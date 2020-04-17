Верховный суд признал незаконными повышенные тарифы банков по 115-ФЗ

А вот это действительно очень хорошая новость. Несправедливость и надуманность этих повышенных тарифов осознавали, наверное, все, и вот Верховный Суд РФ это окончательно подтвердил.

Всем известна ситуация, когда некоторые банковские учреждения под предлогом соблюдения требований Федерального закона № 115-ФЗ от 07.08.2001 «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», посредством нехитрых формальных манипуляций или замораживали счета предпринимателей и физлиц, или иным способом препятствовали им в распоряжении ими их денежными средствами. Но позднее путем применения «повышенного тарифа» за совершение операции проблема так или иначе разрешалась.

Правовая природа подобного «побора» была достаточно смутной: то ли это такой своеобразный «налог» в пользу банка, то ли это такая «санкция», то ли это что-то подобное «отступному».

Данная ситуация вызывала справедливые нарекания представителей бизнеса, которые усматривали в подобном подходе банков злоупотребления своим положением с целью получения повышенной платы за осуществление своей деятельности, прикрываясь при этом положениями Федерального закона № 115-ФЗ. Судебная практика по этому поводу была самой разнообразной.

И вот Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ в один день, 25 февраля, рассмотрела два дела по этому вопросу и вынесла решение в пользу клиентов банков.

Как было указано в Определении СКГД ВС РФ от 25.02.2020 года № 16-КГ19-45 (2-13135/2017), законодательство предоставляет банку право с соблюдением требований правил внутреннего контроля относить сделки клиентов к сомнительным и применять в связи с этим определенные меры в виде приостановления соответствующей операции или отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции (за исключением операций по зачислению денежных средств). Право на взимание банком повышенного размера комиссии за зачисление поступивших в безналичном порядке денежных средств на счет физического лица от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на сумму свыше 600 000 руб. вследствие признания им такого зачисления сомнительной сделкой Федеральный закон № 115-ФЗ не предусматривает. Подобные комиссии являются незаконными, а соответствующие списанные со счета клиента суммы таких комиссий должны быть клиенту возвращены. При этом не имеет значение, что подобная комиссия была утверждена в банке до заключения договора банковского счета с данным клиентом.

Та же позиция отражена в вынесенном в тот же день Определении СКГД ВС РФ от 25.02.2020 № 16-КГ19-46 (2-13134/2017).