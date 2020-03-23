За физлиц НДФЛ заплатят налоговые агенты

Заканчиваю размещать материалы по поправкам в НК РФ, внесенным Федеральным законом № 325-ФЗ. Во всяком случае, по поправкам для части первой НК РФ.

И хотя данные поправки касаются уже части II, думаю, что эти изменения создают проблемы именно для части первой.

Интересное положение было внесено в п.9 ст. 226 НК РФ, которая была дополнена несколькими фразами, существенно изменившими целый комплекс правоотношений по налоговому контролю за налоговыми агентами, а также по взыскания неудержанных с физлиц налогов.

Так, п.9 ст.226 после слов «не допускается», был дополнен словами:

«за исключением случае доначисления (взыскания) налога по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим Кодексом при неправомерном неудержании (неполном удержании) налога налоговым агентом».

Иными словами, если НДФЛ доначисляется налоговым органом по результатам налоговой проверки (что выездной, что камеральной), этот налог (в терминологии налоговых органов «недобор») не перекладывается на физическое лицо, а взыскивается за счет средств налогового агента.

Ранее, положения п.9 ст.226 НК РФ без каких либо исключений запрещал уплачивать НДФЛ за счет средств налогового агента, НДФЛ всё равно взыскивался с физического лица.

Однако с 1 января 2020 года положение изменилось, т.к. в п.9 появилось исключение из общего правила, согласно которому налог доначислен в результате проверки. Эти суммы не считаются доходом физических лиц, т.к. п.5 ст.208 НК РФ дополнен абзацем следующего содержания:

«В целях настоящей главы доходами также не признаются доходы в виде сумм налога на доходы физических лиц, уплаченных налоговым агентом за налогоплательщика при доначислении (взыскании) таких сумм по итогам налоговой проверки в соответствии с настоящим Кодексом в случае неправомерного неудержания (неполного удержания) указанных сумм налоговым агентом.»

Кроме того, как было разъяснено в письме ФНС России от 10.01.2020 № БС-4-11/85@, если налоговый агент неправомерно не удержал НДФЛ, то суммы, которые проверяющие ему доначислили, не нужно отражать в отчетности 2-НДФЛ и 6-НДФЛ. В этом случае работодатель перечисляет налог в бюджет за счет собственных средств. В дальнейшем он не удерживает НДФЛ с выплат сотруднику.

Комментарий от А.В. Брызгалина:

В этой связи интересно отметить, что фактически законодатель ввел новую санкцию для налоговых агентов, переложил на них налоговые обязательства налогоплательщиков физических лиц.

Представляется, что подобная мера может быть и справедливая, однако способ, которым это «проделал» законодатель более чем сомнителен, т.к. в первой части НК РФ нет положений, допускающих подобное «переложение».

Кроме того, подобный подход прямо противоречит некоторым основным началам законодательства о налогах и сборах (экономическое обоснование налога), ни общим принципам юридической ответственности за налоговые правонарушения.

Да и Конституции это противоречит, т.к. получается, что «не каждый» обязан платить установленные налоги и сборы. За кого-то налоги уплатит другой.

Не удивлюсь, что в какой-то момент подобный фокус, допущенный законодателем может стать предметом рассмотрения или Верховного Суда РФ или Конституционного Суда РФ.