Меры безопасности при применении УСН 1% в 2026 году

Официально зарегистрируйте бизнес в льготном регионе
Право на пониженную ставку зависит от места налогового учета. Также важны условия регионального закона. Если вы работаете в одном субъекте, а на учете в другом, инспекция может пересчитать налог по ставке прежнего региона.
С 1 января 2025 года действует правило «трех налоговых периодов» (п. 2 ст. 346.21 НК; закон от 29.10.2024 № 362‑ФЗ). При переезде в регион с более низкой ставкой три налоговых периода применяйте ставку прежнего региона. Переезд не дает права на 1% сразу, если новая ставка ниже прежней.
Пример из практики
ИП сменил место учета на льготный регион в июле 2022 года. Затем он подал уточненную декларацию по УСН за 2021 год. В уточненке он применил ставку 1% нового региона. Инспекция доначислила налог: на 31.12.2021 ИП был на учете в Москве. Суд поддержал инспекцию и привязал ставку к месту учета на конец года. Смотрите постановление АС Уральского округа от 10.11.2023 № Ф09-6360/23 по делу № А50-3019/2023.
Безопасное решение от ЦФУ
Планируйте смену регистрации заранее:
оформляйте переезд и постановку на учет до нужного периода;
проверяйте условия и ограничения, действующие в выбранном регионе;
учитывайте правило трех налоговых периодов при «налоговой миграции».
Как считать три налоговых периода
год переезда — первый налоговый период;
следующие два года — второй и третий периоды;
ставку нового региона применяйте с четвертого года.
Проверьте дату начала ставки 1% до смены учета. Сохраните лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП и уведомления. Создайте папку «Переезд» и храните доказательства там:
лист записи ЕГРЮЛ/ЕГРИП о смене адреса и учета;
договор аренды или документы на помещение в регионе;
уведомления банку и ключевым контрагентам о новом адресе;
первые договоры и акты с привязкой к новому региону.
Не регистрируйте бизнес в чужом, ветхом или непригодном для проживания жилье
Адрес с признаками фиктивности повышает риск проверки. Риск создают чужие квартиры без договоров и оснований. Риск повышают краткосрочные договоры без фактического проживания. Проблемой также становится адрес массовой регистрации.
Инспекция проверяет фактическое использование помещения и документы. Она сопоставляет заявления, факты проживания и деловую активность. При необходимости инспекция проводит осмотры и опросы. Она анализирует платежи, переписку и хозяйственные операции.
Перед арендой проверьте адрес в сервисе ФНС «Прозрачный бизнес». Массовый адрес повышает риск запросов и отказов в льготе.
Судебная практика
Показательный пример про «формальную миграцию» — дело № А22-3619/2023. ИП заявляла пониженные ставки и ссылалась на регистрацию в Севастополе и Мурманской области. Инспекция проверила фактическую деятельность и отказала в льготе. Суды поддержали инспекцию (постановление АС СКО от 31.03.2025 по делу № А22-3619/2023).
Суд учел совокупность фактов, в том числе:
работа по найму подтверждалась в Москве, а не в льготном регионе;
счета, контрагенты и имущество были вне льготных регионов;
в договорах местом заключения указан Ярославль или Москва;
личные траты и платежи проходили в Москве;
договоры в льготном регионе были разовыми и не подтверждали деятельность;
табели учета рабочего времени подтверждали занятость в Москве.
Итог: суд оставил доначисления по УСН, штраф и пени в силе (постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2025 № Ф08-1387/2025 по делу № А22-3619/2023).
Безопасное решение от ЦФУ
Выбирайте адрес, который можно подтвердить документами и фактами:
оформляйте аренду или собственность с понятным сроком и основанием;
храните согласие собственника и акт приема-передачи помещения;
обеспечьте доступ к почте и возможность связи по адресу;
оплачивайте коммунальные и сервисные счета по адресу присутствия;
сохраняйте фото помещения и переписку с арендодателем;
избегайте массовых адресов и жилья с признаками непригодности.
Тщательно изучайте региональный закон и отслеживайте изменения
Региональная ставка — это набор условий. В одном регионе достаточно регистрации и объекта «доходы». В другом действуют дополнительные критерии. Обычно проверяют ОКВЭД, долю профильных доходов и численность. Иногда важны статус ИП и дата регистрации.
С 2026 года действуют федеральные рамки по пониженным ставкам. Регионы могут снижать ставки только по видам деятельности из перечня Правительства. Перечень утвердили распоряжением от 30.12.2025 № 4176-р. О нем мы писали в предыдущей статье.
Отдельно следите за лимитами УСН. В 2026 году лимит доходов — 490,5 млн рублей. Превысите лимит — утратите право на УСН с 1-го числа месяца, в котором превысили лимит.
Перед применением льготы проверьте три блока:
региональный закон и его актуальную редакцию;
федеральные рамки на 2026 год по пониженным ставкам;
критерии льготы и вашу фактическую модель бизнеса.
Суды требуют буквального соблюдения условий регионального закона. Так, в споре по Курганской области суд отказал в пониженной ставке, так как ИП не отвечал критерию закона субъекта. Суд отказал в ставке 1%, так как ИП не выполнил условие регионального закона. Суд учел дату регистрации ИП (постановление АС Уральского округа от 22.04.2025 № Ф09-1398/25 по делу № А34-9094/2024).
Безопасное решение от ЦФУ
Составьте чек-лист условий для своего региона и обновляйте его:
скачайте региональный закон и сохраните дату редакции;
проверьте ОКВЭД и фактическую выручку по льготной деятельности;
настройте учет доли доходов по видам деятельности помесячно;
контролируйте кадровые и зарплатные условия по итогам квартала;
отслеживайте изменения перечня видов деятельности на 2026 год;
перед сдачей декларации сверяйте критерии и подтверждающие документы.
Можно ли применять УСН 1% в 2026 году?
Храните документы, подтверждающие присутствие и ведение бизнеса в регионе
Документы нужны даже при объекте «Доходы». Инспекция может запросить их на камеральной проверке. Она может запросить документы и при выездной проверке. Ведите учет и храните первичку, включая КУДиР и договоры.
Налоговый орган может доказывать формальность переезда фактами. Он проверяет управление, активы, людей и операции бизнеса. Он сопоставляет платежи, договоры и географию расходов.
Соберите доказательства реальной работы в регионе:
в регионе находится центр управления или постоянного присутствия;
договоры заключают и исполняют с привязкой к региону;
есть инфраструктура: помещение, техника, команда или подрядчики;
вы несете регулярные расходы, связанные с работой на месте.
Это косвенные признаки. Их оценивают вместе с остальным.
Что может насторожить налоговую:
Вход в банк-клиент идет из другого региона.
Визиты в регион редкие и слишком короткие.
Основные чеки и платежи проходят в другом регионе.
В одном из споров суд поддержал инспекцию по УСН. Суд оценил фактические обстоятельства и документы. Он не увидел выполнения условий пониженной ставки. Смотрите постановление АС Северо-Кавказского округа от 31.03.2025 № Ф08-1387/2025 по делу № А22-3619/2023.
Безопасное решение от ЦФУ
Собирайте документы системно и заранее. Обычно помогают:
договоры и платежи по помещению, включая акты и счета;
коммунальные и сервисные платежи по адресу присутствия;
первичка с региональными контрагентами и деловая переписка;
документы по команде в регионе: договоры, задания, табели;
сервисные следы работы: связь, интернет, доставка, касса;
ежемесячная сводка: где работали, где платили и кто выполнял работы.
Чек-лист перед сдачей декларации:
проверьте регион учета на 31 декабря периода;
подтвердите условия региона и перечня на 2026 год;
сверьте долю льготных доходов по учетным данным;
проверьте численность и выплаты, если это критерий;
соберите документы по адресу и фактам присутствия;
подготовьте расшифровки платежей и контрагентов по регионам;
проверьте лимиты УСН и базовые условия режима;
подготовьте пакет для ответа на возможные запросы.
Существуют и другие правила, которые на практике игнорируют компании и ИП при переходе на УСН 1%, но эти меры безопасности — основные.
