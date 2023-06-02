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Менеджмент

Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

Рассказываем, что происходит сегодня на рынке труда, и как это влияет на взаимоотношения сотрудников и работодателей.
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Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда
Иллюстрация: Цифровая HR платформа

2023 год уже успел запомниться большим количеством изменений как экономических, так и социальных.

В связи с последними событиями, большое количество специалистов перешло на удаленный формат работы. Некоторые теперь работают из-за границы.

Выделим ещё несколько актуальных тенденций в HR-сфере на 2023 год:

  • Развитие гибких форм трудоустройства и удаленной работы.

  • Увеличение количества HR-технологий для управления персоналом.

  • Использование искусственного интеллекта в HR.

  • Развитие технологий машинного обучения для оптимизации процессов работы с кадрами.

  • Рост спроса на специалистов по цифровизации HR-отделов.

  • Повышенное внимание компаний к эмоциональному здоровью сотрудников для повышения мотивации и эффективности работы.

  • Тренд на повышения квалификации, развитие навыков и компетенций сотрудников.

  • Быстрое обучение кадров актуальным технологиям.

  • Рост значимости социальной ответственности компаний в отношении своих работников и общества в целом.

  • Развитие концепции «гибкого менеджмента» для повышения эффективности команды.

  • Внедрение блокчейна для повышения эффективности управления коллективом, ускоренного выявления и решения проблем. В данном случае, блокчейн — это единая база данных, которая позволяет отслеживать действия всех членов компании, а значит, если возникла какая-то проблема, ее проще найти и быстрее решить.

Также можно наблюдать снижение количества кандидатов из-за массовой эмиграции, поэтому сейчас возрастает тренд на дистанционное взаимодействие внутри компаний.

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Цифровая HR платформа

Цифровая HR платформа

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Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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