Как искусственный интеллект, блокчейн и машинное обучение меняют рынок труда

2023 год уже успел запомниться большим количеством изменений как экономических, так и социальных.
В связи с последними событиями, большое количество специалистов перешло на удаленный формат работы. Некоторые теперь работают из-за границы.
Выделим ещё несколько актуальных тенденций в HR-сфере на 2023 год:
Развитие гибких форм трудоустройства и удаленной работы.
Увеличение количества HR-технологий для управления персоналом.
Использование искусственного интеллекта в HR.
Развитие технологий машинного обучения для оптимизации процессов работы с кадрами.
Рост спроса на специалистов по цифровизации HR-отделов.
Повышенное внимание компаний к эмоциональному здоровью сотрудников для повышения мотивации и эффективности работы.
Тренд на повышения квалификации, развитие навыков и компетенций сотрудников.
Быстрое обучение кадров актуальным технологиям.
Рост значимости социальной ответственности компаний в отношении своих работников и общества в целом.
Развитие концепции «гибкого менеджмента» для повышения эффективности команды.
Внедрение блокчейна для повышения эффективности управления коллективом, ускоренного выявления и решения проблем. В данном случае, блокчейн — это единая база данных, которая позволяет отслеживать действия всех членов компании, а значит, если возникла какая-то проблема, ее проще найти и быстрее решить.
Также можно наблюдать снижение количества кандидатов из-за массовой эмиграции, поэтому сейчас возрастает тренд на дистанционное взаимодействие внутри компаний.
Реклама: ООО «ПРОЕКТ», ИНН 7733354684, erid: LjN8JyghL
Комментарии