Инвентаризация в арендованном помещении: как разграничить свое и чужое имущество

Какое имущество входит в проверку

Принадлежность предмета и порядок его учёта — связанные, но разные вопросы. Стол арендодателя не становится собственностью арендатора после передачи, однако договор и акт приёма-передачи могут требовать от компании контроля его наличия и сохранности.

До обхода бухгалтер сопоставляет учётные данные с договорами, приложениями к ним и документами передачи. По этим сведениям можно разделить имущество на несколько групп:

Что находится в помещении Что уточнить перед проверкой Собственная техника и мебель По каким карточкам они учтены, где находятся и за кем закреплены Имущество, полученное в аренду или на хранение Какие предметы переданы компании и как они отражены в её учёте Оборудование подрядчика Остаётся ли оно под контролем подрядчика или передано организации по документам Личные вещи сотрудников Подтверждена ли принадлежность и оформлено ли использование компанией

Такое разделение помогает определить состав задания, но не даёт права исключить объект только потому, что у него другой собственник.

Для организаций, применяющих ФСБУ 28/2023, при годовой инвентаризации проверке подлежат в том числе объекты, учитываемые за балансом, и объекты, сведения о которых необходимо раскрывать в отчётности. Перечень установлен пунктом 18, а пункт 32 предусматривает отдельные документы для указанных в нём групп забалансовых и неучтённых объектов.

Когда состав имущества определён, остаётся выбрать способ обхода: сверять подготовленный перечень или сначала собрать сведения о найденных объектах.