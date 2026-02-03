8144 ОК МП моб
Как подготовить сайт к проверке Роскомнадзора в 2026 году: с учетом новых требований 

Роскомнадзор проверяет сайты операторов персональных данных разными способами — вручную и с применением ИИ, дистанционно и с выездом на место ведения деятельности. Поводом для проверки может стать жалоба пользователя, инициатива владельца веб-ресурса и другие причины. Рассказываем, как подготовить сайт, чтобы не налететь на штрафы до 18 млн руб. 

Самое главное:

  1. Изменения с 01.07.2025 года связаны с «локализацией» персональных данных и штрафами до 18 млн руб. 

  2. Операторы персональных данных попадают под удар закона, если на сайте используются сервисы, формы, скрипты, пиксели и другие зарубежные IT-решения, нарушающие правила трансграничной передачи.

  3. Роскомнадзор проверяет сайты автоматически с применением ИИ, без предупреждения владельцев веб-ресурсов. Поводом для внеплановой, документарной или выездной проверки могут стать жалобы пользователей и конкурентов. 

  4. Сайт готов к проверке, если выполнены правила: политика обработки ПДн находится в открытом доступе, согласие на обработку явно выделено на сайте, настроено всплывающее cookie-уведомление, в футере сайта размещены юридические данные, а также отсутствуют нелегитимные компоненты или они заменены на отечественные аналоги.

  5. В конце статьи найдете чек-лист «Проверь себя»: если выполнены базовые условия, то сайт готов к проверке Роскомнадзора.    

Что изменилось с 1 июля 2025 года для владельцев сайтов

В 2025 году произошли переломные события в области персональных данных, которую регламентирует закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ. Одной из обсуждаемых дат в коммерческом и государственном секторе стало 1 июля 2025 года:

1. Государство постепенно «локализует» сбор и обработку персональных данных пользователей сайтов. 

❌ Как было раньше. При входе посетителя на сайт владелец (оператор персональных данных) получает данные о браузере, IP-адресе, геолокации пользователя. Эти и другие данные напрямую доставлялись в страны Европы (США, Великобританию и др.), то есть первичная обработка происходила за границей в обход российского законодательства.

✅ Как стало. С 1 июля 2025 года первичная обработка данных пользователей должна проходить в России. Для этого владелец веб-ресурса заменяет или полностью отказывается от элементов, которые не соответствуют обновленным требованиям — формы, виджеты, скрипты, пиксели и другие веб-составляющие. С точки зрения информационного обмена, в списке «безопасных» стран Роскомнадзора — государства ЕАЭС и БРИКС (Беларусь, Кыргызстан, Индия и др.). 

2. «Привычные» элементы сайта ставят под угрозу деятельность операторов персональных данных.

❌ Как было раньше. Владельцы сайтов использовали зарубежные IT-решения — Google Analytics и другие сервисы Google, reCAPTCHA, виджеты WhatsApp1 и Телеграм, JS-библиотеки с готовыми функциями, CRM и т. д. Данные российских пользователей сохранялись на зарубежных серверах, что не соответствовало нормам безопасности и законодательству РФ.

✅ Как стало. Государство постепенно переводит бизнес на российскую инфраструктуру. Владельцы сайтов должны использовать отечественные ПО, сервисы, конструкторы и другие элементы. В то же время разрешено использовать решения из «дружественных» стран, которые не нарушают правила трансграничной передачи. Например, владелец сайта должен подать уведомление в Роскомнадзор о трансграничной передаче данных (ТППДн), если бизнесу жизненно необходимо зарубежное решение (CRM, почта-клиент, облако и др.).

3. Штрафы за нарушение ТППДн выросли до 18 млн руб.    

❌ Как было раньше. Владельцы сайтов могли использовать зарубежные решения, не опасаясь получить штрафы в миллионы рублей. 

✅ Как стало. Закон от 06.12.2021 № 405-ФЗ дополнил ст. 13.11 КоАП частями 8 и 9. Первичное нарушение правил трансграничной передачи влечет штрафы до 200 тыс. руб. на должностных лиц, до 6 млн руб. на ИП и организации. За повторное нарушение штрафы возрастают до 800 тыс. и 18 млн руб., соответственно.

«Центр безопасности данных» — это помощник бизнеса и компаний в сфере защиты информации и персональных данных. Эксперты ЦБД готовы решить локальную задачу или реализовать проект «под ключ». Какие услуги вы можете заказать:

  • аудит текущих бизнес-процессов на наличие рисков;

  • подготовка документов и подача уведомления в Роскомнадзор;

  • выстраивание системы защиты персональных данных (СЗПДн);

  • подготовка к проверкам РКН;

  • выполнение индивидуальных проектов.

Затрудняетесь с выбором услуги? Менеджеры проведут консультацию и дадут первые рекомендации. 

Как подготовить сайт к проверке Роскомнадзора

Проверки Роскомнадзора в 2025 году стали более строгими. Кроме плановых, внеплановых, документарных и выездных проверок, регулятор использует автоматизированный мониторинг сайтов — с использованием ИИ-технологий. Проверка происходит 24/7 и без предупреждения владельца веб-ресурса. 

Поводом для проверки могут стать жалобы пользователей и конкурентов. Роскомнадзор обязан реагировать даже на анонимные письма. Задача бизнеса — создать законопослушный сайт, в котором не за что будет зацепиться «доброжелателям».   

1. Политика обработки персональных данных

Политики обработки ПДн — основной документ бизнеса и компании, которые работают с чужими сведениями (п. 2 ч. 1 ст. 18.1 закона № 152-ФЗ). В документе собрана основная информация об операторе:

  • наименование, адрес, контактные данные;

  • ФИО ответственного за организацию обработки персональных данных;

  • цели обработки ПДн с указанием перечня обрабатываемых данных, категорий субъектов, способов, сроков обработки и хранения, порядка уничтожения;

  • передача данных третьим лицам    

Что сделать: разработать и разместить политику на сайте, а ссылку на нее — в «подвале» (нижней части) сайта на видном месте на каждой странице веб-ресурса. Отсутствие политики в открытом доступе приведет к штрафам по ч. 3 ст. 13.11 КоАП — до 20 тыс. руб. на ИП, до 60 тыс. руб. на организации.

2. Согласие на обработку персональных данных

В 2025 году не только выросли штрафы за обработку данных без согласия пользователя, нарушение технической реализации на сайте, но и изменились требования к документу. Что важно:

  • форма согласия должна быть видна на сайте, формулировка — понятна, без скрытых смыслов;

  • у пользователя должна быть возможность выполнить действие по активации согласия — поставить «галочку» в чекбоксе, нажать кнопку «Я согласен».

  • предусмотрена отдельная форма согласия, а не «встроенная» в тексты пользовательского соглашения, политики по cookies, анкет и заявок;

  • на получение рекламной рассылки нужно получить отдельное согласие пользователя.

Что сделать: провести аудит текущих документов и разработать форму согласия по новым правилам в соответствии со ст. 9 закона № 152-ФЗ, действующим с 1 сентября 2025 года. Предусмотреть на сайте чекбокс с возможностью активации согласия. Ч. 2 и 2.1 ст. 13.11 КоАП устанавливают штрафы за первичное и повторное нарушение, если данные пользователя обрабатываются без его согласия: до 1 млн руб. на ИП, до 1,5 млн руб. на организации.

3. Cookie-уведомление

Файлы cookie помогают сайту «запомнить» пользователя и ускорить действия при повторном посещении веб-ресурса. Настройка cookie-уведомления — это один из обязательных шагов, его наличие в том числе проверяет Роскомнадзор:

  • это всплывающее окно при входе на сайт;

  • оно информирует пользователя, что сайт собирает данные;

  • включает сбор разных типов файлов — аналитических, маркетинговых, функциональных.

Что сделать: прописать раздел про cookie в Политике обработки cookie-файлов или в общей Политике в отношении обработки ПДн. Разместить ссылку на документ, включающий раздел про cookie.

4. Официальные данные об операторе

В футере сайта или в политике/пользовательском соглашении необходимо разместить юридические данные организации в соответствии с требованиями ч. 2 ст. 10 закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ:

  • наименование компании;

  • адрес регистрации;

  • контактные данные;

  • номер лицензии (если деятельность подпадает под лицензирование).

Примечание: сведения о юр.лице, в том числе контактные данные, должны быть актуальными и полными, чтобы субъект знал к кому обращаться за защитой своих прав.

5. Формы, виджеты, сервисы по правилам ТППДн

Отметим еще раз: использование зарубежных решений на сайте не запрещено, если они не нарушают правила трансграничной передачи. А главное правило — первичная обработка должна происходить в России, на отечественных серверах. 

Какие элементы на сайте могут «закопать» бизнес:

  • виджеты WhatsApp1 и Телеграм, настроенные на прямую передачу персональных данных за границу;

  • готовые решения и функции, взятые из иностранных JS-библиотек;

  • форма reCAPTCHA;

  • Google Analytics, Google Maps и другие сервисы Google;

  • SaaS-сервисы, облака, CRM;

  • другие иностранные сервисы, формы, пиксели, которые собирают и передают данные пользователей на серверы «недружественных» стран. 

Что сделать: отказаться или ограничить использование на сайте элементов-«нарушителей». Заменить их на отечественные аналоги: Яндекс.Метрику, Smartcaptcha; отключить в виджетах прямую передачу данных за рубеж и т. д. 

Что еще сделать владельцу сайта

Общие требования к операторам персональных данных описаны в законе № 152-ФЗ. Они относятся ко всем ИП, компаниям, самозанятым, физлицам, которые собирают и используют данные граждан:

  1. Иметь в наличии полный и актуальный пакет документов. В рамках проверки Роскомнадзор может запрашивать эту информацию. Сведения в документах должны соответствовать реальному положению дел: целям обработки, ОКВЭД, категориям обрабатываемых данных и субъектов ПДн.

  2. Направить в Роскомнадзор уведомление о намерении осуществлять обработку персональных данных. Это заявление, которое подается один раз. В случае изменений потребуется подать уведомление об изменении сведений (например, если поменялся ответственный или юридический адрес организации). Подать уведомление можно онлайн на сайте РКН или предоставить в отделение лично.

  3. Назначить ответственного приказом. Это уполномоченный представитель, который отвечает за обработку ПДн в компании, взаимодействует с сотрудниками, организует работу с гражданами (п. 1 ч. 1 ст. 18.1, ст. 22.1 закона № 152-ФЗ).

  4. Обеспечить безопасность персональных данных. Например, проводить меры по профилактике утечек, разграничить доступ к базам данных, ознакомить сотрудников с ЛНА под роспись, своевременно уведомлять Роскомнадзор в случае инцидентов.

  5. Направить в Роскомнадзор уведомление о трансграничной передаче персональных данных. Это может сделать руководитель или представитель компании. Учетная запись сотрудника на «Госуслугах» должна быть привязана к профилю организации. Уведомление о ТППДн можно подать онлайн на сайте Роскомнадзора.   

Рекомендация: не препятствуйте проверкам Роскомнадзора, предоставляйте документы по запросу инспекторов. Сейчас практика только формируется, у регулятора нет цели массово всех штрафовать. В большинстве случаев дело обходится предписанием. Закрытая позиция может привести оператора к негативным последствиям и более глубокой проверке бизнеса. 

Чек-лист «Проверь себя» 

В таблице собрали основные этапы для проверки оператора персональных данных и ошибки, которые встречаются чаще всего:

✅ На что обратить внимание

❌ Не допускайте этих ошибок

Разработана политика обработки персональных данных 

Скачали нерелевантный шаблон политики, не опубликовали документ в открытом доступе или указали недостоверные цели обработки

Основные документы размещены на сайте (политика по cookie, пользовательское соглашение)

Оформили только общую политику, но забыли про политику cookie

Компания включена в реестр Роскомнадзора

Не подали уведомление в Роскомнадзор или подали после начала обработки персональных данных

Деятельность соответствует целям, указанным в уведомлении о начале обработки персональных данных 

Цели обработки изменились, но не подали корректирующее уведомление

Трансграничная передача данных согласована с Роскомнадзором

Пользуетесь зарубежными сервисами, CRM, почта-клиентами, но не уведомили РКН

На сайте настроено всплывающее cookie-уведомление

Отдельное cookie-уведомление отсутствует

Форма согласия на обработку разработана, размещена на сайте на видном месте, предусмотрены чекбоксы и кнопки для посетителей

Согласие «спрятано» на сайте, нет чекбокса или кнопки «Я согласен»   

В «подвале» сайта указаны актуальные юридические данные: наименование, адрес, контакты 

Указали только бренд или торговую марку, а официальное наименование организации отсутствует

На сайте отсутствуют зарубежные IT-решения и интеграции или они не нарушают правила трансграничной передачи

Используете решения и сервисы зарубежных разработчиков из стран, входящих в перечень «небезопасных» Роскомнадзора 

В организации приказом назначен ответственный за работу с персональными данными

Ответственный поменялся, но забыли выпустить новый приказ

Специалисты «Центра безопасности данных» проведут комплекс мероприятий в вашей компании на соответствие требованиям закона № 152-ФЗ — текущие бизнес-процессы на наличие рисков, аудит документации, наличие уязвимых мест в системе защиты (СЗПДн), разработка проекта под индивидуальный запрос. Также вы можете обратиться за решением локальных задач — подача уведомления в Роскомнадзор, подготовка документов, аудит процессов. Ознакомьтесь с полным списком услуг.  

  1. Деятельность компании Meta Platforms Inc. (Facebook и Instagram) на территории РФ запрещена

