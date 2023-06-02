Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

Опасность БАДов: похудение и лечение заболеваний. Советы диетолога

Врач диетолог-эндокринолог рассказывает пользователям Клерк о том, что стоит за пищевыми добавками. Так ли они безобидны? Помогут ли они сбросить вес? Стоит ли использовать их в лечении заболеваний? Ответы на эти и другие вопросы вы узнаете в этом видео.