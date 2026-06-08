Дробление бизнеса в 2026 году: ответы на популярные вопросы

Почему в 2026 году дробление сложнее скрыть?

В 2026 году ФНС усилила превентивный контроль. Инспекторы не ждут окончания года или сдачи отчетности за несколько периодов. Если в данных появляются признаки искусственного разделения бизнеса, налогоплательщик может получить уведомление о рисках уже на раннем этапе.

Это связано с изменениями в налоговой нагрузке. С 2026 года снизился порог доходов для освобождения от НДС на УСН, поэтому часть бизнеса начала перестраивать структуру. Например, регистрировать новые ИП, переводить на них выручку или отдельные процессы. Глава ФНС Даниил Егоров сообщал, что только за декабрь 2025 года граждане зарегистрировали около 140 тыс. новых ИП, и почти 20 тыс. из них уже попали в зону риска по критериям дробления.

Налоговая анализирует данные из разных источников:

АСК НДС;

онлайн-касс и операторов фискальных данных;

банков;

ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

государственных реестров, в том числе сведений о родственных связях.

Риски могут появиться, если несколько ИП или компаний работают по одному адресу, используют одни и те же контакты, IP-адреса, персонал, контрагентов или связаны между собой через родственников и подконтрольных лиц.

Если система видит такие совпадения, инспекция может направить уведомление о рисках дробления или подмены трудовых отношений. Это еще не означает, что нарушение доказано, но бизнесу нужно будет объяснить экономический смысл своей структуры и подтвердить самостоятельность участников.