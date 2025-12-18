Тренды налогового контроля — 2026: какие задачи стоят перед налоговыми инспекторами и меры безопасности для бизнеса

Ужесточение контроля за плательщиками НДС

Владимир Путин, Президент РФ: «В связи с повышением НДС нам нужно, чтобы ничего в тень не уходило, чтобы все работало легально, и соответствующие доходы в бюджет поступали», — информация с сайта kremlin.ru от 08.12.2025.

Налоговые инспекторы будут тщательно отслеживать правильность исчисления и уплаты НДС. Тем более, что с 2026 года ставка налога возрастет с 20% до 22%. Под усиленный контроль попадут как компании и ИП, которые уже платят НДС, так и те, кто использует автоматическое освобождение от этого налога.

Для контроля за правильностью расчета и уплаты НДС инспекторы используют свою программу «АСК НДС», в которой есть:

данные о компаниях и ИП;

сведения по сделкам;

«Дерево связей» с контрагентами, в том числе следующих звеньев.

То есть в одной программе отражаются все данные о сделках, расчетах, сданных декларациях, уплате НДС, ресурсах, а также совпадениях, например, адресов, учредителей и т. д. Программа в автоматическом режиме подсвечивает налоговые риски — будь то налоговый разрыв, признаки «технички» или дробления бизнеса.

Меры безопасности. Мы не рекомендуем использовать незаконные схемы оптимизации — не имеет смысла покупать «бумажный» НДС или пытаться раздробить бизнес, чтобы сохранить право на спецрежим или автоматическое освобождение от НДС. Инспекторы сейчас оперативно вычисляют такие схемы и доначисляют миллионы.

Используйте законные способы снижения налоговой нагрузки — налоговые льготы и преференции. Например, статьи 146 НК и 149 НК позволяют снизить налоговую нагрузку. Так, в статье 146 НК указаны операции, которые не признаются объектом налогообложения НДС. Среди них:

выполнение СМР для собственного потребления;

операции по реализации земельных участков и долей в них;

передача имущественных прав организации ее правопреемнику и другие.

А в статье 149 НК поименованы операции, освобожденные от НДС. Например, услуги общепита при условии, что за год, предшествующий году освобождения от НДС:

доходы не превысили 3 млрд ₽;

вес доходов от реализации услуг общественного питания в общей сумме доходов составляет не менее 70%;

среднемесячный размер начисленных выплат сотрудникам за 2025 год не ниже региональной среднемесячной зарплаты по соответствующему виду деятельности, определяемому по классу 56 ОКВЭД2.

Главное своевременно использовать такую возможность. Но есть и другие законные способы снизить налоговую нагрузку.