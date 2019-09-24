Компании обяжут бить себя по рукам по 115-ФЗ

Я уж подумала, что 115-ФЗ, изрядно потрепавший нервы предпринимателям в части борьбы за белый бизнес, перешёл в новую фазу своего существования, когда миссия уже считай выполнена , но — нет!

Прилетело откуда не ждали..

Росфинмониторинг изрыгнул из своих недр текст поправок к нашему любимому закону и суть их поражает своей глубиной, а главное — кто знает как его выполнять ? Снова будем ждать судебную практику, где кто-то как-то разъяснит о чем вообще все это.

«Паровозом» в КОАП внесут поправки с пяти или шестизначными штрафами.

В соответствии с поправками:

1. Компании обяжут принимать «обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по предупреждению легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

2. Руководители обязаны принимать меры по предупреждению совершения компанией сделок или финансовых операций с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенных преступным путем.

Меры, которые предлагается применять к предупреждению легализации, предполагаются вот эти:

1) сотрудничество с правоохранительными органами (извините, но только мне одной кажется , что читать надо — доносы) и с самим инициатором поправок — РФМ;

2) внедрение процедур, направленных на установление добросовестности контрагентов (они, видимо, не в курсе, что уже даже ИПшники проверяют, иначе денег не видать в своём же банке);

3) информирование работников компании о принимаемых мерах, направленных на предупреждение вовлечения их в легализацию (отмывание).

Пункт 4 статьи 6.2, куда вносятся поправки, вообще заставляет задуматься о бренности существования всего бизнеса в целом: предлагается привлекать к ответственности за то, что компания купила что-то, что куплено продавцом преступным (с точки зрения 115-ФЗ) путём.

Штраф в трехкратном размере, но не меньше 1 млн руб или пауза в работе компании на 90 дней плюс конфискация.

По-моему, жёстче для бизнеса только нарушения в валютном законодательстве — там штраф в размере 100% от суммы операции.

Опять размытые формулировки, снова перекладывание ответственности за действия продавца на покупателя.

Кто-то скажет: работайте вбелую и вам ничего не грозит. Увы, не все так просто, как кажется. Малышам и малому бизнесу, возможно, нечего бояться, а вот рыба покрупнее может нарваться на сеть и уже не выплывет.