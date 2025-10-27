Кто будет платить НДС на УСН в 2026 году и как к этому подготовиться уже сейчас

Просчитайте, какая ставка НДС подходит именно вашему бизнесу

Компании и ИП на УСН могут выбрать, по какой ставке им рассчитывать НДС в 2026 году:

пониженной — 5% или 7% ;

стандартной — 22% (10%).

При этом лимиты доходов для применения УСН и пониженных ставок НДС планируют увеличить на коэффициент-дефлятор 1,090 (ID проекта 160965 на regulation.gov.ru). Например, в 2026 году применять УСН смогут компании и предприниматели до тех пор, пока их доходы не превысят 490,5 млн ₽ (450 млн ₽ х 1,090). А как изменятся лимиты доходов для применения пониженных ставок в 2026 году — смотрите в таблице ниже.

Как изменятся лимиты доходов для применения пониженных ставок в 2026 году*:

Сумма дохода Ставка НДС свыше 10 млн ₽ до 272,5 млн ₽ (250 млн ₽ х 1,090) 5% свыше 272,5 млн ₽ до 490,5 млн ₽ 7%

*Данные по лимитам приведены на основании законопроекта № 1026190-8 и проекта № 160965 на 23.10.2025

При этом при применении пониженных ставок НДС у компаний и предпринимателей нет возможности заявить к вычету входной и ввозной НДС. Но они могут заявить к вычету налог:

при отгрузке в счет авансов;

при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;

при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);

при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.

По общему правилу, применять пониженную ставку НДС необходимо 12 налоговых периодов подряд, то есть три года. Но есть исключения: упрощенец утратил право на применение УСН;

доходы за текущий год не превысили лимит для применения автоматического освобождения от НДС.

Однако, данную норму о запрете изменять пониженную налоговую ставку по НДС в течение трех лет планируют смягчить. То есть, возможно, что бизнесу разрешат и раньше перейти с пониженной на общеустановленную ставку НДС с правом применения вычетов.

Как действовать. Определите сумму доходов и расходов за текущий год. Если вы не платили НДС, рассчитайте, сколько бы вы заплатили, применив ставки 5%, 7% и 20% с учетом входного налога. Проделайте аналогичные вычисления по потенциальным (плановым) показателям на 2026 год, но стандартную ставку НДС берите уже в размере 22%. Покажем на примере.