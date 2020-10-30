Дневник Берты Сергеевны или Жизнь бухгалтера на удаленке

Берта Сергеевна, как вы помните из прошлой серии нашего бухгалтерского сериала, оказалась дома на изоляции, в ожидании результатов теста на ковид. Все обошлось (как и у Андрея). Но, когда наша героиня уже готова была выйти на работу, Москву накрыло волной удаленки. Берта уже освоила работу на дому, поэтому начальник там ее и оставил. Скучая по офису, Берта Сергеевна решила вести дневник, чтобы делиться с коллегами (и с нами тоже) своими заметками.

9 октября 12.00. Утром пришла смс об отрицательном тесте на корону, кричала «Ура!», пока не позвонила Броненосцу. Оказалось, что я «счастливая» — попала в 30% работников переведенных шефом на удаленку... ппц... Мне надоело дома, хочется сменить обстановку и вернуться в офис, но видно не судьба. Пойду хоть в магазин пройдусь.

9 октября 13.20 Короче. В магазин без перчаток не пустили, пришлось еще идти до аптеки. Там фармацевт сделал страшные глаза, попугал всеми ужасами ковида, предложил купить что-то антигриппозное. Обиделся, когда я купила только упаковку перчаток.

11 октября 20.00 Осознала, что завтра надо подать отчет по сотрудникам, переведенным на удаленку, со всеми данными (вот, что значит расслабилась, работая дома). Кто ж мне даст их в восемь вечера в воскресенье! Но я рискну — напишу в рабочий чат.

12 октября 10.00 Как и следовало ожидать в чате никто не отписался, кроме Броненосца, но он кажется устроил профилактику против вирусов народными русскими средствами, поэтому сообщение его выглядело как «сыважи стл нало я пртщю» (ред. — мы расшифровали, а вы?:)). Но возможно он просто так выразил отношение к этому новому отчету. Мос.ру лег и лежит, притворяется дохлым сусликом, так что даже то, что я смогла заполнить, отправить не могу. А штраф под 300 тыр...Что-то мне нехорошо. Хочется сделать со всеми вот так, как в рекламе БухСофта.

13 октября 09.00 Кажется сосед сверху решил, что самое время сделать ремонт. Не успела порадоваться переносу отчета на 19-е (вчера он у меня так и не прошел), как над головой ласково запел перфоратор, или дрель, а может он гроулингом занялся...так сразу и не поймешь.

14 октября 10.00 Андрей в метро не попал! Не пустили без перчаток (а я ведь ему подсовывала их в карман, но «зачем мне они, что я дурак их надевать»). Надулся и вызвал такси. Сосед все-таки не металлист, а и правда ремонтирует что-то. Надела наушники, может поможет, мне еще в БухСофт Онлайн формировать 6-НДФЛ, хотя чего там — пару нажатий кнопок и все готово.

15 октября 13.00 Позвонил Васюк, говорит отправил по ЭДО последние накладные. Броненосец требует их прислать ему на e-mail, а у меня их нет. После нескольких звонков в техподдержку и жесткого прессинга Васюка оказалось, что он просто забыл нажать кнопку «отправить». Дурак! Девушки из поддержки БухСофт, простите, я не специально, честно.

16 октября 09.00 И будет сниться нам не рокот космодро-о-о-ома, а этот грохот дрели по утрааам...Андрею что — он уходит с утра и до вечера на работе, а я слушаю эту какофонию. На стрессе хомячу сладости. На весы смотреть страшно.. Кажется поговорка «у главбуха может не сходиться только юбка» это уже про меня...

19 октября 10.00 Ура! Я сдалась. В смысле отчет по удаленщикам отправила. Оказалось, что не у всех заключено соглашение об обработке персональных данных (ну, Татьяна!), сформировала его в БухСофт, разослала сотрудникам для ознакомления, пока присылают фотки подписанного соглашения через WhatsApp. Ну хоть так.

23 октября 17.00 Плодотворная неделя. Отчеты по сотрудникам сданы, сверки с контрагентами через ЭДО отправила (кто не перешел — сам виноват, пусть ждут лучших времен, лично я сейчас на почту ни ногой!). В выходные ко мне племянник приезжает. Сестра сейчас с мужем за городом, дите на удаленке учится. Но пришлось ехать в город за покупками, попросили присмотреть за Егоркой.

26 октября 10.00 Во-первых, я в шоке от обучения на дому. Zoom, разные обучающие платформы, задания напоминают тестирование при приеме на работу главбухом — от расчетов даже у меня глаза к переносице съехались, а это 7-й класс. Во-вторых, увлеклась онлайн-обучением и чуть не забыла, что надо переводить авансовый платеж по УСН. Хорошо в БухСофте подсказки и напоминалки показывают в календаре бухгалтера, что и когда платить. Иначе я бы точно проворонила сроки.

27 октября 12.00 Звонила Татьяне, жаловалась на тяжкую жизнь на удаленке, хотя она тоже сейчас из дома работает. В ответ она прислала мне фото с подписью «Пока принимала душ, дочь навела порядок на рабочем месте»:

Коллеги, а вы там как — на удаленке или в офисе? Скучаете по рабочему столу и коллегам или уютно устроились дома?

С надеждой на лучшее, ваша Берта!