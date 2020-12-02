Бухгалтер и искусственный интеллект - это не как обезьяна и граната. Это огонь, и Берта Сергеевна докажет

Работа на удаленке не всем бухгалтерам дается легко. Сейчас одно развлечение — телевизор и смартфон. Компьютер не в счет, за ним в основном проходит работа. Чтобы не окосеть за монитором, проведя за ним весь рабочий день, Берта Сергеевна ищет способы ускорить решение рабочих задач. Недавно ей на глаза попался новый сервис — умный поиск. Она не только его самостоятельно освоила, но и решила поделится с читателями блога...

Каждый раз, когда вам нужно найти в базе программы нужный документ поиск выглядит примерно так:

выбрать раздел меню;

в разделе найти подраздел;

в подразделе открыть список;

в списке найти нужный документ;

если есть варианты, выбрать еще раз (например, при выписке документов покупателю предлагается — акт или накладная и т.п.)

Иногда документы хитро прячутся. Я уже молчу про номенклатуру, чтобы найти товар и посмотреть его остатки, надо порой стать Шерлоком. Я Холмса нежно люблю (нашего советского, хотя Камбербетч тоже душка), но хотелось как-то ускорить процесс, а то экран у меня с каждым рабочим часом все больше заполнялся вкладками, которые я боялась закрывать.

Тут на глаза попалась новость на главной странице БухСофт Онлайн «У БухСофта появился умный поиск». Меня хлебом не корми, дай покликать новинки. А словосочетание «умный поиск» вызвало ассоциацию с искусственным интеллектом. Как тут устоять?

Что я выяснила: умный поиск способен не только найти все, что угодно, от накладной до сотрудника, но и упрощает работу с выставлением документов и подготовкой отчетов. И сам умный поиск никуда не прячется: достаточно на главной странице сервиса найти лупу рядом с солнышком.

Не поняли о чем говорит Берта? Посмотрите видео, там все наглядно.

Что мне больше всего понравилось:

Экономит время — теперь мне не нужно переходить в 100500 разделов или искать, куда спрятался тот или иной документ, достаточно воспользоваться строкой поиска. Вот, я скрин сделала, смотрите:

Обучается — каждую неделю БухСофт обновляет поисковые запросы и сервис становится удобнее, причем можно поучаствовать в обучении — если что-то не нашли, напишите в техподдержку и они научат нужной функции сервис. Я тоже поучаствовала, чувствую себя бета-тестером.

Подсказывает — самые популярные разделы выведены под строкой поиска и поделены на три категории — Добавить, Оформить и Скачать. Можно даже ничего не искать — все самое нужное уже под рукой. Еще один скринчик для демонстрации:

Понимает — я посмотрела демо-ролик и тоже решила поэкспериментировать. Если набрать ГПХ, ГПД или «трудовой» поиск понимает, что вы хотите заключить договор и выводит список сотрудников, занесенных в справочник и предлагает создать документ. Больше никакого метода тыка и записок «нажать туда, потом сюда...». У меня хронический склероз на расположение некоторых функций, так что умный поиск для меня просто подарок.

Кстати, проблема с поиском номенклатуры тоже решает на раз, два, три. В прямом смысле. Наберите всего три первые буквы наименования номенклатуры и справа от строки в списке увидите все подходящие позиции с указанием остатка на складе. Вот, например:

Если вы еще не воспользовались функцией — очень рекомендую. У меня стало меньше времени уходить на открытие и создание документов и больше остается на любимые сериалы. Между прочим, я пока писала, захотела «Шерлока» пересмотреть, пойду пожалуй, поставлю с первого сезона. Надеюсь вам на удаленке тоже не скучно)