Отраслевые решения 1С для страховых компаний Белоруссии, Узбекистана и Киргизии

Как вести учет в страховых компаниях

Для ведения учета в страховых компаниях Белоруссии, Узбекистана и Киргизии появился программный продукт, который изначально был создан для российского рынка на платформе 1С — «BRG:Страховая компания 8 КОРП».

Это комплексное решение, которое объединяет как учет страховой деятельности (КАСКО, ОСАГО, страхование выезжающих за рубеж, имущества и другие направления), так и бухгалтерский учет. С помощью такого решения специалист в любой момент может получить отчетность как для внутренних нужд, так и для сдачи в контролирующие органы.

Ключевая особенность решения BRG: продукт был адаптирован под требования законодательства и особенности учета именно этих стран — Белоруссии, Узбекистана и Киргизии.

В программное обеспечение заложены соответствующие структуры планов счетов и типовые формы отчетности, а также поддержка национальных стандартов, что и отличает его от универсальных продуктов и типовых бухгалтерий.

Система легко интегрируется с популярными CRM и другими сервисами, например, с «Битрикс24» и аналогичными инструментами. Это позволяет страховой компании с помощью одного решения повышать эффективность документооборота и обслуживания клиентов.

Подробнее о функциональности, заложенной в решении:

Решение Что реализовано «1С:Страховая компания КОРП Беларусь» Отражает требования следующих регулирующих организаций — БСС, БАС, АИС ГСР. В конфигурации реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний «1С:Страховая компания КОРП Киргизия» Отражает требования Национальной Ассоциации Страховщиков Кыргызстана, Госфиннадзора Кыргызской Республики и Агентства по развитию небанковского сектора. В конфигурации реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний «1С:Страховая компания КОРП Узбекистан» Отражает требования Министерства финансов Республики Узбекистан. В конфигурации «BRG:Страховая компания 8.3 КОРП для Узбекистана» реализовано порядка двадцати подсистем, охватывающих наиболее распространенные виды деятельности страховых компаний в том числе по всем 17 классам отрасли общего страхования

Аналогов с таким уровнем адаптации и интеграции на рынке этих стран нет — зачастую страховой учет по-прежнему остается разрозненным и частично ведется в Excel.

Комплексного решение, которое отвечает национальным стандартам и позволяет автоматизировать все бизнес-процессы страховой компании «под ключ», становится конкурентным преимуществом для страховых компаний Белоруссии, Узбекистана и Киргизии, стремящихся к росту эффективности и сокращению операционных рисков.