1. Определение роли оператора персональных данных

За последние 15–20 лет многие виды бизнеса перешли в онлайн (e-commerce): продажа товаров, оказание услуг, доставка, поддержка и т. д. В интернете можно быстро получить данные клиентов, реализовать продукт и принять оплату. Другие компании собирают данные клиентов без помощи сайтов и хранят их в Excel-таблицах, CRM или на бумаге.

Сбор данных требует от бизнеса соблюдения строгих мер — обрабатывать персональные данные клиентов в соответствии с законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ и требованиями Роскомнадзора.

В таблице собрали некоторые компании, которые собирают и обрабатывают персональные данные клиентов:

Вид бизнеса Примеры компаний Какие данные обрабатывают Онлайн-торговля интернет-магазины, маркетплейсы ФИО, телефон, e-mail, адрес доставки, данные заказов, история покупок Медицинские учреждения клиники, частные врачи, лаборатории ФИО, контакты, данные о здоровье, результаты анализов Образовательные организации онлайн-школы, курсы, тренинги, вузы ФИО, контакты, данные об обучении, документы об образовании Финансовые и кредитные организации банки, МФО, страховые компании паспортные данные, контакты, финансовая информация, история платежей Курьерские и логистические компании службы доставки, перевозчики ФИО, телефон, адрес доставки, данные получателя IT-компании и онлайн-сервисы SaaS-сервисы, мобильные приложения, платформы регистрационные данные, IP-адреса, e-mail, логины, пользовательская активность Маркетинговые и рекламные агентства digital-агентства, колл-центры контактные данные клиентов, данные заявок, записи звонков ЖКХ и управляющие компании ТСЖ, ресурсоснабжающие организации ФИО, адрес проживания, контактные данные, платежная информация Юридические и консалтинговые компании юридические фирмы, аутсорс бухгалтерских услуг ФИО, контакты, документы клиентов, данные по делам и договорам

Вывод: если компания принимает заявки от физических лиц, ведет клиентскую базу, использует CRM, сайт, мессенджеры, e-mail, хранит контакты клиентов и историю заказов, она уже работает с персональными данными и обязана соблюдать требования закона № 152-ФЗ (независимо от масштаба бизнеса и сферы деятельности).