Тренды налогового контроля — 2026: какие задачи стоят перед налоговыми инспекторами и меры безопасности для бизнеса

Множество компаний и ИП попадут под ужесточенный контроль налоговых инспекторов. В зоне особого внимания окажется бизнес, который, который имеет дело с НДС, наличкой и цифровой валютой, торгует товарами оптом или в розницу, сотрудничает с самозанятыми. Подробнее о трендах налогового контроля в 2026 году и мерах безопасности для бизнеса — в статье.
Ужесточение контроля за плательщиками НДС
Владимир Путин, Президент РФ: «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали», — информация с сайта kremlin.ru от 08.12.2025.
Налоговые инспекторы будут тщательно отслеживать правильность исчисления и уплаты НДС. Тем более, что с 2026 года ставка налога возрастет с 20% до 22%. Под усиленный контроль попадут как компании и ИП, которые уже платят НДС, так и те, кто использует автоматическое освобождение от этого налога.
Для контроля за правильностью расчета и уплаты НДС инспекторы используют свою программу «АСК НДС», в которой есть:
данные о компаниях и ИП;
сведения по сделкам;
«Дерево связей» с контрагентами, в том числе следующих звеньев.
То есть в одной программе отражаются все данные о сделках, расчетах, сданных декларациях, уплате НДС, ресурсах, а также совпадениях, например, адресов, учредителей и т. д. Программа в автоматическом режиме подсвечивает налоговые риски — будь то налоговый разрыв, признаки «технички» или дробления бизнеса.
Меры безопасности. Мы не рекомендуем использовать незаконные схемы оптимизации — не имеет смысла покупать «бумажный» НДС или пытаться раздробить бизнес, чтобы сохранить право на спецрежим или автоматическое освобождение от НДС. Инспекторы сейчас оперативно вычисляют такие схемы и доначисляют миллионы.
Используйте законные способы снижения налоговой нагрузки — налоговые льготы и преференции. Например, статьи 146 НК и 149 НК позволяют снизить налоговую нагрузку. Так, в статье 146 НК указаны операции, которые не признаются объектом налогообложения НДС. Среди них:
выполнение СМР для собственного потребления;
операции по реализации земельных участков и долей в них;
передача имущественных прав организации ее правопреемнику и другие.
А в статье 149 НК поименованы операции, освобожденные от НДС. Например, услуги общепита при условии, что за год, предшествующий году освобождения от НДС:
доходы не превысили 3 млрд ₽;
вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составляет не менее 70%;
среднемесячный размер начисленных выплат сотрудникам за 2025 год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по соответствующему виду деятельности, определяемому по классу 56 ОКВЭД2.
Главное своевременно использовать такую возможность. Но есть и другие законные способы снизить налоговую нагрузку.
Борьба с нелегальной занятостью
Владимир Путин, Президент РФ: «<...> Кардинально сократить нелегальную занятость, которая нарушает права граждан Российской Федерации <...>», — информация с сайта kremlin.ru от 08.12.2025.
В следующем году налоговые инспекторы будут усиленно отслеживать компании и ИП, которые длительное время сотрудничают с самозанятыми, платят заработную плату ниже МРОТ или среднеотраслевой по региону или у них есть иные признаки выплаты «теневой» зарплаты.
По аналогии с контролем за правильностью расчета и уплаты НДС, у инспекторов есть программа, которая позволяет выявлять и нелегальную занятость — «АСК ДФЛ». Программа присваивает работодателям семь групп риска: от «отсутсвует» до «критический». Если программа выявит риск, у работодателя запросят пояснения, могут передать данные в межведомственную комиссию или даже включить в план выездных налоговых проверок. Активнее всего проверяющие выявляют подмену трудовых отношений гражданско-правовыми. В таких случаях они могут доначислить:
НДФЛ;
страховые взносы;
пени;
выписать штраф.
Также в зависимости от сферы деятельности налоговые инспекторы сравнивают различные показатели. Например, в торговых организациях сопоставляют количество кассиров и кассовых аппаратов, а в ПВЗ смотрят на количество оформленных сотрудников и т. д. Кроме того, налоговые инспекторы изучают данные о вакансиях на сайтах для поиска работы. Таким образом они выявляют реальный размер заработной платы и различные соцгарантии, которые предусмотрены для трудовых, а не гражданско-правовых отношений.
Меры безопасности. Проверьте, нет ли признаков трудовых отношений с исполнителями по договорам ГПХ. Перечень таких признаков в Трудовом кодексе пока не прописан. Но в статью 15 ТК уже планируют их включить (ID проекта 156662 на regulation.gov.ru). Среди таких признаков, например, устойчивый и стабильный характер работы, наличие дополнительных гарантий работнику, которые установлены ТК, оплата расходов, связанных с поездками в целях выполнения работы и другие.
Убедитесь, что в ваших договорах ГПХ отсутствуют условия, которые бы указали на трудовые отношения. Например, исполнитель поименован работником, а заказчик — работодателем. Или для исполнителя предусмотрена оплата больничных или отпуска. Есть и другие признаки, по которым инспекторы вычисляют трудовые отношения.
Усиленный контроль за оптовой и розничной торговлей, в том числе на маркетплейсах
Владимир Путин, Президент РФ: «Речь о том, чтобы устранить, как сказал, незаконный оборот продукции на оптовых и розничных рынках, а также в цифровом пространстве. Здесь нам не нужно никаких, знаете, как иногда бывало раньше, таких массовых набегов, это точно совершенно не нужно. Но порядок надо навести обязательно и на оптовых, и на розничных рынках», — информация с сайта kremlin.ru от 08.12.2025.
Налоговые инспекторы усилят контроль за компаниями и ИП из сферы торговли, в том числе селлерами. Уже сейчас началась активная борьба с «серым» импортом: задержка фур и грузов на границе с Казахстаном, конфискация товаров и т. д. Эта тенденция сохранится и в следующем году. Более того, усилят контроль и за обращением наличных денег. Также в 2026 году запустят систему СПОТ (система подтверждения ожидания товаров), то есть груз из ЕАЭС не сможет пересечь границу без подтверждения налогового резидента РФ. Причем это предусматривает авансовую оплату НДС по таким товарам. А с октября вступит в силу закон от 31.07.2025 № 289-ФЗ «Об отдельных вопросах регулирования платформенной экономики в РФ».
Меры безопасности. Заранее продумайте, как перестроите бизнес-процессы в 2026 году. Если использовали карго-доставку, то с высокой вероятностью от нее придется отказаться. Иначе рискуете остаться без товара. Но у селлеров есть возможность снизить стоимость белого импорта в 2–10 раз по сравнению с обычным, поручив доставку товаров и оформление документов уполномоченным экономическим операторам (УЭО). Для них действует упрощенная процедура импорта, которая предусмотрена статьей 437 Таможенного кодекса ЕАЭС.
