Госсистемы для общепита: куда и как сдавать отчетность ресторанам

Мы в DocsInBox автоматизируем отчетность в госсервисы для общепита и знаем, что сотрудникам ресторана тяжело и вообще не хочется разбираться с разными системами, которым нужно отчитываться о десятках мелких действий. В этой статье кратко объясняем, куда и о чем нужно отчитываться, чтобы стало немного понятнее. И рассказываем, как разобраться в этом получше.

ЕГАИС — для тех, кто продает алкоголь

ЕГАИС — единая государственная автоматизированная информационная система учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.

Если вкратце, система контролирует оборот спиртосодержащей продукции. Рестораны, бары и кафе должны отчитываться в ЕГАИС при продаже любого алкоголя. Причем отчетность зависит от разных факторов: крепости спиртного, тары и типа списания.

Вся информация из ЕГАИС в итоге отправляется в ФСКАТР — службу, которая контролирует движение алкоголя и табака.

«Честный знак» — для тех, кто продает маркированные товары

«Честный знак» — это система мониторинга, которая позволяет контролировать производителей, поставщиков и продавцов некоторых товарных групп. Специальные коды маркировки (коды DataMatrix) на товарах подтверждают их подлинность и качество.

Маркируют очень много продукции:

вода,

молочка,

пиво,

соки,

обувь,

табак,

лекарства и др.

Для общепита актуальна отчетность о маркированных пиве, слабоалкогольных напитках, воде в упаковке и молочке.

«Меркурий» — для тех, кто продает продукты животного происхождения

Система «Меркурий» отслеживает движение продуктов животного происхождения: молочка, мясо, рыба и т. д. Все данные из этой системы попадают в Россельхознадзор, чтобы в конечном итоге потребители получали здоровые и качественные продукты.

Для продукции животного происхождения производители создают ветеринарно-сопроводительные документы (ВСД), а общепит должен гасить эти документы при приемке. Это значит, что продукт добрался до конечной цели.

Есть еще пара сложностей: например, о пиве нужно отчитываться в ЕГАИС и «Честный знак», а о молоке — в «Честный знак» и «Меркурий».

Мы в DocsInBox разработали целый курс, который поможет вам узнать нюансы работы с каждым из этих госсервисов, подключить их, настроить и начать отчитываться по всем правилам. Переходите по ссылке, чтобы подписаться на курс и за 7 уроков узнать все самое важное о госсервисах.

Маркировка пива в «Честном знаке» В 2024 году ввели новые правила отчётности о реализации пива. Кеги являются маркированной продукцией, поэтому при каждом действии нужно будет передавать информацию в «Честный знак» Забирайте бесплатный гайд, чтобы отчитываться о реализации пива без ошибок Заполните форму, вышлем гайд на e-mail: Отправить

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