Три частые ошибки бухгалтеров при увольнении сотрудников: инструкция от экспертов БухСофт

При увольнении сотрудников бухгалтеру и кадровику нужно подготовить обязательные документы, сделать расчет, внести запись в трудовой и не забыть про СЗВ-ТД.

Эксперты БухСофт рассказали, какие ошибки чаще всего допускают бухгалтеры. И как их можно избежать.

Ошибка № 1. При увольнении предоставляют не весь комплект документов или выдают справки по устаревшим формам. В бухгалтерской программе БухСофт все документы формируются автоматически. Вы можете прямо сейчас сформировать актуальные образцы справок. И распечатать их.

Ошибка № 2. Неверно заполняют при увольнении трудовую книжку сотрудника. В БухСофт верная запись для трудовой формируется автоматически — останется только перенести ее в бумажную трудовую. Убедитесь сами.

Ошибка № 3. Забывают или некорректно заполняют СЗВ-ТД. В БухСофт вы сможете сразу сформировать отчет и проверить на ошибки до отправки.