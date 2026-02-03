Что изменилось с 1 июля 2025 года для владельцев сайтов

В 2025 году произошли переломные события в области персональных данных, которую регламентирует закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Одной из обсуждаемых дат в коммерческом и государственном секторе стало 1 июля 2025 года:

1. Государство постепенно «локализует» сбор и обработку персональных данных пользователей сайтов.

❌ Как было раньше. При входе посетителя на сайт владелец (оператор персональных данных) получает данные о браузере, IP-адресе, геолокации пользователя. Эти и другие данные напрямую доставлялись в страны Европы (США, Великобританию и др.), то есть первичная обработка происходила за границей в обход российского законодательства.

✅ Как стало. С 1 июля 2025 года первичная обработка данных пользователей должна проходить в России. Для этого владелец веб-ресурса заменяет или полностью отказывается от элементов, которые не соответствуют обновленным требованиям — формы, виджеты, скрипты, пиксели и другие веб-составляющие. С точки зрения информационного обмена, в списке «безопасных» стран Роскомнадзора — государства ЕАЭС и БРИКС (Беларусь, Кыргызстан, Индия и др.).

2. «Привычные» элементы сайта ставят под угрозу деятельность операторов персональных данных.

❌ Как было раньше. Владельцы сайтов использовали зарубежные IT-решения — Google Analytics и другие сервисы Google, reCAPTCHA, виджеты WhatsApp1 и Телеграм, JS-библиотеки с готовыми функциями, CRM и т. д. Данные российских пользователей сохранялись на зарубежных серверах, что не соответствовало нормам безопасности и законодательству РФ.

✅ Как стало. Государство постепенно переводит бизнес на российскую инфраструктуру. Владельцы сайтов должны использовать отечественные ПО, сервисы, конструкторы и другие элементы. В то же время разрешено использовать решения из «дружественных» стран, которые не нарушают правила трансграничной передачи. Например, владелец сайта должен подать уведомление в Роскомнадзор о трансграничной передаче данных (ТППДн), если бизнесу жизненно необходимо зарубежное решение (CRM, почта-клиент, облако и др.).

3. Штрафы за нарушение ТППДн выросли до 18 млн руб.

❌ Как было раньше. Владельцы сайтов могли использовать зарубежные решения, не опасаясь получить штрафы в миллионы рублей.

✅ Как стало. Закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ дополнил ст. 13.11 КоАП частями 8 и 9. Первичное нарушение правил трансграничной передачи влечет штрафы до 200 тыс. руб. на должностных лиц, до 6 млн руб. на ИП и организации. За повторное нарушение штрафы возрастают до 800 тыс. и 18 млн руб., соответственно.