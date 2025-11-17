Защита критической информационной инфраструктуры в 2025 году: что нужно знать бизнесу

Почему важно соблюдать правила работы с объектами КИИ

В 2025 году тема защиты критической информационной инфраструктуры (КИИ) снова оказалась в центре внимания. Причина не только в росте числа кибератак, но и в том, что с 1 сентября вступили в силу поправки в закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ. Они дополняют порядок категорирования, расширяют полномочия ФСБ и ФСТЭК, вводят обязательный переход на российское программное обеспечение на значимых объектах КИИ и усиливают контроль со стороны государства.

После 2022 года стало очевидно, насколько сильно зависели ключевые отрасли — энергетика, транспорт, связь, финансы, медицина — от зарубежных технологий. Санкции ограничили доступ к обновлениям, лицензиям и сервисам, поставив под угрозу устойчивость ИТ-систем, от которых зависит работа страны. Импортозамещение из временной меры превратилось в стратегическую задачу: обеспечить технологическую независимость и устойчивость КИИ.

Для бизнеса это не абстрактная инициатива государства, а конкретные обязательства и риски. Несоблюдение правил теперь грозит не только штрафами, но и приостановкой деятельности, а в отдельных случаях — уголовной ответственностью.