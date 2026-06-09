Пожарная безопасность в арендуемых помещениях: кто отвечает — арендатор или арендодатель, и как не получить чужой штраф

Что обязательно прописать в договоре аренды

Договор аренды — единственный инструмент, который позволяет легально перераспределить ответственность между сторонами в рамках закона. Что должно быть зафиксировано:

1. Передаточный акт с описанием состояния систем противопожарной защиты. Наличие и исправность автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС), системы оповещения и управления эвакуацией (далее – СОУЭ), дымоудаления, количества и состояния огнетушителей, наличия знаков ПБ и планов эвакуации. Этот документ — главное доказательство того, в каком виде помещение было принято.

2. Разграничение обязанностей по содержанию инженерных систем. Кто оплачивает и организует техническое обслуживание АПС, СОУЭ, противодымной защиты, внутреннего противопожарного водопровода. По умолчанию — собственник, но стороны могут переложить эту обязанность на арендатора (с соответствующим снижением арендной платы).

3. Назначение ответственного за электрохозяйство. Это отдельный пункт, который часто упускают. Согласно п. 10 приказа Минэнерго от 12.08.2022 г. № 811, ответственный за электрохозяйство обязан иметь IV группу допуска (для электроустановок до 1 000 В) или V группу (для электроустановок до и свыше 1 000 В). Кого назначать — определяет договор:

если стороны подписали акт о передаче электроустановок (ЭУ) с указанием перечня — ответственного назначает арендатор

если в договоре только аренда помещения без передаточного акта на ЭУ — ответственного назначает арендодатель

Второй вариант часто невыгоден арендатору: он не сможет самостоятельно устранять неисправности и будет ждать арендодателя. Поэтому в большинстве случаев арендатор берет эту обязанность на себя — функции ответственного за электрохозяйство может выполнять ИП или генеральный директор компании, закрепив полномочия в приказе (п. 8 приказа Минэнерго № 811).

4. Обязанности арендатора по соблюдению режима эксплуатации. Четкая фиксация: арендатор обязуется соблюдать противопожарный режим, проводить инструктажи по новому приказу МЧС № 1120, назначить ответственного за ПБ, не загромождать эвакуационные пути.

5. Ограничения по изменению помещения. Запрет на перепланировку, изменение технологических процессов, организацию пожароопасных производств без письменного согласования с арендодателем. Это защищает собственника от ситуации, когда арендатор, например, открыл склад ЛКМ в офисном здании без необходимых противопожарных мероприятий.

6. Право арендодателя на доступ для контроля. Возможность собственника проводить осмотры помещения для проверки соблюдения требований ПБ — с разумной периодичностью и предварительным уведомлением.

7. Регрессная ответственность. Условие о том, что сторона, виновная в нарушении, возмещает другой стороне убытки, включая штрафы, наложенные надзорными органами по ее вине.

Грамотно составленный договор не отменяет ответственности перед государством, но в случае конфликта между сторонами становится основанием для регрессного иска.