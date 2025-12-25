Развестись с женой, разделить бизнес с детьми или закрыть и открыть новый в 2026 году: в чем налоговые риски

Что произошло
Из-за налоговой реформы–2026 налоговая нагрузка на бизнес со следующего года существенно возрастет. Неважно, применяет компания или ИП ОСНО или УСН. На это есть, как минимум, две ключевые причины. Первая — повышение стандартной ставки НДС на 2% — до 22%. Вторая — снижение лимитов для применения автоматического освобождения от НДС на УСН в 3 раза — с 60 млн ₽ до 20 млн ₽. Есть и другие изменения, которые приведут к повышению платежей в бюджет. В связи с этим бизнес начинает обдумывать различные методы снижения налоговой нагрузки, но не все из них безопасны. А часть из них даже могут привести к финансовым потерям и уголовной ответственности.
Организация семейного бизнеса: налоговые риски
Чтобы снизить налоговую нагрузку, компании и ИП все чаще стали задумываться о разделении бизнеса. Кто-то готов перевести часть бизнеса на детей, а кто-то развестись с мужьями или женами, чтобы разделить доходы от деятельности. Но в таком случае с высокой вероятностью налоговые инспекторы заподозрят, что бизнес разделили формально. И есть риск, что доначислят:
НДС;
налог на прибыль;
пени;
штраф — до 40% от суммы недоимки.
Судебная практика
Предприниматель и его супруга, которая также осуществляла деятельность в качестве ИП, сдавали в аренду помещения в торговом и торгово-развлекательном центрах. Более того, они являлись учредителями организации, которая занималась аналогичной деятельностью.
Супруги-предприниматели и организация применяли УСН, у них были одинаковые вывески, IP-адреса, один и тот же сайт в сети Интернет, адреса электронной почты, единая система по обслуживанию зданий, логистике, делопроизводству, приему денежных средств и ведению бухгалтерского учета. Между собой они распределяли персонал, имели общих арендаторов и т. д. Также все расходы по коммунальным услугам нес только один предприниматель, он же рассчитывался и со всеми сотрудниками. Все это привело к тому, что налоговые инспекторы посчитали разделение бизнеса формальным, доначислили налоги на сумму более 110 млн ₽ и судьи их поддержали (определением Верховного Суда от 05.05.2022 № 310-ЭС22-6431).
Сам по себе факт того, что родственники вовлекаются в бизнес еще не подтверждает факт искусственного дробления. Неправомерным является именно формальное вовлечение, то есть единственной целью которого является лишь налоговая экономия. Это отметила и ФНС в пункте 6 письма от 16.07.2024 № БВ-4-7/8051@.
Программа инспекторов в автоматическом режиме подсвечивает налоговые риски, связанные с дроблением бизнеса. Их перечень есть в письме ФНС от 11.08.2017 № СА-4-7/15895@, но только ими он не ограничен.
Для того, чтобы доказать искусственное дробление бизнеса налоговые инспекторы используют ряд аргументов. Но основополагающие среди них — отсутствие деловой цели, экономической обоснованности и самостоятельности каждого бизнеса. Возможность отбить доначисления есть, что подтверждает наша личная практика.
Эксперт ЦФУ: «К нам за помощью обращались супруги — ИП на УСН, которые продавали товары на маркетплейсах. Инспекторы доначислили им НДС, налог на прибыль, пени и штраф, поскольку посчитали, что они искусственно разделили бизнес. Нам удалось отбить доначисления, подготовив ряд доказательств, которые подтвердили, что каждый из них ведет бизнес самостоятельно, продает разные товары и бренды, у них разные поставщики и фактически бизнес никак не пересекается».
И в судебной практике встречаются решения в пользу бизнеса.
Налоговое планирование
Поможем снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации
Судебная практика
Компания совместно еще с 4 организациями занималась поставкой медоборудования. Но инспекторы посчитали, что бизнес разделили искусственно, чтобы сохранить право на применение УСН. Проверяющие ссылались на то, что все организации фактически были подконтрольны одному лицу, у них были общие сотрудники, одинаковые IP-адреса и другие совпадения.
Однако компании удалось отбить доначисления. Она указала на то, что каждая из организаций занималась своим направлением. Одна из них специализировалась на импорте оборудования, другая занималась производством дезинфицирующих средств, а третья — поставками оборудования. Каждая из них вела бизнес самостоятельно, причем в разных регионах, у каждой было свое имущество и работники. Судьи в этом споре поддержали бизнес (постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 05.12.2025 по делу № А12-27463/2024).
Налоговые инспекторы сейчас тщательно и оперативно отслеживают признаки дробления бизнеса. И как показывает статистика, в большинстве случаев (более 85%) победу в спорах одерживают налоговые инспекторы.
Используйте законные способы снижения налоговой нагрузки — выберите выгодный налоговый режим и объект обложения на 2026 год с учетом специфики бизнеса, наиболее подходящую ставку НДС, воспользуйтесь налоговыми льготами и преференциями, которые предусмотрены в Налоговом кодексе и региональных законах. В нашей практике довольно часто встречается ситуация, когда компания или ИП начали применять законные способы снижения налоговой нагрузки, а сумма экономии практически не изменилась по сравнению с ранее применяемыми методами оптимизации. Но теперь они ведут бизнес без риска.
Обращайтесь к налоговым консультантам ЦФУ. Поможем снизить налоговую нагрузку законно в рамках услуги Налоговое планирование.
Открыть и закрыть бизнес для будущей экономии: налоговые риски
На практике предприниматели используют возможность прекратить регистрацию в качестве ИП и затем вновь зарегистрироваться, чтобы воспользоваться различными налоговыми преференциями, сменить систему налогообложения или объект. Однако такой формальный подход может привести к тому, что налоговые инспекторы обвинят ИП в получении необоснованной налоговой выгоды (письмо ФНС от 28.02.2013 № ЕД-3-3/706@). В этом случае инспекторы могут доначислять налоги в соответствии с ранее применяемой системой налогообложения, объектом или без учета применяемых преференций. Это подтверждает и судебная практика.
Судебная практика
ИП сдавал недвижимость в аренду и применял УСН «Доходы». В середине года предприниматель направил заявление о прекращении деятельности в качестве ИП, а на следующий день, после внесения записи в ЕГРИП снова зарегистрировался. Он также выбрал УСН, но сменил объект обложения на «Доходы минус расходы». Налоговые инспекторы посчитали, что все это действо с регистрацией было сделано лишь для того, чтобы посреди года сменить объект обложения на более выгодный. А это Налоговый кодекс не допускает. ИП доначислили налоги, исходя из выбранного на 1 января спорного периода объекта налогообложения «Доходы». А судьи их поддержали (определение Верховного Суда от 30.06.2015 № 301-КГ15-6512).
У ИП есть шанс отбить доначисления, если приведет доказательства своей добросовестности. И такие дела в судебной практике встречаются.
Налоговое планирование
Поможем снизить налоги за счет эффективных и законных способов оптимизации
Судебная практика
Налоговые инспекторы посчитали, что ИП на УСН неправомерно применял льготную ставку 1%. Они указали на то, что он снялся с учета в качестве ИП и затем заново зарегистрировался только с одной целью — воспользоваться региональной преференцией. В Законе региона было предусмотрено, что применять ставку 1% могут предприниматели в течение налогового периода, в котором они зарегистрировались в качестве ИП, и следующего за ним налогового периода. ИП подтвердил, что он прекратил деятельность в качестве предпринимателя по причине поступления на муниципальную службу. А после того, как с нее ушел, снова зарегистрировался в качестве ИП. То есть он не преследовал цель получить льготную ставку в обход закона. Судьи поддержали предпринимателя (постановление Арбитражного суда Поволжского округа от 08.02.2024 по делу № А72-5400/2023).
Уже сейчас рекомендуем рассчитать налоговую нагрузку на бизнес, определиться с выгодным режимом, объектом и ставкой НДС. Основная причина заключается в том, что в большинстве случаев перейти на новую, более выгодную систему налогообложения можно только с 1 января. Это касается и смены объекта обложения, например, на УСН. Изменить его с «Доходов» на «Доходы минус расходы» или наоборот посреди года не выйдет. Если упустите шанс сейчас, переплатите в бюджет.
Обращайтесь за помощью к налоговым консультантам ЦФУ — мы подберем для вас законные возможности снизить платежи в бюджет в рамках услуги Налоговое планирование.
Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFJaVu3n
Начать дискуссию