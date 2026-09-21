Инвентаризация за один обход: как разделить результаты в 1С

Расположение имущества в офисе, на складе или производстве редко совпадает со структурой бухгалтерского учёта. В одном кабинете могут находиться основные средства с разными счетами учёта. Часть имущества закреплена за разными материально ответственными лицами (МОЛ), а сами объекты принадлежат разным подразделениям.

Для инвентаризационной комиссии это одно помещение, которое проще проверить целиком. Но в 1С имущество из этого кабинета распределено между несколькими документами.

Если заранее создавать отдельное задание под каждый счёт, подразделение или МОЛ, сотрудникам придётся несколько раз проверять это помещение. А если собрать всё в один документ без последующего разделения, ручная сортировка строк ляжет на бухгалтера.

Всё равно двойная работа, получается?

Не обязательно. Вполне реально за один обход собрать данные по всему имуществу, а затем распределить результаты по нужным документам в 1С.