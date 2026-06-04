Как шаблонное убеждение об экономии в кризис может привести к неэффективности управленцев и угасанию бизнеса в целом
Для многих предпринимателей кажется странным заниматься обучением в кризис, когда все силы и ресурсы хочется бросить на сохранение устойчивости бизнеса. Особенно тем, кто прошел уже не один экономический кризис и считают, что в советах не нуждаются, поэтому часто можно услышать в ответ на предложение пройти обучение: «Лучше помогите материально».
Однако времена меняются и сегодняшний кризис не похож на все предыдущие. Он имеет свою специфику, при которой привычные подходы к управлению не срабатывают так, как хотелось бы. Одной из ключевых ошибок становится решение об экономии на всем и в первую очередь — расходах на маркетинг и рекламу, найм квалифицированных специалистов и обучение — как личное, так и управленцев компании.
Почему решение об экономии на обучении становится ошибочным?
Незнание — это самый дорогой налог, который платит бизнес, и это также подтверждает собственный опыт коллег и предпринимателей нашего Центра для развития компетенций аутсорсеров “Бета”.
Например, Мария Иржембицкая - управляющий партнер Центра, которая более 20 лет является владельцем и генеральным директором аутсорсинговой компании «Бухгалтерия первых», делится своим опытом прохождения кризисов:
За 20 лет работы моя компания прошла через десятки штормов: от кризисов роста, когда рушилось управление, до потери ключевых клиентов. Однако каждый раз мы выходили, хоть и с определенными потерями, но с сохранением бизнеса и даже с еще большей устойчивостью.
Секрет прост: в такие периоды необходимо переосмыслить процессы, увидеть новые возможности и точки роста там, где привычно видишь угрозу и нехватку потенциала, а также важно с другой стороны посмотреть на клиентов и свою команду. Именно поэтому мы с партнерами и членами команды всегда в тяжелые времена шли учиться.
Такой подход дает шанс не просто пережить кризис, а выйти из него обновлёнными и с ростом основных показателей — за счет разбора кейсов прошлых кризисов, изменения подходов к решению ключевых задач, пересборке ключевых бизнес-процессов и внедрению новых управленческих решений.
Обучение становится вкладом в обновление операционной системы управления, что всегда остро необходимо в кризисных условиях, в то время как отсутствие новых знаний и навыков порождает зашоренность, а это рано или поздно приводит к потере позиций на рынке.
Деньги могут обесцениться, но навыки и опыт остаются навсегда!
Сейчас многие предприниматели и управленцы чувствуют потерю контроля и неуверенность, что повышает риск совершения необдуманных действий — когда происходит хаотичный поиск и внедрение возможных инструментов для выравнивания ситуации. Однако это заведомо проигрышная позиция, потому что привычные схемы не всегда могут эффективно работать в новой реальности.
Если обобщать, то предприниматели в условиях жестких изменений выбирают одну из 3-х стратегий:
Выживание: пытаются чем-нибудь «заткнуть дыры» в надежде, что шторм закончится сам собой, но это путь к истощению ресурсов.
Стабилизация: это антикризисное управление, когда делается акцент на эффективности действий, отсекаются неоправданные расходы и разрабатываются планы действий для увеличения маржинальности.
Масштабирование: когда кризис используется для пересборки процессов и обновления системы, чтобы выйти на новые рынки, новый уровень объемов производства и в лидеры рынка.
За счет чего новые знания и навыки становятся активом, а средства, израсходованные на обучение, обеспечивают новый виток развития:
1. Происходит смена стратегии и планов действий — от выживания к адаптации и устойчивости.
В стабильное время предприниматель работает по привычным паттернам, которые в кризис перестают приносить прибыль и именно в ходе обучения обучение проблема перестает казаться катастрофой и мысль «всё пропало» заменяется на мысль «как я могу использовать это в свою пользу», потому что:
происходит разрыв шаблона: обучение заставляет выйти из операционки и режима хаотичного поиска решений, посмотреть на бизнес со стороны. Вместо вопроса «Как мне сегодня закрыть дыру в бюджете?», предприниматель начинает спрашивать «Как изменилось поведение моего клиента в новых условиях и как нам результативно реагировать?».
начинается поиск новых драйверов роста: в кризис не все выживают, поэтому высвобождаются ниши, проще становится заходить на новые рынки и даже заняться производством новых товаров и предложением дополнительных услуг. Обучение помогает видеть не падающий рынок, а перераспределение спроса.
приходит понимание новых подходов и моделей: кризис может вскрыть и раскрутить новые технологии, логистические цепочки, площадки для продажи, ресурсы.
2. Происходит экономия ресурсов
за счет предотвращения ошибок — без определенных знаний и навыков решения принимаются на основе интуиции или страха.
Например: Вы вкладываете остатки бюджета в рекламу старого канала, который перестал работать. Обучение научило бы вас анализировать Unit-экономику и вовремя перераспределить бюджет. Обучение стоит 50 000 руб., ошибка — 500 000 руб.
за счет оперативного внедрения проверенных механик — предприниматель, прошедший обучение, не изобретает велосипед, а берет проверенные инструменты и методы, которые уже сработали у других в подобных ситуациях. В кризис скорость реагирования имеет большое значение.
за счет оптимизации — обучение эффективному управлению позволяет делать больше меньшими усилиями и затратами.
Например, вместо того чтобы нанимать еще двух сотрудников в условиях дефицита бюджета, предприниматель учится внедрять CRM, корректирует работу с действующей клиентской базой и отсекает неэффективные каналы продаж.
3. Происходит новый виток развития
В ходе обучения предприниматели и управленцы меняются сами и меняют бизнес, а именно:
собирают новую бизнес-модель, а не просто пытаются залатать дыры в старой. Например, из модели «продажа услуги» переходят в модель «подписка/сервис/пакеты услуг»
усиливают команду за счет внедрения новых ценностей, системы мотивации, корпоративной культуры и новой схемы взаимодействия, чтобы компания работала как единый организм, который становится драйвером роста
обретают психологическую устойчивость, потому что четче видят ситуацию и пути решения, обретают уверенность в общем хаосе. Уверенный управленец не паникует, а действует выверенно и использует открывшиеся возможности рынка.
В заключение обращаем внимание, что обучение в кризис — это переход от позиции «сохранить то, что есть» к стратегии «создать то, что будет работать завтра». Когда рынок меняется, ценность знаний и новых навыков растет и становится активом, который не обесценивается, а помогает оперативно внедрять в работу то, что действительно сработает в конкретном бизнесе.
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