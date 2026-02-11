Меры безопасности при применении УСН 1% в 2026 году

Официально зарегистрируйте бизнес в льготном регионе

Право на пониженную ставку зависит от места налогового учета. Также важны условия регионального закона. Если вы работаете в одном субъекте, а на учете в другом, инспекция может пересчитать налог по ставке прежнего региона.

С 1 января 2025 года действует правило «трех налоговых периодов» (п. 2 ст. 346.21 НК; закон от 29.10.2024 № 362‑ФЗ). При переезде в регион с более низкой ставкой три налоговых периода применяйте ставку прежнего региона. Переезд не дает права на 1% сразу, если новая ставка ниже прежней.