Развестись с женой, разделить бизнес с детьми или закрыть и открыть новый в 2026 году: в чем налоговые риски

Организация семейного бизнеса: налоговые риски

Чтобы снизить налоговую нагрузку, компании и ИП все чаще стали задумываться о разделении бизнеса. Кто-то готов перевести часть бизнеса на детей, а кто-то развестись с мужьями или женами, чтобы разделить доходы от деятельности. Но в таком случае с высокой вероятностью налоговые инспекторы заподозрят, что бизнес разделили формально . И есть риск, что доначислят:

Судебная практика

Предприниматель и его супруга, которая также осуществляла деятельность в качестве ИП, сдавали в аренду помещения в торговом и торгово-развлекательном центрах. Более того, они являлись учредителями организации, которая занималась аналогичной деятельностью.

Супруги-предприниматели и организация применяли УСН, у них были одинаковые вывески, IP-адреса, один и тот же сайт в сети Интернет, адреса электронной почты, единая система по обслуживанию зданий, логистике, делопроизводству, приему денежных средств и ведению бухгалтерского учета. Между собой они распределяли персонал, имели общих арендаторов и т. д. Также все расходы по коммунальным услугам нес только один предприниматель, он же рассчитывался и со всеми сотрудниками. Все это привело к тому, что налоговые инспекторы посчитали разделение бизнеса формальным, доначислили налоги на сумму более 110 млн ₽ и судьи их поддержали (определением Верховного Суда от 05.05.2022 № 310-ЭС22-6431).

Сам по себе факт того, что родственники вовлекаются в бизнес еще не подтверждает факт искусственного дробления. Неправомерным является именно формальное вовлечение, то есть единственной целью которого является лишь налоговая экономия. Это отметила и ФНС в пункте 6 письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.

Программа инспекторов в автоматическом режиме подсвечивает налоговые риски, связанные с дроблением бизнеса. Их перечень есть в письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, но только ими он не ограничен.

Для того, чтобы доказать искусственное дробление бизнеса налоговые инспекторы используют ряд аргументов. Но основополагающие среди них — отсутствие деловой цели, экономической обоснованности и самостоятельности каждого бизнеса. Возможность отбить доначисления есть, что подтверждает наша личная практика.

Эксперт ЦФУ: «К нам за помощью обращались супруги — ИП на УСН, которые продавали товары на маркетплейсах. Инспекторы доначислили им НДС, налог на прибыль, пени и штраф, поскольку посчитали, что они искусственно разделили бизнес. Нам удалось отбить доначисления, подготовив ряд доказательств, которые подтвердили, что каждый из них ведет бизнес самостоятельно, продает разные товары и бренды, у них разные поставщики и фактически бизнес никак не пересекается».

И в судебной практике встречаются решения в пользу бизнеса.