но если у сотрудников компании возникают сложности или им нужно дополнительное обучение, возможны и офлайн-встреч. Их частота определяется индивидуально для каждой страховой компании.
Уровень готовности к онлайн-сотрудничеству различается между рынками. Например, белорусские компании достаточно быстро адаптируются к новым технологиям, большинство вопросов по сопровождению можно решить дистанционно. В то же время, на других рынках чаще требуется личное присутствие специалистов, чтобы помочь закрепить полученные знания на практике.
Подход к внедрению и сопровождению решения строится индивидуально для каждой страны и компании. Он сочетает как онлайн-инструменты, так и оффлайн-поддержку.
Сроки внедрения зависят от размера и специфики страховой организации. Для небольших компаний процесс может занять около месяца. Средним компаниям, обрабатывающим до 100 тысяч договоров в месяц, потребуется около полугода на полное развертывание платформы. Для крупнейших участников рынка с множеством филиалов сроки могут достигать года. Этот опыт подтвержден успешными проектами на ведущих страховых рынках, где внедрение проходило поэтапно, охватывало сложные бизнес-процессы, большие объемы данных.
Специалисты BRG предоставляют готовое программное решение на базе 1С, которое специально адаптировано под законы и требования стран региона. В едином интерфейсе объединен блок страхования и блок бухгалтерии: обработка страховых полисов, расчет резервов, формирование МСФО и обязательной отчетности. Это избавляет страховые компании от необходимости подключать отдельные модули и задумываться над интеграцией разных систем — нужные функции уже включены в нашу разработку.
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