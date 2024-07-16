Памятки и шпаргалки для отчетной кампании за полугодие: какие изменения учесть при составлении отчетов

В какие сроки и какие отчеты надо сдать в налоговую по итогам полугодия
Не позднее 22 июля компаниям/ИП необходимо сдать единую (упрощенную) декларацию, журнал учета счетов-фактур, а также декларацию по косвенным налогам. Больше всего отчетов в ИФНС нужно представить не позднее 25 июля. Их перечень — в шпаргалке ниже.
Памятка. Какие отчеты и по какой форме надо направить в ИФНС не позднее 25 июля
Отчет
На каком бланке составлять
Декларация по НДС за II квартал
Из приложения 1 к приказу ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558 (в ред. приказа от 12.12.2022 № ЕД-7-3/1191)
Об операциях с товарами, подлежащими прослеживаемости за II квартал
Из приложения 4 к приказу ФНС от 08.07.2021 № ЕД-7-15/645
Декларация по налогу на прибыль за I полугодие/июнь
Из приложения 1 к приказу ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-3/475 (в ред. приказа от 17.08.2022 № СД-7-3/753)
Расчет 6-НДФЛ за I полугодие
Из приложения 1 к приказу ФНС от 19.09.2023 № ЕД-7-11/649 (в ред. приказа 09.01.2024 г. № ЕД-7-11/1)
РСВ за I полугодие
Из приложения 1 к приказу ФНС от 29.09.2022 № ЕД-7-11/878 (в ред. приказа от от 29.09.2023 № ЕА-7-11/696)
Декларация по водному налогу за II квартал
Из приложения 1 к приказу ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-3/497@
Декларация по НДПИ за июнь
Из приложения 1 к приказу ФНС от 08.12.2023 № ЕД-7-3/944
Кроме того, помимо деклараций и расчетов не позднее 25 июля нужно направить уведомления:
по налогу на имущество, транспортному и земельному налогах за II квартал;
авансовому платежу по ЕСХН/УСН за I полугодие;
НДФЛ, исчисленному за период с 1 по 22 июля.
А до 30 июля — компаниям и ИП–резидентам РФ необходимо также сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ.
К отчету приложите также банковские выписки или иные документы, которые подтверждают информацию, указанную в отчете (постановление Правительства от 22.05.2024 № 633).
Учтите, что если опоздаете с налоговой отчетностью, рискуете попасть на штрафы. Исключение — задержка произошла из-за технического сбоя. В таком случае вы можете избежать санкций, если сообщите инспекторам об опоздании по уважительной причине и приложите письма от разработчиков бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО о том, что у вас отсутствовала техническая возможность сформировать/отправить отчет (письмо ФНС от 15.05.2024 № ЗГ-2-15/7345@).
Декларация по НДС за II квартал: ориентируйтесь на новые сроки для восстановления НДС аванса
Перед тем направить декларацию по НДС за II квартал, проверьте, своевременно ли вы восстановили авансовый НДС.
Теперь и Минфин, и ФНС придерживаются мнения, что восстановить НДС с аванса нужно, когда покупатель в счет предоплаты получил сам товар, счет-фактуру и первичку на него (письма Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515 и ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790). Хотя еще в начале года финансисты считали, что факт получения товара в счет аванса роли не играет. Важен именно период, в котором продавец его отгрузил, тогда и нужно восстановить авансовый НДС. (письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-07-11/1368).
Пример
Компания в июне перечислила продавцу аванс и заявила с него вычет. В этом же месяце продавец отгрузил товары в счет предоплаты. На склад к покупателю они поступили уже в июле. Именно в июле компания должна восстановить налог с аванса и заявить отгрузочный НДС к вычету.
По шпаргалке ниже проверьте, не упустили ли вы и другие изменения по НДС, которые начали действовать с начала года.
Шпаргалка 1. Что сделать перед сдачей декларации по НДС за II квартал
Что сделать
Поправки, которые необходимо учесть
Нормативная база
Проверьте, своевременно ли вы исчислили НДС по неподтвержденному экспорту
С 1 января компании и ИП, которые не успели в 180-дневный срок направить документы для подтверждения нулевой ставки по экспорту, должны определить налоговую базу по НДС на последний день налогового периода, в котором истек этот срок
Убедитесь, что исчислили НДС, если вы оказываете услуги застройщика по строительству апартаментов
С января услуги застройщика по договору ДДУ в отношении помещений, предназначенных для временного проживания, подпадают под НДС. Учтите, что поправки действуют в отношении тех объектов, разрешение на строительство которых получено после 1 января
Проверьте, правильную ли ставку по НДС вы применили
Ориентируйтесь на обновленные перечни:
постановления Правительства от 08.12.2023 № 2084 и от 16.09.2023 № 1513, подп. 2 п. 2 ст. 164 НК
Убедитесь, что правильно рассчитали НДС в случае перепродажи авто
С 1 апреля определяйте НДС с межценовой разницы при перепродаже автомобилей и мотоциклов, если последним собственником, на которого было оформлено авто является физлицо. Теперь так можно поступать на всех звеньях цепочки перепродаж ТС.
п. 5.1 и п. 5.2 ст. 154 НК, письмо ФНС от 06.06.2024 № ЕА-4-3/6295
Декларация по налогу на прибыль за полугодие: воспользуйтесь возможностью учесть больше затрат
В налоговых расходах вы теперь можете учесть большую сумму компенсации за использование личного транспорта. Правительство обновило нормы (постановление от 03.04.2024 № 417). Их смотрите в шпаргалке ниже.
Налоговый консалтинг
Получите профессиональную налоговую помощь от ведущих экспертов ЦФУ ГРУПП
Шпаргалка 2. На какие нормы компенсаций за использование личного транспорта ориентироваться в 2024 году
Транспортное средство
Сколько можно учесть в расходах за месяц
Легковой автомобиль с объемом двигателя до 2000 куб. см
2400 ₽
Легковой автомобиль с объемом двигателя свыше 2000 куб. см
3000 ₽
Мотоцикл
1200 ₽
Более того, обновленные нормы начали действовать задним числом, то есть применять их вы можете уже с начала года. Но есть нюанс — в этих нормах уже учтены затраты на бензин и ремонт.
Какие еще основные изменения с начала года нужно учесть при расчете налога на прибыль за полугодие — в шпаргалке ниже.
Шпаргалка 3. Что сделать перед сдачей декларации по налогу на прибыль
Что сделать
Поправки, которые необходимо учесть
Нормативная база
Убедитесь, что применяете правильную ставку
С января власти регионов могут устанавливать пониженные ставки по доходам от передачи прав по лицензионному договору на ЭВМ, баз данных, которые зарегистрировал Роспатент, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные Роспатентом, а также селекционные достижения, удостоверенные патентами Минсельхоза. Например, такие льготы предусмотрены в законе Кемеровской области – Кузбасса от 20.04.2022 № 37-ОЗ
Перепроверьте, верно ли вы учли проценты в доходах по иностранным долговым ценным бумагам
Закончили свое действие особые правила учета процентов, начисленных в 2022 и 2023 годах по иностранным долговым бумагам. Их необходимо было учитывать в доходах на дату поступления денег, но не позднее 31.03.2024
Убедитесь, что не потеряли на амортизации
Минфин не против, чтобы компании продолжали начислять амортизацию даже по тем объектам, которые простаивают более 3 месяцев. Главное, чтобы вы не перевели их на консервацию
РСВ за полугодие: убедитесь, что выполняются новые контрольные соотношения
ФНС еще в мае обновила контрольные соотношения к расчету по страховым взносам (приказ от 26.02.2024 № БС-4-11/2112, письмо ФНС от 28.05.2024 № ПА-4-11/5994). Именно на них теперь будут ориентироваться налоговики при проверке ваших отчетов за полугодие.
Какие контрольные соотношения скорректировали и добавили, смотрите в шпаргалке ниже.
Шпаргалка 4. Какие контрольные соотношения к РСВ появились/изменились
Номер контрольного соотношения
Что проверят инспекторы
0.25
Сопоставляют СНИЛС и ФИО физлиц из Подраздела 3.1 Раздела 3 и Подраздела 1 Раздела 2 с базами данных ЦУН АИС
0.48
Сопоставят ИНН, ОГРНИП, ФИО ИП/главы КФХ с данными ПОН ИЛ АИС.
1.154
Сравнят значение среднесписочной численности на титульном листе с суммой показателей застрахованных лиц в графах 1 строки 010 Подраздела 1 и Подраздела 4 Раздела 1. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода
*Не применяется в отношении плательщиков с обособленными подразделениями.
1.240
Проверят, чтобы для каждого кода был заполнен один Подраздел 1 Раздела 1
1.241
Проверят, чтобы для каждого основания уплаты был составлен один подраздел 3 Раздела 1. Это касается тех организаций, кто перечисляет взносы на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и категорий работников организаций угольной промышленности
1.242
Проверят, чтобы был заполнен один подраздел 4 Раздела 1 на иностранцев, которые застрахованы не по всем видам страхования в соответствии с международным соглашением
2.18
Проверят, есть ли в наличии Уведомление об использовании пониженных тарифов страховых взносов при указании в Подразделе 1 Раздела 1 кодов тарифа «15» (ТОР ДФО) или «16» (СПВ)
Если контрольные соотношения не будут выполняться, то инспекторы пришлют требование — представить пояснения или же подать уточненку. Ответить на него нужно в течение 5 рабочих дней. Иначе проверяющие составят акт и выпишут штраф. Поэтому заранее проверьте, соблюдаются ли новые КС в вашем отчете. А какие изменения стоит также учесть при расчете страховых взносов в первом полугодии — в шпаргалке ниже.
Шпаргалка 4. Что перепроверить в РСВ перед сдачей
Что сделать
Поправки, которые необходимо учесть
Нормативная база
Убедитесь, что в базу не попали компенсации дистанционным сотрудникам за использование личного имущества
С января не нужно включать в базу компенсации за использование личного имущества дистанционным сотрудникам:
Проверьте, не превысили ли необлагаемые лимиты суточных и полевого довольствия работников с разъездным характером работы
В этом году действуют следующие лимиты:
Убедитесь, что применили верную ставку по страховым взносам
В этом году считайте страховые взносы по ставке 30%, если доход сотрудника, рассчитанный нарастающим итогом не превысил новый лимит предельной базы 2 225 000 ₽. С суммы превышения взносы начисляйте по ставке 15,1%
постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883, п. 3 ст. 425 НК
Помимо изменений, которые касается большинства компаний и о которых мы упомянули выше, есть точечные и их довольно много. Мы поможем вашему бизнесу сэкономить на платежах, в том числе за счет выгодных налоговых изменений.
Мы понимаем, как трудно совмещать развитие бизнеса и отслеживание всех изменений, которые регулярно вносят в НК и региональные законы. Законную оптимизацию налогообложения мы готовы взять на себя. Обращайтесь за первой бесплатной консультацией к нашим налоговым консультантам.
Налоговый консалтинг
Получите профессиональную налоговую помощь от ведущих экспертов ЦФУ ГРУПП
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: LjN8K4euZ
Начать дискуссию