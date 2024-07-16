Памятки и шпаргалки для отчетной кампании за полугодие: какие изменения учесть при составлении отчетов

Берите в работу памятки и шпаргалки, которые помогут вам отчитаться за полугодие без штрафов. Несмотря на то, что бланки отчетов остались прежними, изменения коснулись правил расчета налогов. Причем в большинстве своем поправки выгодны для компаний и ИП. Не учтете их, переплатите в бюджет. Подробнее обо всех изменениях и шпаргалки с поправками, которые начали действовать с начала года — в статье.

В какие сроки и какие отчеты надо сдать в налоговую по итогам полугодия

Не позднее 22 июля компаниям/ИП необходимо сдать единую (упрощенную) декларацию, журнал учета счетов-фактур, а также декларацию по косвенным налогам. Больше всего отчетов в ИФНС нужно представить не позднее 25 июля. Их перечень — в шпаргалке ниже.

Памятка. Какие отчеты и по какой форме надо направить в ИФНС не позднее 25 июля

Кроме того, помимо деклараций и расчетов не позднее 25 июля нужно направить уведомления:

по налогу на имущество, транспортному и земельному налогах за II квартал;

авансовому платежу по ЕСХН/УСН за I полугодие;

НДФЛ, исчисленному за период с 1 по 22 июля.

А до 30 июля — компаниям и ИП–резидентам РФ необходимо также сдать отчет о движении денежных средств и иных финансовых активов в банке и иной организации финансового рынка, расположенных за пределами РФ.

К отчету приложите также банковские выписки или иные документы, которые подтверждают информацию, указанную в отчете (постановление Правительства от 22.05.2024 № 633).

Учтите, что если опоздаете с налоговой отчетностью, рискуете попасть на штрафы. Исключение — задержка произошла из-за технического сбоя. В таком случае вы можете избежать санкций, если сообщите инспекторам об опоздании по уважительной причине и приложите письма от разработчиков бухгалтерских учетных систем или операторов ЭДО о том, что у вас отсутствовала техническая возможность сформировать/отправить отчет (письмо ФНС от 15.05.2024 № ЗГ-2-15/7345@).

Декларация по НДС за II квартал: ориентируйтесь на новые сроки для восстановления НДС аванса

Перед тем направить декларацию по НДС за II квартал, проверьте, своевременно ли вы восстановили авансовый НДС.

Теперь и Минфин, и ФНС придерживаются мнения, что восстановить НДС с аванса нужно, когда покупатель в счет предоплаты получил сам товар, счет-фактуру и первичку на него (письма Минфина от 29.02.2024 № 03-07-11/18515 и ФНС от 23.05.2024 № СД-4-3/5790). Хотя еще в начале года финансисты считали, что факт получения товара в счет аванса роли не играет. Важен именно период, в котором продавец его отгрузил, тогда и нужно восстановить авансовый НДС. (письмо Минфина от 12.01.2024 № 03-07-11/1368).

Пример

Компания в июне перечислила продавцу аванс и заявила с него вычет. В этом же месяце продавец отгрузил товары в счет предоплаты. На склад к покупателю они поступили уже в июле. Именно в июле компания должна восстановить налог с аванса и заявить отгрузочный НДС к вычету.

По шпаргалке ниже проверьте, не упустили ли вы и другие изменения по НДС, которые начали действовать с начала года.

Шпаргалка 1. Что сделать перед сдачей декларации по НДС за II квартал

Декларация по налогу на прибыль за полугодие: воспользуйтесь возможностью учесть больше затрат

В налоговых расходах вы теперь можете учесть большую сумму компенсации за использование личного транспорта. Правительство обновило нормы (постановление от 03.04.2024 № 417). Их смотрите в шпаргалке ниже.

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Шпаргалка 2. На какие нормы компенсаций за использование личного транспорта ориентироваться в 2024 году

Транспортное средство Сколько можно учесть в расходах за месяц Легковой автомобиль с объемом двигателя до 2000 куб. см 2400 ₽ Легковой автомобиль с объемом двигателя свыше 2000 куб. см 3000 ₽ Мотоцикл 1200 ₽

Более того, обновленные нормы начали действовать задним числом, то есть применять их вы можете уже с начала года. Но есть нюанс — в этих нормах уже учтены затраты на бензин и ремонт.

Какие еще основные изменения с начала года нужно учесть при расчете налога на прибыль за полугодие — в шпаргалке ниже.

Шпаргалка 3. Что сделать перед сдачей декларации по налогу на прибыль

РСВ за полугодие: убедитесь, что выполняются новые контрольные соотношения

ФНС еще в мае обновила контрольные соотношения к расчету по страховым взносам (приказ от 26.02.2024 № БС-4-11/2112, письмо ФНС от 28.05.2024 № ПА-4-11/5994). Именно на них теперь будут ориентироваться налоговики при проверке ваших отчетов за полугодие.

Какие контрольные соотношения скорректировали и добавили, смотрите в шпаргалке ниже.

Шпаргалка 4. Какие контрольные соотношения к РСВ появились/изменились

Номер контрольного соотношения Что проверят инспекторы 0.25 Сопоставляют СНИЛС и ФИО физлиц из Подраздела 3.1 Раздела 3 и Подраздела 1 Раздела 2 с базами данных ЦУН АИС 0.48 Сопоставят ИНН, ОГРНИП, ФИО ИП/главы КФХ с данными ПОН ИЛ АИС. 1.154 Сравнят значение среднесписочной численности на титульном листе с суммой показателей застрахованных лиц в графах 1 строки 010 Подраздела 1 и Подраздела 4 Раздела 1. Среднесписочная численность должна быть меньше или равна количеству застрахованных лиц с начала расчетного периода *Не применяется в отношении плательщиков с обособленными подразделениями. 1.240 Проверят, чтобы для каждого кода был заполнен один Подраздел 1 Раздела 1 1.241 Проверят, чтобы для каждого основания уплаты был составлен один подраздел 3 Раздела 1. Это касается тех организаций, кто перечисляет взносы на дополнительное социальное обеспечение членов летных экипажей воздушных судов гражданской авиации и категорий работников организаций угольной промышленности 1.242 Проверят, чтобы был заполнен один подраздел 4 Раздела 1 на иностранцев, которые застрахованы не по всем видам страхования в соответствии с международным соглашением 2.18 Проверят, есть ли в наличии Уведомление об использовании пониженных тарифов страховых взносов при указании в Подразделе 1 Раздела 1 кодов тарифа «15» (ТОР ДФО) или «16» (СПВ)

Если контрольные соотношения не будут выполняться, то инспекторы пришлют требование — представить пояснения или же подать уточненку. Ответить на него нужно в течение 5 рабочих дней. Иначе проверяющие составят акт и выпишут штраф. Поэтому заранее проверьте, соблюдаются ли новые КС в вашем отчете. А какие изменения стоит также учесть при расчете страховых взносов в первом полугодии — в шпаргалке ниже.

Шпаргалка 4. Что перепроверить в РСВ перед сдачей

Что сделать Поправки, которые необходимо учесть Нормативная база Убедитесь, что в базу не попали компенсации дистанционным сотрудникам за использование личного имущества С января не нужно включать в базу компенсации за использование личного имущества дистанционным сотрудникам: в размере 35 ₽ за один рабочий день, если работник не подтвердил расходы документально

сумме затрат, когда представил документы, подтверждающие его расходы подп. 2 п. 1 ст. 422 НК Проверьте, не превысили ли необлагаемые лимиты суточных и полевого довольствия работников с разъездным характером работы В этом году действуют следующие лимиты: 700 ₽ по РФ

2500 ₽ за границей п. 2 ст. 422 НК Убедитесь, что применили верную ставку по страховым взносам В этом году считайте страховые взносы по ставке 30%, если доход сотрудника, рассчитанный нарастающим итогом не превысил новый лимит предельной базы 2 225 000 ₽. С суммы превышения взносы начисляйте по ставке 15,1% постановление Правительства от 10.11.2023 № 1883, п. 3 ст. 425 НК

Помимо изменений, которые касается большинства компаний и о которых мы упомянули выше, есть точечные и их довольно много. Мы поможем вашему бизнесу сэкономить на платежах, в том числе за счет выгодных налоговых изменений.

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