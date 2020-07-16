Дело по налоговой реконструкции: новая серия истории

Несколько дней назад я писал о том, что 2 июля Арбитражный суд Западно-Сибирского округа по делу ООО «Кузбассконсервмолоко» (дело № А27-17275/2019) отменил определение 7 ААС и оставил в силе решение АС Кемеровской области, которое признало за налогоплательщиком право на налоговую реконструкцию.
Что такое «налоговая реконструкция», я подробно писал ранее.
9 июля суд подготовил мотивировочную часть своего Постановления, в котором указано следующее:
- Суд I инстанции обоснованно отклонил доводы ИФНС (со ссылкой на письма Федеральной налоговой службы от 16.08.2017 № СА-4-7/16152@ и от 31.10.2017 № ЕД-4-9/22123@), согласно которым введение в действие ст. 54.1 НК РФ является основанием для кардинального изменения судебной практики;
- Является ошибочным довод ИФНС о том, что при установлении налоговой наличия в заключенных налогоплательщиком сделках (операциях) хотя бы одного из двух обстоятельств, определенных в п. 2 ст. 54.1 НК РФ, ему должно быть отказано в праве на учет понесенных расходов, а также заявления по ним к вычету (зачету) сумм НДС в полном объеме;
- Из толкования ст. 54.1 НК РФ следует, что при формальном документообороте с заявленным контрагентом, но при фактическом исполнении обязательства третьим лицом при несоблюдении условий п. 2 указанной статьи, установлен запрет на получение необоснованной налоговой выгоды налогоплательщиком именно по недостоверным (формальным) документам. Это не освобождает налоговую от обязанности проверить, происходили ли в действительности какие-либо хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота. И выявить их реальный экономический смысл и определить действительный размер соответствующих налоговых обязательств;
- Суд сослался на пояснительную записку к законопроекту № 529775-6, в котором было указано, что цель проекта — защита налогоплательщиков, надлежащим образом исполняющих обязанности, предусмотренные законодательством. Обосновывается преемственность законопроекта правоприменительной практике на основе рассмотрения налоговых споров, связанных с признанием (непризнанием) обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды (в том числе Постановлению № 53;
- Суд, со ссылками на принцип обоснованности налогов, сделал вывод о том, что ИФНС и суд апелляционной инстанции применили п.2 статьи 54.1 НК РФ в отрыве от основополагающих положений действующего законодательства (ст.57 Конституции РФ, ст.3 НК РФ).
Ключевой вывод суда:
Выявление искажений в сведениях о фактах хозяйственной деятельности предполагает доначисление суммы налога, подлежащей уплате в бюджет, таким образом, как если бы налогоплательщик не злоупотреблял правом. В рассматриваемом случае — как если бы договоры были напрямую заключены с сельхозпроизводителями.