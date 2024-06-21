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Центр Финансового Управления
Блокировка счетов

«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства

Узнайте, нет ли риска, что вашу компанию/ИП лишат возможности свободно распоряжаться денежными средствами на своем счете. Причем причины, по которым сейчас могут приостановить операции на счете, довольно оригинальны. Например, если компания не сдала декларацию, которую и не должна была сдавать. Как обезопасить бизнес от «заморозки» средств и что делать, если это все-таки произошло, узнайте из нашей статьи.
«Вы не сдали декларацию, которую и не должны были сдавать» и еще четыре причины, по которым вам «заморозят» деньги на счете: как разблокировать средства
Иллюстрация: Центр Финансового Управления

Не сдали отчетность, которую и не должны были сдавать

Задержка налоговой декларации, РСВ или расчета 6-НДФЛ более чем на 20 рабочих дней после крайнего срока их сдачи, может привести к заморозке счета. Эта причина прямо прописана в НК (подп. 1 п. 3 и п. 3.2 ст. 76 НК). Причем инспекторы заблокируют всю сумму, которая есть на счете. 

Более того, сейчас компании и ИП массово жалуются в чате ФНС, что в мае и июне им начали приходить уведомления о необходимости сдачи отчетов, которые они и не должны были сдавать (см. скриншот 1 ниже).

Скриншот 1. Сообщения в чате ФНС

А представители ФНС в своих ответах указывают на то, что представлять пояснения в ответ на такое уведомление не нужно. Однако на практике компании и ИП до сих пор сталкиваются с тем, что в таких случаях они остаются без счета (скриншот 2  ниже).

Скриншот 2. Рекомендации представителей ФНС

 То, что есть риск остаться без счета, подтверждает и арбитражная практика. 

Судебная практика

Предприниматель находился на УСН, однако инспекторы заблокировали ему счет за непредставление деклараций по НДС. Как оказалось, при регистрации ИП он направил уведомление о переходе на УСН, но с опозданием в 11 месяцев. А налоговики посчитали, что он находится на ОСНО, а значит должен сдавать и декларации по НДС. 

ИП удалось отстоять свою правоту в суде.

Арбитры указали, что по факту бизнесмен выполнил все условия для применения УСН, за исключением своевременной подачи уведомления о переходе.

При этом он сдавал декларации по УСН и платил налог в бюджет, а у инспекторов претензий к нему не было. А значит блокировка счета была неправомерной (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 31.01.2023 по делу № А65-12817/2022).

Как действовать

Если вы действительно опоздали с отчетностью, как можно оперативнее направьте ее налоговикам. Тогда не позднее следующего рабочего дня инспекторы примут решение о разблокировке и на следующий день направят его в банк (подп. 1 п. 3.1п. 3.2  и п. 4 ст. 76 НК). 

Если получили уведомление о сдаче отчетности, которую вы не должны сдавать, безопаснее все-таки связаться с инспекторами и направить пояснения. В них укажите, что обязанности направлять такой отчет для вашей компании в НК не предусмотрено. 

В случае, когда вам заблокировали счет за отчетность, которую вы и не должны были направлять, незамедлительно свяжитесь с инспекторами лично или по телефону, обратитесь в чат ФНС, предоставив им ИНН компании/ИП и направьте сообщение через сервис ФНС «Разблокировка счета». Эти методы помогут вам оперативно высвободить средства. 

У вас отрицательное сальдо на ЕНС, хотя оно и неверное 

До сих пор многие компании и ИП сталкиваются с тем, что на ЕНС у них отображается неверное сальдо. К примеру, из-за задвоения обязательств по уведомлению, подачи уточненки или несвоевременного отражения платежей. Именно на эти причины чаще всего жалуются бухгалтеры в чате ФНС. 

При этом, если сальдо уходит в минус, то компания рискует тем, что ей «заморозят» средства на расчетном счете на сумму этого ошибочного отрицательного сальдо (абз 2 п. 2 ст. 76 НК).

О том, что даже в таком случае компаниям и ИП приходят требования о погашении несуществующей задолженности, жалуются бухгалтеры  в чате ФНС (см. скриншот 3 ниже).

Скриншот 3. Из-за неверного сальдо компании получают требования об оплате несуществующей задолженности

Как действовать

Если вы обнаружили, что вам заблокировали средства на счете из-за ошибочного сальдо, в личном кабинете юрлица или ИП составьте и направьте неформализованные заявление по вопросу актуализации сальдо ЕНС и отмене мер взыскания задолженности. Об этом уведомила ФНС на своем сайте. Воспользоваться этим методом вы можете, если решение о блокировке уже вынесено.

В случае, когда вы действительно задолжали в бюджет, к заявлению еще дополнительно приложите документы, подтверждающие факт исполнения обязанности по уплате задолженности: платежки, выписки о движении денежных средств по корреспондентским счетам кредитных организаций и т.д. Счет разблокируют не позднее следующего дня (п. 8 ст. 76 НК). 

Также вы можете сообщить о необходимости снятии ограничений или же о неверном сальдо и через сервис ФНС «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС». Но безопаснее регулярно отслеживать сальдо и в случае неотражения или неверного отражения сведений, незамедлительно обращаться к инспекторам для разрешения таких вопросов.

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Осуществляете деятельность не по тому адресу, который указали в ЕГРЮЛ

Налоговики контролируют, осуществляете ли вы деятельность по адресу, который указан в ЕГРЮЛ. Причем если не обнаружат вас по этому адресу, они не вправе вынести решение о приостановлении операций по счетам. Такого основания в НК нет.

Однако они могут проставить отметку о недостоверности сведений, указанных в реестре и отказать в приеме отчетности (п. 4.1 ст. 80 НК). А за задержку более чем на 20 рабочих дней уже «заморозить» счет. Или же передать информацию о расхождении сведений в банк, тогда вы также рискуете остаться без счета (ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ, письмо ФНС от 23.12.2011 № АС-4-2/22130).

Как действовать

Регулярно проверяйте актуальность сведений, которые указаны в ЕГРЮЛ и проверяйте, нет ли «черной» метки от налоговиков. В случае если вы сменили адрес, своевременно вносите изменения в учредительные документы и уведомляйте об этом инспекторов. 

Если счет уже заблокировали, вам для начала необходимо снять метку о недостоверности. Для этого предоставьте инспекторам заявление № Р13014 (приложение № 4 к приказу ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617). А затем уже с обновленной выпиской из ЕГРЮЛ обратитесь в банк. 

Учтите, что если вы не уберете метку в течение шести месяцев, компанию могут во внесудебном порядке исключить из ЕГРЮЛ (п. 5 ст. 21.1 закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ).  

Есть признаки нелегальной деятельности 

Центробанк рекомендовал кредитным организациям внимательно относиться к операциям клиентов с признаками нелегальной деятельности, а также тех компаний и ИП, которые имеют признаки финансовых «пирамид» (письмо ЦБ от 27.12.2023 № ИН-08-12/69).

Для выявления таких клиентов банки будут ориентироваться на «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» на сайте ЦБ, а также на информацию платформы «Знай своего клиента».

Если клиент находится в списке и его операцию посчитают подозрительной, банк откажет в ее проведении. А после двух отказов банк может расторгнуть договор. Также банкиры могут повысить уровень риска такого клиента на платформе «Знай своего клиента». В таком случае компания/ИП рискуют тем, что их счет «заморозят» и исключат из ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

Если вы сотрудничаете с партнером из списка, то у вас тоже могут возникнуть сложности с проведением транзакций. В таком случае банки тоже могут принять «антиотмывочные» меры. В любом случае вы не избежите внимание банкиров к вашей компании.

Как действовать

Проверяйте не попали ли вы в «черный» список  ЦБ. Его обнародовали на сайте ЦБ и регулярно обновляют.Если вас включили в список по ошибке, вы можете обратиться в Банк России с заявлением об исключении из него.

К нему приложите документы, сведения и другие материалы, которые подтвердят отсутствие признаков нелегальной деятельности, а также документы, которые подтверждают ваши права на использование доменного имени сайта, размещение на нем и управление им. Также понадобятся документы, подтверждающие ваши полномочия на представление интересов компании.

Все бумаги направьте в ЦБ по почте или через интернет приемную.

Кроме того, безопаснее проверять и своих контрагентов в этом списке. Так вы обезопасите свою компанию от излишнего внимания банкиров, отказов в проведении транзакций и перевода в красную зону риска.

Проводите подозрительные или сомнительные операции

Лишиться возможности свободно распоряжаться средствами на счете рискуют те компании и ИП, которые с точки зрения банка «отмывают» незаконно полученные доходы или финансируют терроризм (п. 1.1 ст. 7 закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ).

Для выявления таких клиентов банкиры ориентируются на маркеры, указанные в приложении к Положению Банка России от 02.03.2012 № 375-П. Но этот перечень открытый. То есть банкиры могут обратить внимание  и на  «иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов». Причем под подозрение может попасть совершенно легальный бизнес.

Пример из личной практики ЦФУ

К нам обратился клиент, который занимался производством фермерских продуктов. Его счет, на котором находились 10 млн ₽,  «заморозили» на три месяца. Долгая переписка с банком и предоставление документов на запросы результата не дали. Банк приводил новые доводы, из-за которых клиент не мог свободно распоряжаться своими средствами. После нашего вмешательства вопрос был снят за две недели. Кроме того нам удалось вывести его из «черных» списков.

Как действовать

Будьте готовы к тому, что банк запросит довольно объемный комплект документов и информацию (ст. 7 № 115-ФЗ). Какие документы достаточно собрать и какую информацию предоставить в ответе, чтобы помочь, а не навредить своему бизнесу, вам подскажут наши консультанты.

Мы уже знаем все сложные банковские формулировки, причины блокировки и внутренние регламенты, которые пугают и путают обычных бизнесменов. А на примерах своих клиентов можем показать, какая именно оказывается помощь, и мы можем ее гарантировать, конечно,  если ваша деятельность действительно не выходит за рамки закона. Обращайтесь за бесплатной первичной консультацией к нашей команде.

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