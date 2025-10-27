Кто будет платить НДС на УСН в 2026 году и как к этому подготовиться уже сейчас

Несмотря на то что лимиты еще окончательно не утвердили и рассматривают варианты постепенного снижения порога, компаниям и ИП на УСН безопаснее заранее просчитать, какую ставку НДС им будет выгоднее применять в следующем году, продумать дополнительные условия в договорах с контрагентами и решить, на кого лягут дополнительные обязанности, связанные с расчетом и уплатой НДС. Подробнее — в статье.
Просчитайте, какая ставка НДС подходит именно вашему бизнесу
Компании и ИП на УСН могут выбрать, по какой ставке им рассчитывать НДС в 2026 году:
пониженной — 5% или 7%;
стандартной — 22% (10%).
При этом лимиты доходов для применения УСН и пониженных ставок НДС планируют увеличить на коэффициент-дефлятор 1,090 (ID проекта 160965 на regulation.gov.ru). Например, в 2026 году применять УСН смогут компании и предприниматели до тех пор, пока их доходы не превысят 490,5 млн ₽ (450 млн ₽ х 1,090). А как изменятся лимиты доходов для применения пониженных ставок в 2026 году — смотрите в таблице ниже.
Как изменятся лимиты доходов для применения пониженных ставок в 2026 году*:
Сумма дохода
Ставка НДС
свыше 10 млн ₽ до 272,5 млн ₽ (250 млн ₽ х 1,090)
5%
свыше 272,5 млн ₽ до 490,5 млн ₽
7%
*Данные по лимитам приведены на основании законопроекта № 1026190-8 и проекта № 160965 на 23.10.2025
При этом при применении пониженных ставок НДС у компаний и предпринимателей нет возможности заявить к вычету входной и ввозной НДС. Но они могут заявить к вычету налог:
при отгрузке в счет авансов;
при возврате авансов и расторжении (изменении условий) договора;
при возврате покупателем товаров или отказа от товаров (работ, услуг);
при изменении цены отгруженных товаров (работ, услуг) в сторону уменьшения.
По общему правилу, применять пониженную ставку НДС необходимо 12 налоговых периодов подряд, то есть три года. Но есть исключения:
упрощенец утратил право на применение УСН;
доходы за текущий год не превысили лимит для применения автоматического освобождения от НДС.
Однако, данную норму о запрете изменять пониженную налоговую ставку по НДС в течение трех лет планируют смягчить. То есть, возможно, что бизнесу разрешат и раньше перейти с пониженной на общеустановленную ставку НДС с правом применения вычетов.
Как действовать. Определите сумму доходов и расходов за текущий год. Если вы не платили НДС, рассчитайте, сколько бы вы заплатили, применив ставки 5%, 7% и 20% с учетом входного налога. Проделайте аналогичные вычисления по потенциальным (плановым) показателям на 2026 год, но стандартную ставку НДС берите уже в размере 22%. Покажем на примере.
Пример
Предприниматель в 2025 году применял УСН с объектом обложения «Доходы». За год его доходы составили 38 млн ₽. С 1 января 2026 года ему необходимо рассчитывать НДС. Он решил просчитать, какая ставка налога будет для него выгоднее в 2026 году.
Сумма потенциальных доходов на следующий год составит 43 млн ₽. При этом расчеты за 2025 год показали, что если бы он применял ставку НДС 20%, то доля НДС-вычетов составила бы 67%. Именно такую долю вычетов он и взял для расчета показателей на 2026 год.
Для упрощения расчетов ИП приравнял доходы для УСН и НДС, а также не определял сумму «технических» вычетов при применении ставок 5% и 7%.
Ставка 5%. НДС к уплате составит 2 150 000 ₽ (43 млн ₽ х 5%).
Ставка 22%. НДС составит 3 121 800 ₽ (43 млн ₽ х 22% - 43 млн ₽ х 22% х 67%)
Если доля НДС-вычетов ИП была бы выше, то ему было бы выгоднее применять общую ставку НДС — 22%. Допустим, доля вычетов составляет 86%.
Ставка 5%. НДС к уплате составит 2 150 000 ₽ (43 млн ₽ х 5%).
Ставка 22%. НДС к уплате составит 1 324 400 ₽ (43 млн ₽ х 22% – 43 млн ₽ х 22% х 86%)
Также необходимо учесть, кто из контрагентов в 2026 году будет применять освобождение от НДС, кто будет рассчитывать НДС по ставке 22%, а кто — по пониженным ставкам — 5% и 7%. Поэтому важно после уточнения перепроверить расчет. Это существенно влияет на выбор ставки на следующий год. Кроме того, есть и другие нюансы.
Решите, на кого возложите новые обязанности по НДС
У компаний и ИП на УСН, которым с 2026 года необходимо рассчитывать и платить НДС в бюджет, появятся новые обязанности. Так, им придется как минимум выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж, а также ежеквартально направлять декларации по НДС. Кому это нужно делать, показали в таблице ниже.
Обязанности компаний и ИП на УСН, связанные с расчетом и уплатой НДС:
Ставка НДС/Обязанности
Составлять счета-фактуры
Вести книги покупок и продаж
Направлять декларации по НДС
Автоматическое освобождение от НДС
Нет
В общем случае нет (Методические рекомендации от 17.10.2024 № СД-4-3/11815@)
Нет
5%
Да
Да
Да
7%
Да
Да
Да
22%
Да
Да
Да
У каждой из этих новых обязанностей есть свои нюансы. Например, срок для выставления счетов-фактур ограничен 5 календарными днями со дня отгрузки товара или получения предоплаты (п. 3 ст. 169 НК). А направлять декларацию по НДС необходимо в электронном виде по ТКС через спецоператора ЭДО (п. 5 ст. 174 НК). Если компании или ИП проигнорируют новые обязанности, им грозят санкции:
штраф за грубое нарушение учета доходов и расходов — от 10 тыс. ₽ до 40 тыс. ₽ (ст. 120 НК);
штраф за каждый непредставленный документ — 200 ₽ (п. 1 ст. 126 НК);
штраф должностным лицам — от 200 до 500 ₽ (ст. 15.6 КоАП);
блокировка счета за несданную декларацию по НДС в течение 20 дней по истечении установленного срока для ее представления (ст. 76 НК);
налоговые доначисления по НДС, пени и штрафы.
Внесите изменения в договоры с контрагентами
Если компания или ИП начинают исчислять НДС с 2026 года, важно уточнить информацию об этом налоге в договорах с контрагентами — входит он в цену или начисляется сверх нее. Покажем разницу на примере.
Пример
Предприниматель на УСН в 2026 году заключил договор с компанией. В 2025 году он применял автоматическое освобождение от НДС, и его доходы составили 20 млн ₽. Однако уже с 1 января 2026 года будет исчислять НДС по ставке 5%.
В договоре с контрагентом он может прописать цену так: «Цена товара составляет 500 000 рублей, в том числе НДС».
Тогда налог он будет определять по расчетной ставке 5/105, ведь НДС уже входит в эту цену. При этом если его доходы достигнут нового лимита в 272,5 млн ₽, то НДС он будет рассчитывать по расчетной ставке 7/107. Для покупателя цена не изменится, а у предпринимателя увеличится сумма НДС.
Если в договоре указано, что «Цена товара составляет 500 000 рублей, кроме того НДС — 5%», то рассчитывать налог необходимо уже сверх этих 500 000 рублей. При этом целесообразно предусмотреть условия и для случая, если ставка налога увеличится — до 7% или 22%. То есть прописать, изменится ли договорная цена, указать ее и сумму НДС, если их можно рассчитать заранее.
Что касается длящихся договоров, в которых не было прописано, изменится ли цена в случае утраты права на автоматическое освобождение от НДС, то тут также есть два варианта:
договориться с покупателем, что НДС рассчитывается сверх той цены, которая указана в договоре, и составить дополнительное соглашение;
если договориться с покупателем не удалось, исходить из того, что цена договора включает в себя НДС (п. 16 письма ФНС от 17.10.2025 № СД-4-3/11815@).
Кроме того, в договорах с контрагентами мы рекомендуем обязательно прописать обязанность составлять и передавать счета-фактуры, сроки и ответственность за нарушение этих условий. Они особенно важны для тех, кто планирует заявлять НДС к вычету, ведь без счета-фактуры это сделать не выйдет (ст. 169 НК).
