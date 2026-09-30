Бюджет на 2027 год: как проверить реальную потребность в новой технике

Осенью подразделения начинают формировать заявки на следующий год: одному отделу нужны новые ноутбуки, другому — принтеры, третьему — инструмент или производственное оборудование. Руководители собирают потребности своих команд, а затем отдельные запросы складываются в общий бюджет на закупки.

Осенью подразделения начинают формировать заявки на следующий год: одному отделу нужны новые ноутбуки, другому — принтеры, третьему — инструмент или производственное оборудование. Руководители собирают потребности своих команд, а затем отдельные запросы складываются в общий бюджет на закупки.

Но между «техника нужна подразделению» и «технику нужно купить» есть разница. Запрос показывает потребность конкретного отдела, но ничего не говорит об имуществе, которое уже есть у компании и может закрыть эту потребность. Если при формировании бюджета учитывать только новые заявки, часть расходов окажется лишней.

Поэтому до согласования закупок нужно посмотреть, какой техникой компания располагает сейчас: где она находится, кто ею пользуется и в каком она состоянии.

Что имеется на данный момент

Количество объектов в учёте ещё не показывает, сколько техники действительно используется и сколько можно перераспределить. Для бюджета важна разница между работающим оборудованием, свободным имуществом, техникой в ремонте и объектами, которые пора менять.

Возьмём ноутбук, который после увольнения сотрудника остался закреплён за ним в учёте. Сам компьютер исправен и может понадобиться новому сотруднику, но в данных компании он по-прежнему занят. Если такой объект не найти до формирования бюджета, подразделение запросит ещё один ноутбук, хотя покупать его необязательно.

Поэтому по каждому объекту нужны актуальные сведения о состоянии, местонахождении и держателе. Сложность в том, что эти данные не всегда ведут в одной системе: у бухгалтерии, АХО и самого подразделения могут быть свои источники информации об имуществе.

Почему данные об имуществе расходятся

Бухгалтерия работает с карточками в 1С, АХО — с журналами выдачи, подразделения — с собственными таблицами. Каждый источник решает свои задачи, поэтому сведения об одном и том же объекте со временем могут различаться.

Чтобы не собирать информацию по нескольким спискам перед каждой закупкой, данные об имуществе можно вести в единой базе: указывать помещение, держателя, состояние объекта и фиксировать его перемещения. Однако записи в системе не заменяют фактическую проверку — если от наличия свободной техники зависит новая закупка, нужно убедиться, что объект действительно находится там, где указан, и его состояние не изменилось.

Что нужно проверить перед новой закупкой

Во время обхода сотрудник проверяет технику непосредственно там, где она используется или хранится. Объект идентифицируют, сверяют с данными в учёте и фиксируют его фактическое состояние. «Учёт 15» помогает собирать сведения на месте без ручного переписывания номеров.

По итогам проверки можно разделить имущество по его текущему состоянию и дальнейшему использованию:

используется — техника находится у сотрудника или в подразделении и нужна для текущей работы;

свободно — исправный объект сейчас не используется и доступен для передачи другому сотруднику или подразделению;

в ремонте — объект временно недоступен, поэтому для бюджетирования важны сведения о ремонте и сроках возвращения;

требует замены — состояние или технические характеристики не позволяют дальше использовать оборудование для нужных задач.

После проверки становится понятно, сколько техники уже используется, сколько можно перераспределить и какие объекты действительно требуют замены. Эти данные помогают определить, какую часть потребности подразделения придётся закрывать новой закупкой. Остаётся обосновать количество новой техники и причину её приобретения.

За каждой заявкой должна стоять причина

Запрос на пять новых ноутбуков ещё не объясняет, почему компании нужно купить именно пять устройств. Причины могут быть разными: расширение штата, запуск нового производственного участка, отсутствие свободного оборудования, подтверждённая неремонтопригодность, несоответствие техническим требованиям или плановая замена по принятой в компании политике.

От причины зависит и обоснование закупки. При расширении штата количество новых рабочих мест можно сопоставить с доступной техникой; при замене из-за поломки — проверить состояние оборудования и сведения о ремонте; если устройства больше не соответствуют техническим требованиям — зафиксировать, какие именно характеристики мешают продолжать работу.

Формулировки «нужен новый ноутбук» для такого решения недостаточно: она не объясняет ни количество, ни причину закупки. Расходы получают обоснование, когда потребность подразделения можно связать с конкретной задачей и сопоставить с уже имеющимся имуществом.

Состояние техники должно быть подтверждено

Особенно внимательно нужно проверять оборудование, которое планируют заменить из-за неисправности. Статус «сломано» ещё не означает, что объект нужно списывать и покупать новый: устройство может находиться на диагностике или в ремонте и после этого вернуться в работу.

Поэтому к статусу нужны сведения, которые объясняют состояние объекта: результаты диагностики, информация о ремонте и его сроках. Если оборудование регулярно ломается или месяцами остаётся в сервисе, история таких событий тоже пригодится при решении о замене, а затем — при выборе модели или поставщика.

Для свободного имущества важны другие данные — местонахождение и ответственный за выдачу. Без них наличие объекта в базе мало помогает: прежде чем передать технику другому подразделению, её ещё придётся искать.

Какие данные нужны при согласовании бюджета

Перед согласованием расходов нужно сопоставить потребность подразделения с реальной ситуацией: сколько подходящей техники уже есть в компании, где она находится и в каком состоянии. Так становится понятно, какую часть оборудования можно перераспределить, а на что действительно придётся заложить деньги.

Бухгалтерский учёт закрывает лишь часть этой задачи: стоимость объекта и его наличие на балансе не показывают, используется ли он сейчас, исправен ли и доступен ли для передачи. Для бюджетирования нужны и операционные сведения об имуществе.

«Клеверенс: Учёт имущества» может использоваться для хранения информации об объектах, их состояниях, помещениях и держателях, а «Учёт 15» — для проверки имущества непосредственно на местах. Вместе эти данные позволяют сопоставить будущие расходы с техникой, которой компания уже располагает.

Если подходящее оборудование можно передать другому подразделению, дополнительная покупка не потребуется. Когда свободных объектов нет или имеющаяся техника действительно требует замены, необходимость новых расходов подтверждается фактическими данными.

Когда закупка действительно обоснована

Потребность в новой технике складывается не только из запросов подразделений. На итоговое решение влияет и то, чем компания уже располагает: сколько оборудования занято, что можно перераспределить, какие объекты вернутся из ремонта, а какие действительно пора заменить.

Так бюджет опирается не только на планы на следующий год, но и на фактическое состояние имущества. Компания может использовать свободную технику там, где она нужна, обоснованно планировать замену и исключать из бюджета лишние покупки.

Реклама: ООО «Клеверенс Софт», ИНН 7720514281, erid: 2W5zFHxWfay