Дробление бизнеса в 2026 году: ответы на популярные вопросы

Самое главное:
Дробление — это искусственное разделение единого бизнеса между несколькими ИП или компаниями.
В 2026 году ФНС выявляет риски по данным касс, банков, госреестров, АСК НДС.
Налоговая обращает внимание на общих владельцев, адреса, сотрудников, контрагентов и отсутствие деловой цели.
Не игнорируйте уведомление или требование о пояснениях.
Отказ от дробления — это реальные изменения в работе и пересчет налогов, а не просто заявление.
Почему в 2026 году дробление сложнее скрыть?
В 2026 году ФНС усилила превентивный контроль. Инспекторы не ждут окончания года или сдачи отчетности за несколько периодов. Если в данных появляются признаки искусственного разделения бизнеса, налогоплательщик может получить уведомление о рисках уже на раннем этапе.
Это связано с изменениями в налоговой нагрузке. С 2026 года снизился порог доходов для освобождения от НДС на УСН, поэтому часть бизнеса начала перестраивать структуру. Например, регистрировать новые ИП, переводить на них выручку или отдельные процессы. Глава ФНС Даниил Егоров сообщал, что только за декабрь 2025 года граждане зарегистрировали около 140 тыс. новых ИП, и почти 20 тыс. из них уже попали в зону риска по критериям дробления.
Налоговая анализирует данные из разных источников:
АСК НДС;
онлайн-касс и операторов фискальных данных;
банков;
ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
государственных реестров, в том числе сведений о родственных связях.
Риски могут появиться, если несколько ИП или компаний работают по одному адресу, используют одни и те же контакты, IP-адреса, персонал, контрагентов или связаны между собой через родственников и подконтрольных лиц.
Если система видит такие совпадения, инспекция может направить уведомление о рисках дробления или подмены трудовых отношений. Это еще не означает, что нарушение доказано, но бизнесу нужно будет объяснить экономический смысл своей структуры и подтвердить самостоятельность участников.
В 2026 году бизнесу важно не просто сохранить удобную систему работы, а подтвердить ее экономический смысл перед налоговой. Эксперты компании «Бухгалтерский пит-стоп» оценят риски дробления, проверят структуру бизнеса и помогут подобрать решение с учетом системы налогообложения, масштаба и отрасли.
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Какие признаки выдают дробление в 2026 году?
Исчерпывающего перечня признаков дробления нет. На это указывала ФНС в письмах от 22.08.2024 № ЗГ-2-2/12008@ и от 09.08.2024 № СД-4-7/9113. Поэтому нельзя проверить бизнес по одному универсальному чек-листу и считать вопрос закрытым.
Но есть признаки, которые обычно привлекают внимание налоговой:
Формальное разделение бизнеса. Процесс остается единым, но его распределяют между несколькими ИП или компаниями. В такой ситуации у проверяющих может возникнуть вопрос, самостоятельны ли участники схемы на самом деле.
Контроль у одних и тех же лиц. Например, когда решения по всем участникам принимает один бенефициар или одна группа лиц.
Отсутствие очевидной деловой цели. Если разделение нужно только для сохранения спецрежима, освобождения от НДС или применения льгот, налоговая может увидеть в этом налоговую выгоду без экономического смысла.
Общие ресурсы. Риски повышают общие офисы, сайты, телефоны, сотрудники, контрагенты и другие признаки единой инфраструктуры.
Одинаковый вид деятельности. Участники работают в одной нише и фактически продолжают общий бизнес.
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Что делать, если пришло уведомление?
Если компания получила требование о пояснениях или вызов на комиссию, значит, налоговая уже увидела риски в структуре бизнеса. При этом инспекция может направить уведомление еще до окончания текущего налогового периода.
Игнорировать такие требования не стоит. Они могут стать первым шагом перед более серьезными контрольными мероприятиями, в том числе выездной налоговой проверкой. На этом этапе важно подготовить пояснения и документы, которые подтверждают:
экономический смысл разделения бизнеса;
самостоятельность каждого участника;
корректность расчета налогов и страховых взносов.
Также нужно быть готовым к вопросам о трудовых отношениях. В 2026 году претензии по дроблению часто рассматривают вместе с риском подмены трудовых договоров договорами с самозанятыми. Поэтому налоговая может отдельно запросить пояснения, почему у бизнеса нет штатных сотрудников, а работы выполняют исполнители по договорам ГПХ.
Если пояснения не убедят инспекцию, налоговая может пересчитать налоги так, как если бы бизнес работал как единая структура. Например, если применение УСН признают незаконным, компании доначислят НДС и налог на прибыль, а также пени и штрафы.
Как отказаться от дробления в 2026 году?
Закон не требует отдельно уведомлять налоговую об отказе от дробления. Главное — не ограничиться заявлением, а реально отказаться от схемы и пересчитать налоги с учетом общего дохода и показателей бизнеса. Такой порядок следует из ч. 1 ст. 6 закона от 12.07.2024 № 176-ФЗ.
Если после объединения показателей компания теряет право на спецрежим или освобождение от НДС, нужно перейти на общую систему налогообложения, исчислить НДС и налог на прибыль.
В 2026 году добровольный отказ от дробления считается подтвержденным, если налоговая не назначила выездную проверку за налоговые периоды 2025 и 2026 годов. Это предусмотрено ч. 6 ст. 6 закона № 176-ФЗ. Если инспекция не увидит рисков дробления за 2026 год, выездной проверки может не быть.
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Можно ли просто ликвидировать бизнес?
Прекращение деятельности, ликвидация или банкротство могут освободить от доначислений, пеней и штрафов за налоговые периоды 2022–2024 годов. Это предусмотрено ч. 12 ст. 6 закона № 176-ФЗ.
Но закрыть старую структуру и продолжить тот же бизнес через новых подконтрольных лиц не получится. Если деятельность фактически продолжается с признаками дробления, налоговая обязанность может перейти на новую структуру или взаимозависимых лиц. Это следует из ч. 12 и 13 ст. 6 закона № 176-ФЗ.
Если в структуре бизнеса есть несколько ИП, компаний на спецрежимах или самозанятых исполнителей, лучше заранее оценить налоговые риски. Специалисты компании «Бухгалтерский пит-стоп» проверят, нет ли признаков дробления, помогут подготовить документы и покажут, какие участки требуют внимания с учетом требований налогового законодательства. Вы узнаете, какие изменения нужны вашему бизнесу, чтобы снизить налоговые риски и работать в рамках законодательства.
Что в итоге
В 2026 году дробление становится одним из основных налоговых рисков для бизнеса. Формальное разделение на несколько ИП или компаний не защищает от претензий, если фактически процессы, ресурсы и управление остаются общими.
Налоговая оценивает не только документы, но и реальную работу бизнеса. Инспекторы проверяют, кто принимает решения, где ведется деятельность, какие контрагенты связаны с компанией.
Чтобы снизить риски, нужно проверить структуру бизнеса, подготовить обоснование самостоятельности участников и при необходимости перестроить процессы. Если структура бизнеса похожа на дробление, лучше не ждать проверки. Оцените риски, пересчитайте налоги и перестройте работу в соответствии с требованиями закона.
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