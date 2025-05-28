Инспекторы ужесточают контроль за выплатой теневой зарплаты: новые признаки и претензии к бизнесу

При этом в судебной практике нет единообразия по вопросу переквалификации гражданско-правовых отношений в трудовые. В связи с чем Минтруд разработал поправки в Трудовой кодекс , которые согласно пояснительной записке к законопроекту «...помогут исключить возможные спорные ситуации при применении труда» (ID проекта 156662 на regulation.gov.ru ).

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Как правило, под теневой заработной платой подразумевают выплаты «в конвертах». Например, когда компания или предприниматель официально не трудоустраивают физлиц или трудоустраивают их, но официально платят зарплату только в пределах МРОТ. А оставшуюся сумму, которая превышает МРОТ, выдают «в конверте». Также под понятие теневой выплаты подпадают и вознаграждения самозанятым и ИП, с которыми фактически действуют трудовые отношения. Все это делается для того, чтобы сэкономить на НДФЛ и страховых взносах.

Выплату теневой зарплаты отслеживает Роструд, ФНС и прокуратура . Причем налоговые инспекторы вычисляют и доказывают выплату теневой заработной платы различными, иногда даже довольно необычными, методами. Подробнее об этом — далее.

документов, которые бы подтвердили, что самозанятые несли самостоятельные расходы на ведение деятельности, не представлены;

во всех заявках и актах срок выполнения работ составлял месяц, что говорит о систематическом характере сотрудничества;

договор ГПХ с самозанятым отвечал признакам трудового: в нем была указана трудовая функция, отсутствовал конкретный объем работ и прописан контроль со стороны компании;

Компания оказывала услуги по уборке помещений на объектах заказчиков. Для этого она заключила договоры ГПХ с 272 самозанятыми. Инспекторы посчитали, что такое сотрудничество прикрывает трудовые отношения и доначислили НДФЛ — более 4 млн ₽, страховые взносы — более 13 млн ₽, штраф — более 700 тыс. ₽. Инспекторы привели следующие доводы:

Планируется, что поправки вступят в силу с 1 сентября . Однако трудовые и налоговые инспекторы уже сейчас ориентируются на данные признаки трудовых отношений. Это подтверждает и актуальная судебная практика ( постановление Арбитражного суда Уральского округа от 02.08.2024 по делу № А76-20897/2023 ).

осуществление периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) основным источником доходов;

Как налоговые инспекторы выявляют теневую зарплату

Инспекторы вычисляют теневую заработную плату еще на этапе камеральных проверок с помощью своей программы АСК ДФЛ. Однако только программой они не ограничиваются и используют, в том числе данные из интернета, CRM-систем и т. д. Рассмотрим их методы подробнее.

1. Сверяют размеры зарплаты в АСК ДФЛ

В этой программе инспекторы сравнивают заработную плату сотрудников из отчетов 6-НДФЛ и РСВ с МРОТ и среднеотраслевой зарплатой в регионе. Если зарплаты ниже МРОТ более чем у 10 сотрудников и они составляют более 10% численности персонала или же размер зарплат отклоняется более чем на 35% от средней по отрасли, они передают сведения о таких работодателях в трудовые инспекции и комиссии. Учтите, что среднеотраслевая заработная плата за последний год существенно увеличилась почти во всех сферах. В среднем по РФ она подросла на 13 тыс. ₽ и именно на нее будут ориентироваться проверяющие в этом году. Узнать значение среднеотраслевой зарплаты в вашем регионе вы можете на сайте ЕМИСС. В открывшемся окне выберите вид деятельности и укажите регион (см. скриншот 1 ниже). Скриншот 1. Данные по среднеотраслевой зарплате в 2025 году Налоговое планирование Поможем снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации Консультация

2. Изучают объявления о вакансиях

Инспекторы штудируют объявления о вакансиях компаний уже давно (постановление Седьмого Арбитражного апелляционного суда от 02.07.2015 по делу № А27-3089/2015). Если в вакансиях заработная плата выше, чем в справках 2-НДФЛ сотрудников, они заподозрят выплату теневой зарплаты. Кроме того, данные о зарплате в вакансиях инспекторы могут учесть и при расчете НДФЛ с доходов официально нетрудоустроенных сотрудников.

Судебная практика

Компания занималась охраной объектов. В рамках камеральной проверки расчета 6-НДФЛ налоговые инспекторы выявили нетрудоустроенных сотрудников и доначислили организации НДФЛ, пени и штраф. При расчете размера выплат официально нетрудоустроенным лицам инспекция приняла во внимание информацию о наличии вакантных мест и зарплаты охранников в Центре занятости. Также они учитывали сведения из штатного расписания и свидетельские показания официально трудоустроенных сотрудников (постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 26.07.2024 по делу № А27-10496/2023).

3. Запрашивают информацию из CRM/SRM-систем

Информация из систем управления, которые использует бизнес, также может заинтересовать инспекторов. Это может быть как система управления взаимоотношениями с поставщиками (SRM), так и клиентами (CRM). Данные из них налоговые инспекторы используют, как дополнительное доказательство выплаты теневой зарплаты. Конечно, доступ инспекторов к таким системам ограничен. Но они могут заполучить их путем осмотра или выемки, а также запросить отчеты из системы в требовании. Некоторые компании уже столкнулись с тем, что на основании этих данных налоговые инспекторы доказали наличие трудовых отношений с исполнителями по договору ГПХ.

Судебная практика

Предприниматель заключал с физлицами договоры ГПХ для проведения учебных курсов и мастер-классов. Но инспекторы посчитали, что фактически гражданско-правовые отношения с предпринимателями прикрывали трудовые. Одним из доказательств стали данные из CRM-системы. Как оказалось, у всех педагогов был личный кабинет на сайте для сверки отработанного времени. Данные отражались в журнале учета рабочего времени на рецепции, которые преподаватели визировали подписями. Эти же сведения синхронизировались с данными системы «Зарплата преподавателей». Доступ к системе был под паролем, который выдавался центральным офисом, причем пароль был предусмотрен и для преподавателей, которые трудились по договорам ГПХ. Судьи в этом споре поддержали проверяющих (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 17.09.2024 по делу № А55-34133/2022). Кроме того, сотрудники и сами нередко обращаются в суд, чтобы установить факт трудовых отношений и нередко в качестве доказательств приводят данные из Битрикс или других систем. Как пример — определение Третьего кассационного суда общей юрисдикции от 24.06.2024 по делу № 88-14219/2024.

4. Проверяют формулировки в платежках