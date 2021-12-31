6-НДФЛ и РСВ, налог на доходы физлиц и страховые взносы: полезные разъяснения для бухгалтера

Нерабочая (для кого-то) неделя стала разгрузкой для бухгалтеров. Те, кто впопыхах сдает отчеты в последние дни, получили отсрочку — сдать РСВ и 6-НДФЛ можно до 8 ноября включительно. Но несмотря на то, что за 2021 год бухгалтерии успели отчитаться за работников дважды, ФНС засыпают вопросами о разъяснениях. Да и у экспертов БухСофт горячая пора — по несколько тысяч в день обращений на линию поддержки. У сотрудника доход перевалил за 5 млн рублей, но в сумме по двум работодателям, как рассчитывать НДФЛ? Правда ли, что скоро будет новый РСВ? Этими и другими вопросами нас просто завалило. Решили выбрать для вас самые интересные последние разъяснения налоговой.

Кто в обещпите сможет применять пониженные взносы в следующем году

Письмо ФНС от 27 августа 2021 г. № БС-4-11/12152@. С 1 января 2022 года некоторые организации общественного питания смогут применять пониженные страховые взносы (п. 13.1 статьи 427 НК) с сумм выплат на каждое физлицо по итогам каждого месяца свыше МРОТ. Для этого нужно:

чтобы основным видом деятельности являлся именно общепит;

среднесписочная численность сотрудников была более 250 человек.

Данные берутся из реестра МСП.

Но при этом организации еще должны соответствовать и другим условиям (указанным в п.п. 38 п. 3 статьи 149 НК). Этот пункт указывает на условия освобождения от уплаты НДС и одновременное освобождение от уплаты взносов. Чтобы применять специальные тарифы, надо чтобы за календарный год, предшествующий году, в котором они освобождение от НДС применяются, соблюдались условия:

сумма доходов не более 2 млрд рублей (по всем видам деятельности);

доля доходов от услуг общепита составила не менее 70%;

среднемесячный размер выплат физлицам (по данным РСВ) был не ниже размера среднемесячной зарплаты в регионе.

При этом условия о среднемесячной зарплате в отношении НДС (а значит и в отношении взносов) действуют с 1 января 2024 года.

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Поэтому в 2022 и 2023 годах можно применять пониженные тарифы взносов при соблюдении всех условий, кроме размера средней зарплаты. Его нужно учитывать только с 2024 года.

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Появятся новые формы 6-НДФЛ и РСВ

Да, действительно ФНС приняла изменения в форму 6-НДФЛ, которые касаются НДФЛ с дивидендов, полученных от долевого участия в организации и налога на прибыль, которые организация сама заплатила при получении дивидендов:

Кроме того, нужно будет отдельно указывать количество работающих ВКС (высококвалифицированных специалистов), суммы их доходов и НДФЛ.

Новая форма будет действовать с 1 января 2022 года.

Посмотреть текст поправок.

И РСВ новый тоже появится, но сдать его нужно будет впервые только за 1 квартал 2022 года.

Изменения коснутся титульного листа — с него исчезнет код ОКВЭД.

Небольшие изменения коснутся раздела 1, а основная их часть придется на приложения.

Смотреть текст изменений.

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Письмо ФНС № ЗГ-2-2/1090@ от 23.07.2021. НДФЛ, УСН и авансовый отчет

Если расходы, понесенные работником, не были учтены при расчете налога по УСН, это не значит, что по ним не нужен авансовый отчет. А в случае отсутствия авансового отчета отсутствует доказательство того, что данные расходы понес этот сотрудник. Выданные под отчет средства нужно или вернуть, или включить в доходы работника и удержать НДФЛ.

Единый налог на УСН и НДФЛ это два разных налога, независимых. И факт непринятия расходов для целей налогообложения не означает автоматически отмену необходимости уплаты НДФЛ в данном случае. Также организация обязана сохранять подтверждающие документы по выданным подотчет средствам и авансовым отчетам, даже если она находится на упрощенке или применяет упрощенные методы ведения бухгалтерского учета. ФНС вправе запросить такие документы, в т.ч. вне рамок проверок.

Примечание от БухСофт: Если подотчет, выданный сотруднику признан его доходом, вследствие непредоставления авансового отчета и документов, подтверждающих расходы для нужд организации, то такой доход нужно отразить не только в расчете 6-НДФЛ, но и в РСВ. Т.к. он будет облагаться страховыми взносами. Получить консультацию экспертной поддержки БухСофт

Доход свыше 5 млн рублей: надо ли учитывать выплаты другого работодателя?

В Письме от 11.06.2021 № 03-04-05/46440 Минфин пояснил, что работодатель не должен контролировать иные источники выплат своих сотрудников. Каждый налоговый агент определяет доход и соответствующую ставку, исходя только из доходов, полученных конкретно у него.

По итогам года ФНС определит общую сумму доходов налогоплательщика и при необходимости направит ему уведомление о доплате налога.

Облагается ли НДФЛ выплаты при командировках-однодневках?

Сомнения разрушил Минфин в Письме от 9 сентября 2021 г. № 03-04-05/73114. Если работник может возвращаться к месту постоянного жительства (что и происходит собственно при командировках, длящихся до 1 дня), суточные работнику не положены — п.11 Положения об особенностях направления работников в служебные командировки (утв. ПП от 13.10.2008 № 749). Если подобные выплаты делаются, то их надо облагать налогом. Ведь раз отнести к суточным их нельзя, то и лимит в 700 рублей (для командировок по России) тут не применяется.

Но вот расходы по проезду, проживанию и т.д. нужно работнику возместить и они уже НДФЛ облагаться не будут, т.к. понесены в интересах работодателя, а не самого сотрудника.

Выплатили премию — когда считать доход полученным для целей НДФЛ?

Минфин в Письме от 06.09.2021 № 03-04-06/71977 указал на то, что:

в соответствии с п.п. 1 п. 1 статьи 223 НК датой фактического получения дохода для целей расчета НДФЛ является день выплаты;

одновременно в п. 2 статьи 223 НК для оплаты труда предусмотрено особое условие — датой получения дохода считается последний день месяца, за который начисляется зарплата.

Как быть?

Премия — это составная часть оплаты труда. Но т.к. она может выплачиваться за разные периоды времени, нужно ориентироваться именно на них:

Если премия ежемесячная — включаем ее в доход соответствующего месяца. Дата получения дохода, как у обычной зарплаты — последний день месяца. Если премия квартальная или годовая — доход признается на дату выплаты такой премии.

Если ИП умер, как сдать за него отчетность по сотрудникам?

Если в организации умер руководитель, то на его место могут назначить нового, а что делать в такой ситуации с ИП? Ведь 6-НДФЛ и РСВ важные отчеты и влияют на обложение налогом и взносами доходов сотрудников, а также необходимы для корректного расчета их будущей пенсии.

Письмо ФНС России от 11.10.2021 № БС-3-11/6755@ дает не слишком оптимистичный ответ — с момента смерти ИП его государственная регистрация в этом статусе прекращается, а согласно п.п. 5 п. 1 статьи 188 ГК РФ со смертью гражданина прекращаются и выданные им доверенности.

В связи с этим уполномоченный представитель не может сдать отчеты ИП после его смерти.

С учетом внесенных в НК изменений отчетность, представленная после 01.07.2021 может быть признана не представленной, если на момент ее подачи в едином государственном реестре ЗАГСа содержатся сведения о смерти гражданина-ИП, а отчет подписан его ЭЦП.

К сожалению закон не дает на этот случай рекомендаций — как быть с отчетностью. Можно попытаться сдать отчеты через нотариуса, заключив с ним договор доверительного управления на то время, пока наследники еще не получили полное право пользоваться наследством. Ведь положенные налоги и взносы, которые ИП не успел оплатить сам, нужно будет заплатить его наследникам. Но в то же время налоговая не может узнать о сумме, к примеру, взносов за сотрудников, если ИП не успел подать отчетность.

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