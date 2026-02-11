Акция 1+3 моб
🔴 Вебинар: Топ-5 трендов налоговых проверок в 2026 году →
Центр Финансового Управления
Пониженные ставки налога по УСН
Меры безопасности при применении УСН 1% в 2026 году

Меры безопасности при применении УСН 1% в 2026 году

Ставка 1% вместо 6% — слишком заметная экономия, чтобы налоговая оставила ее без внимания. Формальная смена прописки гарантированно ведет к углубленной проверке, где инспекция сопоставляет учет с реальной жизнью бизнеса. Разберем 4 правила, которые снижают риск доначислений и споров.

Официально зарегистрируйте бизнес в льготном регионе

Право на пониженную ставку зависит от места налогового учета. Также важны условия регионального закона. Если вы работаете в одном субъекте, а на учете в другом, инспекция может пересчитать налог по ставке прежнего региона.

С 1 января 2025 года действует правило «трех налоговых периодов» (п. 2 ст. 346.21 НК; закон от 29.10.2024 № 362‑ФЗ). При переезде в регион с более низкой ставкой три налоговых периода применяйте ставку прежнего региона. Переезд не дает права на 1% сразу, если новая ставка ниже прежней.

Пример из практики

ИП сменил место учета на льготный регион в июле 2022 года. Затем он подал уточненную декларацию по УСН за 2021 год. В уточненке он применил ставку 1% нового региона. Инспекция доначислила налог: на 31.12.2021 ИП был на учете в Москве. Суд поддержал инспекцию и привязал ставку к месту учета на конец года. Смотрите постановление АС Уральского округа от 10.11.2023 № Ф09-6360/23 по делу № А50-3019/2023.

Безопасное решение от ЦФУ

Планируйте смену регистрации заранее:

  • оформляйте переезд и постановку на учет до нужного периода;

  • проверяйте условия и ограничения, действующие в выбранном регионе;

  • учитывайте правило трех налоговых периодов при «налоговой миграции».

Как считать три налоговых периода

  • год переезда — первый налоговый период;

  • следующие два года — второй и третий периоды;

  • ставку нового региона применяйте с четвертого года.

Проверьте дату начала ставки 1% до смены учета. Сохраните лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП и уведомления. Создайте папку «Переезд» и храните доказательства там:

  • лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП о смене адреса и учета;

  • договор аренды или документы на помещение в регионе;

  • уведомления банку и ключевым контрагентам о новом адресе;

  • первые договоры и акты с привязкой к новому региону.

Не регистрируйте бизнес в чужом, ветхом или непригодном для проживания жилье

Адрес с признаками фиктивности повышает риск проверки. Риск создают чужие квартиры без договоров и оснований. Риск повышают краткосрочные договоры без фактического проживания. Проблемой также становится адрес массовой регистрации.

Инспекция проверяет фактическое использование помещения и документы. Она сопоставляет заявления, факты проживания и деловую активность. При необходимости инспекция проводит осмотры и опросы. Она анализирует платежи, переписку и хозяйственные операции.

Перед арендой проверьте адрес в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Массовый адрес повышает риск запросов и отказов в льготе.

Судебная практика

Показательный пример про «формальную миграцию» — дело № А22-3619/2023. ИП заявляла пониженные ставки и ссылалась на регистрацию в Севастополе и Мурманской области. Инспекция проверила фактическую деятельность и отказала в льготе. Суды поддержали инспекцию (постановление АС СКО от 31.03.2025 по делу № А22-3619/2023).

Суд учел совокупность фактов, в том числе:

  • работа по найму подтверждалась в Москве, а не в льготном регионе;

  • счета, контрагенты и имущество были вне льготных регионов;

  • в договорах местом заключения указан Ярославль или Москва;

  • личные траты и платежи проходили в Москве;

  • договоры в льготном регионе были разовыми и не подтверждали деятельность;

  • табели учета рабочего времени подтверждали занятость в Москве.

Итог: суд оставил доначисления по УСН, штраф и пени в силе (постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2025 № Ф08-1387/2025 по делу № А22-3619/2023).

Безопасное решение от ЦФУ

Выбирайте адрес, который можно подтвердить документами и фактами:

  1. оформляйте аренду или собственность с понятным сроком и основанием;

  2. храните согласие собственника и акт приема-передачи помещения;

  3. обеспечьте доступ к почте и возможность связи по адресу;

  4. оплачивайте коммунальные и сервисные счета по адресу присутствия;

  5. сохраняйте фото помещения и переписку с арендодателем;

  6. избегайте массовых адресов и жилья с признаками непригодности.

Подскажем, как безопасно применять УСН 1% и какие регионы подходят под вашу ситуацию

Тщательно изучайте региональный закон и отслеживайте изменения

Региональная ставка — это набор условий. В одном регионе достаточно регистрации и объекта «доходы». В другом действуют дополнительные критерии. Обычно проверяют ОКВЭД, долю профильных доходов и численность. Иногда важны статус ИП и дата регистрации.

С 2026 года действуют федеральные рамки по пониженным ставкам. Регионы могут снижать ставки только по видам деятельности из перечня Правительства. Перечень утвердили распоряжением от 30.12.2025 № 4176-р. О нем мы писали в предыдущей статье.

Отдельно следите за лимитами УСН. В 2026 году лимит доходов — 490,5 млн рублей. Превысите лимит — утратите право на УСН с 1-го числа месяца, в котором превысили лимит.

Перед применением льготы проверьте три блока:

  1. региональный закон и его актуальную редакцию;

  2. федеральные рамки на 2026 год по пониженным ставкам;

  3. критерии льготы и вашу фактическую модель бизнеса.

Суды требуют буквального соблюдения условий регионального закона. Так, в споре по Курганской области суд отказал в пониженной ставке, так как ИП не отвечал критерию закона субъекта. Суд отказал в ставке 1%, так как ИП не выполнил условие регионального закона. Суд учел дату регистрации ИП (постановление АС Уральского округа от 22.04.2025 № Ф09-1398/25 по делу № А34-9094/2024).

Безопасное решение от ЦФУ

Составьте чек-лист условий для своего региона и обновляйте его:

  1. скачайте региональный закон и сохраните дату редакции;

  2. проверьте ОКВЭД и фактическую выручку по льготной деятельности;

  3. настройте учет доли доходов по видам деятельности помесячно;

  4. контролируйте кадровые и зарплатные условия по итогам квартала;

  5. отслеживайте изменения перечня видов деятельности на 2026 год;

  6. перед сдачей декларации сверяйте критерии и подтверждающие документы.

Можно ли применять УСН 1% в 2026 году?

Оставьте заявку: разберем вашу ситуацию в бизнесе и проконсультируем

Храните документы, подтверждающие присутствие и ведение бизнеса в регионе

Документы нужны даже при объекте «Доходы». Инспекция может запросить их на камеральной проверке. Она может запросить документы и при выездной проверке. Ведите учет и храните первичку, включая КУДиР и договоры.

Налоговый орган может доказывать формальность переезда фактами. Он проверяет управление, активы, людей и операции бизнеса. Он сопоставляет платежи, договоры и географию расходов.

Соберите доказательства реальной работы в регионе:

  • в регионе находится центр управления или постоянного присутствия;

  • договоры заключают и исполняют с привязкой к региону;

  • есть инфраструктура: помещение, техника, команда или подрядчики;

  • вы несете регулярные расходы, связанные с работой на месте.

Это косвенные признаки. Их оценивают вместе с остальным.

Что может насторожить налоговую:

  • Вход в банк-клиент идет из другого региона.

  • Визиты в регион редкие и слишком короткие.

  • Основные чеки и платежи проходят в другом регионе.

В одном из споров суд поддержал инспекцию по УСН. Суд оценил фактические обстоятельства и документы. Он не увидел выполнения условий пониженной ставки. Смотрите постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2025 № Ф08-1387/2025 по делу № А22-3619/2023.

Безопасное решение от ЦФУ

Собирайте документы системно и заранее. Обычно помогают:

  • договоры и платежи по помещению, включая акты и счета;

  • коммунальные и сервисные платежи по адресу присутствия;

  • первичка с региональными контрагентами и деловая переписка;

  • документы по команде в регионе: договоры, задания, табели;

  • сервисные следы работы: связь, интернет, доставка, касса;

  • ежемесячная сводка: где работали, где платили и кто выполнял работы.

Чек-лист перед сдачей декларации:

  1. проверьте регион учета на 31 декабря периода;

  2. подтвердите условия региона и перечня на 2026 год;

  3. сверьте долю льготных доходов по учетным данным;

  4. проверьте численность и выплаты, если это критерий;

  5. соберите документы по адресу и фактам присутствия;

  6. подготовьте расшифровки платежей и контрагентов по регионам;

  7. проверьте лимиты УСН и базовые условия режима;

  8. подготовьте пакет для ответа на возможные запросы.

Существуют и другие правила, которые на практике игнорируют компании и ИП при переходе на УСН 1%, но эти меры безопасности — основные. 

Обращайтесь к налоговым консультантам и юристам, чтобы заранее обезопасить свой бизнес от претензий ФНС

Реклама: ООО «ЦФУ», ИНН: 2536249177, erid: 2W5zFGNb8qe

Информации об авторе

Центр Финансового Управления

Центр Финансового Управления

3 412 подписчиков61 пост

Начать дискуссию

ГлавнаяПодарки