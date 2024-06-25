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Бухгалтерский аутсорсинг

Легко ли найти клиентов бухгалтеру? Мифы и реальность

Сегодня хочу поделиться своей историей о том, как я стала работать онлайн на себя, развею мифы о удаленном бухгалтере и покажу изнанку по поиску клиентов.  
Легко ли найти клиентов бухгалтеру? Мифы и реальность
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Наверно самое сложное для бухгалтера, который хочет дополнительно подработать — где взять клиентов?  Этот вопрос часто задают и те, кто уже работает онлайн и хочет набрать себе еще клиентуру в этой сфере.

На самом деле, найти клиентов не так просто как может показаться на первый взгляд. Однако, есть несколько способов, которые могут помочь бухгалтеру привлечь новых клиентов и увеличить свою клиентскую базу и что точно работает у меня.

И подготовила в подарок чек лист  ТОП-5 бесплатных способов найти клиентов бухгалтеру, еще больше чек листов в моем телеграмм канале. 

Еще 5 лет назад я даже и не думала о том, где взять клиентов. Все клиенты приходили ко мне по рекомендации, так я вышла на свои первые 100 тыс. рублей. А вот дальше были сложности. Так как я никогда раньше не искала клиентов сама, были трудности — а где они эти клиенты, как вообще их найти и куча других вопросов.  

И наверно самый мой большой провал и выгорание произошло, когда я начала активно искать клиентов. Разместила объявление на авито и ждала результата и звонков и сообщений от потенциальных клиентов,  а их не было, а если и были — то общаешься, все рассказываешь и консультируешь, а они просто сливаются. И тут у меня произошло выгорание, я даже искала другую работу — проходила разные курсы и пыталась найти себя и свое дело. А когда я писала в личку, меня заблокировали. Вот и все — подумала я, хватит с меня, бухгалтерия это не мое... надоело.... 

Но вдруг я поняла одну вещь, что когда я была на бизнес мероприятии на кофе паузе, я просто вкратце упомянула о том, что я бухгалтер и как я помогла своему клиенту решить вопрос с налоговой. Тут такое началось... после того мероприятия у меня сразу прибавилось два клиента и тут я поняла, что не надо бояться — нужно быть открытие и на самом деле ХОРОШИЙ БУХГАЛТЕР НУЖЕН и предприниматели днем с огнем его ищут и готовы платить ДОРОГО.

Это тоже самый распространенный вопрос у бухгалтеров. Конечно сейчас бухгалтеров очень много и есть такие, кто готов работать и за 1000 руб. Для меня это вообще ШОК. И я скажу так, что просто бухгалтер уже никому не нужен, не кому не нужен просто операционист — предпринимателям нужен специалист, который закроен его запрос в безопасностикасаемо налогов и т.д. Вообщем нужна личность, человек — которому он доверить свой бизнес

С того момента я начала делать разные попытки в поиске клиентов, еще одна удачная я по знакомым отправила сообщение, которое сейчас является легендой и приносит много целевый клиентов моим девочкам.  

А самое главное когда, я научилось регулярно зарабатывать более 150 тыс рублей у меня появилось время развиваться дальше и я запустила свой ИНТЕНСИВ для бухгалтеров, это было большой моей мечтой — создать полезный и востребованный продукт. Его прошло более 600 человек, много  отзывов, как меняется жизнь бухгалторов, когда они применяют сразу такие простые инструменты, которые я даю на интенсиве!  

И самаое интересное, что тут совершенно простая схема — может реализовать каждый! Мне сначала даже было жалко делиться этим методом в бесплатном интенсиве.. — слишком уж мы привыкли обесценивать все! 

Вот ссылка на интенсив https://mnlp.cc/mini?domain=svetlanakolesnikova&id=26

А еще есть чат для бухгалтеров, в котором я постоянно делюсь актуальной информацией, делаю разборы, провожу прямые эфиры и Вы легко можете мне напрямую вопрос задать лично https://t.me/+FcqUqhwr6xhhYTFi.

А чтобы клиенты не сливались смотрите какие ошибки допускают бухгалтера при общении с клиентами https://youtu.be/LVmjAnLE6Bg?si=EHWv77SPm0YDwyTr.

Если Вы думаете, что это вот у нее получилось, а я из маленького города и вряд ли у меня получиться — я Вам скажу так: Еще пять лет назад я ходила на разные семинары, вебинары и думала, что я из маленького города, я так не смогу и вот смогла и продолжаю делать.

Так что сила внутри нас — дерзайте и все получиться! 

Топ-5 мест, где бухгалтеру искать клиентов

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